  • IRCTC: రైల్వే ప్రయాణీకులకు బిగ్‌ రిలీఫ్‌.. ఐఆర్‌సీటీసీ ఆన్‌లైన్‌ బుకింగ్‌ మరింత సులభతరం..!

IRCTC Online Booking Rules Revised: రైలు ప్రయాణీకులకు భారతీయ రైల్వే బంపర్ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. ఇకపై ఆన్‌లైన్లో ఐఆర్‌సీటీసీ ద్వారా రైల్వే టికెట్ బుక్ చేసుకునే వారికి మరింత సులభతర సేవలు అందించనుంది. ప్రధానంగా థర్డ్ పార్టీ, ఫేక్ ప్రొఫైల్ నుంచి రైలు ప్రయాణికులను భద్రమైన సేవలు అందిస్తుంది. ఈ విధంగా ఐఆర్‌సీటీసీ మొత్తం 30.3 మిలియన్ల ఫేక్ ఐడీలను సస్పెన్స్ చేసింది. దీంతోపాటు టిక్కెట్‌ బుక్‌ చేసుకున్న ప్రతిసారీ క్రెడెన్షియల్స్‌ ఇవ్వాల్సిన పనిలేదు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
ఐఆర్‌సీటీసీ అధికారిక వెబ్‌సైట్ ద్వారా టికెట్లు బుక్ చేసుకునే వారికి భారీ గుడ్ న్యూస్ ఇకపై సులభతర సేవలు అందించనుంది ఇండియన్ రైల్వే. ప్రధానంగా థర్డ్ పార్టీ నుంచి ప్రయాణికులకు భద్రతను కల్పించడానికి ఇప్పటికే 30.3 మిలియన్ల ఫేక్ ఐడీలను తొలగించింది. అంతేకాదు 48.6 మిలియన్ల మంది ఐడీలు రీవెరిఫై చేసింది. దీంతో పాటు 12 వేలకు పైగా ఈమెయిల్ డొమెయిన్స్‌ కూడా బ్లాక్ చేసింది. అయితే మీరు ఐఆర్‌సీటీసీ లాగిన్ చేసేటప్పుడు లాగిన్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు.  

ఐఆర్‌సీటీసీ అధికారిక పోర్టల్‌ IRCTC.co.in లేదా రైల్ వన్ అధికారిక వెబ్‌సైట్ లో మీరు టిక్కెట్‌ బుక్ చేసుకోవడం ఇక మరింత సులభతరం కానుంది. మీరు లాగిన్ వివరాలు ఎంటర్ చేసేటప్పుడు క్యాప్చా తీసివేశారు. ఇకపై మీరు ఐఆర్‌సీటీసీ ద్వారా టికెట్ బుకింగ్ సులభతరం అవుతుంది . నేరుగా ట్రైన్ బయలు దేరు సమయం వివరాలు కనిపిస్తాయి  

దీంతో ఐఆర్‌సీటీసీ ద్వారా టికెట్ బుక్ చేసుకునే వారికి ప్రక్రియ మరింత సులభతరం కానుంది. అయితే ఆధార్ వెరిఫై ముందుగా చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.  నేరుగా సైట్ ఓపెన్ అయిపోతుంది తత్కాల్ టికెట్స్ ,అడ్వాన్స్ టికెట్ బుకింగ్ ఆధార్ వెరిఫై యూజర్లను వెంటనే నమోదు చేసుకోవడానికి విండో ఓపెన్ చేస్తారు.  

ఐఆర్‌సీటీసీ మెయిన్ గా ఫేక్ అకౌంట్స్ తో పాటు థర్డ్‌ పార్టీ ఫ్రీ బుకింగ్ టికెట్స్ పై కరోడా ఝులిపించనుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రయాణికులకు మరింత సులభతరంగా ఈజీగా టికెట్ బుక్ చేసుకునే సౌకర్యాన్ని ముందుకు తీసుకువచ్చింది. 2025లో మొత్తంగా 3.99 లక్షల ఫేక్ పీఎన్ఆర్ కంప్లైంట్స్ కూడా వచ్చాయి.  

ప్రధానంగా 'ప్యాసింజర్ ఫస్ట్' పాలసీ ద్వారా ఈ ఫేక్ ఐడీ రిమూవ్‌, ఆధార్ వెరిఫికేషన్ ని అమల్లోకి తీసుకోవచ్చింది. తత్కాల్, అడ్వాన్స్ టికెట్స్ ఇకపై ప్రయాణికులకు మరింత ఈజీగా బుక్ అవుతాయి. ఐఆర్‌సీటీసీ అధికారిక వెబ్‌సైట్ ద్వారా ఇకపై క్యాప్చ క్రెడియన్షియల్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు.  

 ముందుగా ఆధార్‌ అథంటికేషన్‌ అయి ఉంటే నేరుగా టిక్కెట్‌ బుకింగ్‌ విండో ఓపెన్ అయిపోతుంది. ఇక ముందుగా ఆధార్ వెరిఫైడ్ యూజర్లు మాత్రమే ఈ తత్కాల్ టికెట్స్ బుక్ చేసుకునే సౌకర్యం కల్పించారు. దీంతోపాటు ముందస్తుగా రిజర్వేషన్ చేసుకునే వారికి కూడా ఆధార అథండికేషన్‌ తప్పనిసరి. దీంతో ఫేక్ ఖాతాలకు చెక్ పెట్టవచ్చు. థర్డ్‌ పార్టీ మోసాలను నిరోధించవచ్చని ఇండియన్ రైల్వే ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.

IRCTC online booking update IRCTC new rules 2026 Indian Railways ticket booking news IRCTC Aadhaar verification mandatory

