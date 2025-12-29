English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • IRCTC Ticket Booking: రైలు ప్రయాణికులకు ముఖ్య గమనిక.. IRCTC రిజర్వేషన్ సమయాల్లో మార్పు

IRCTC New Rules: టికెట్ బుకింగ్ సమయాల్లో మార్పులు, ఛార్జీల పెంపుతోపాటు రైల్వే శాఖ అనేక మార్పులు చేసింది. కిలోమీటర్, ప్రయాణించే క్లాస్‌ను బట్టి 1 పైసా/2 పైసా ఛార్జీలను పెంచిన విషయం తెలిసిందే. నేటి నుంచి (సోమవారం) కొత్త నిబంధనలు అమల్లోకి వచ్చాయి. పూర్తి వివరాలు ఇలా..
 
టికెట్ బుకింగ్ సమయంలో కూడా రైల్వే శాఖ కీలక మార్పులు చేసింది. IRCTC IDని ఆధార్‌కి లింక్ చేసి ఉంటే.. మీకు టికెట్ బుకింగ్ 59 రోజుల ముందుగానే అందుబాటులో ఉంటుంది. అడ్వాన్స్ రిజర్వేషన్ వ్యవధి (ARP) మొదటి రోజున టిక్కెట్లను బుక్ చేసుకోవడానికి కచ్చితంగా ఆధార్‌ను లింక్ చేయాలి.  

ఆధార్ ప్రామాణీకరించిన బుకింగ్ విండోను మూడు దశల్లో విస్తరించనున్నారు. నేటి నుంచి ఉదయం 8:00 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12:00 గంటల మధ్య రిజర్వ్ చేసిన టిక్కెట్లను ఆన్‌లైన్‌లో బుక్ చేసుకునేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.    

జనవరి 5, 2026 నుంచి ఉదయం 8 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు, ఆ తరువాత జనవరి 12, 2026 నుంచి ఉదయం 8 గంటల నుంచి అర్ధరాత్రి 12 గంటల వరకు ఆన్‌లైన్ బుకింగ్‌లకు ఆధార్ ప్రామాణీకరణ తప్పనిసరి అవుతుంది.   

అయితే రైల్వేల కంప్యూటరైజ్డ్ PRS కౌంటర్లలో టికెట్ బుకింగ్ ప్రక్రియలో ఎటువంటి మార్పులు చేయలేదు. అదేవిధంగా అన్ని రైళ్లలో చార్ట్ తయారీ మార్గదర్శకాలను కూడా మార్చలేదు. 05:01-2:00 గంటల మధ్య బయలుదేరే రైళ్లకు సంబంధించిన మొదటి రిజర్వేషన్ చార్ట్ సాధారణంగా మునుపటి రోజు 20:00 గంటలకు తయారు అవుతుంది. దీంతో ప్రయాణికులకు చాలా ముందుగానే తమ సీటు స్టాటస్ తెలిసిపోతుంది.   

రిజర్వ్ చేసిన సీట్లు నిజమైన ప్రయాణికులకు అందేలా చూడటం.. ఎక్కువ డిమాండ్ ఉన్న సమయాల్లో బుకింగ్ విధానాలు పారదర్శకంగా ఉండేందుకు నిబంధనల్లో మార్పులు చేసినట్లు రైల్వే అధికారులు చెబుతున్నారు.  

IRCTC IRCTC News IRCTC Booking Irctc new rules Indian Railways Ticket Booking IRCTC ticket booking

