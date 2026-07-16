IRCTC New Portal Launch Telugu: IRCTC కొత్త వెబ్సైట్ ఫీచర్ జూలై 15 రాత్రి నుంచి బీటా వెర్షన్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీని బీటా వెర్షన్ జూలై 16 నుండి పనిచేయడం ప్రారంభమైంది. గత నెలలో రైల్వే మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ మాల్వియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీని సందర్శించినప్పుడు విద్యార్థులు ఇచ్చిన సూచనల మేరకు, జూలై 15 నాటికి కొత్త వెబ్సైట్ను ప్రారంభిస్తానని ఆయన ప్రకటించారు, తద్వారా దీనిని అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు.
పాత వెబ్సైట్తో పోలిస్తే IRCTC కొత్త వెబ్సైట్ చాలా భిన్నంగా, ఎన్నో సౌకర్యాలతో ఉంది. ప్రధానంగా ఇందులో ఇకపై క్యాప్చా (Captcha) ఎంటర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. అలాగే సీట్ల లభ్యత కూడా స్క్రీన్పై వేగంగా కనిపిస్తుంది. సాధారణంగా మనం IRCTCలో లాగిన్ అయిన ప్రతిసారీ క్యాప్చా అడిగి చికాకు కలిగిస్తుంది, కానీ ఇప్పుడు ఆ అవసరం లేకుండా పోయింది. అంతేకాకుండా, స్లీపర్ లేదా సెకండ్ క్లాస్ సీట్ల కోసం పదే పదే వెతకాల్సిన పనిలేదు.. మీకు ఎన్ని సీట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయో నేరుగా స్క్రీన్పై కనిపిస్తుంది.
ఎక్కువ ఆప్షన్లు వాడకుండానే టికెట్లు బుక్ చేసుకునే క్రమంలో 'ఫాస్ట్ చెక్ అవుట్' ఫీచర్ కూడా అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనివల్ల ప్రయాణికులు అనుసరించాల్సిన దశలు తగ్గి, బుకింగ్ ప్రక్రియ మరింత సులభతరం అవుతుంది. తరచుగా రైలు ప్రయాణం చేసే వారికి ఇది ఒక బంపర్ ఆఫర్ లాంటిది. గత బుకింగ్ వివరాలతో సులభంగా రిపీటెడ్ బుకింగ్ చేసుకునే సౌకర్యం ఇందులో ఉంది. మీరు ఒకసారి పేరు, వయస్సు వంటి వివరాలు ఇస్తే, మరుసటిసారి లాగిన్ అయిన వెంటనే ఆ వివరాలు కనిపిస్తాయి, దీనివల్ల టికెట్ బుక్ చేసుకోవడం చాలా సులభం అవుతుంది.
ప్రస్తుతం బీటా వెర్షన్ అందుబాటులో ఉంది కాబట్టి, ప్రయాణికులు IRCTC అధికారిక వెబ్సైట్ https://www.irctc.co.in/eticket/train-search ను ఓపెన్ చేసి కొత్త సేవలను పొందవచ్చు. ఇప్పటికే వెబ్సైట్ను వాడుతున్న వారికి కొత్త వెర్షన్కు సంబంధించిన లింక్ కనిపిస్తుంది.
ప్రధానంగా భారతీయ రైల్వే వ్యవస్థ తన విధానాలను కూడా మారుస్తోంది. దశాబ్దాల నాటి రిజర్వేషన్ వ్యవస్థను ఆధునికీకరిస్తూ, లైవ్ ట్రైన్ టికెట్ బుకింగ్ సేవలను ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా నిరంతరాయంగా అందిస్తోంది.
ప్రస్తుతం వెబ్సైట్ బీటా వెర్షన్లో అందుబాటులో ఉంది. ప్రయాణికుల అభిప్రాయాలను స్వీకరించి, అవసరమైన మార్పులు చేసిన వెంటనే, ఈ పోర్టల్ పూర్తిస్థాయిలో కొద్ది వారాల్లోనే అందుబాటులోకి రానున్నట్లు రైల్వే శాఖ స్పష్టం చేసింది.
అప్పటివరకు పాత వెబ్సైట్ ద్వారా సాధారణ బుకింగ్స్ కొనసాగించవచ్చు లేదా బీటా వెర్షన్ను కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు. IRCTC వెబ్సైట్లో ఉన్న బీటా వెర్షన్ లింక్ను క్లిక్ చేస్తే, కొత్త ఇంటర్ఫేస్తో లాగిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. అక్కడ మీకు ఈ కొత్త విధానం నచ్చిందా లేదా అనే దానిపై అభిప్రాయాన్ని కూడా తెలియజేయవచ్చు.