IRCTC Link With Aadhar: బ్లాక్ మార్కెటింగ్కు అరికట్టేందుకు ఐఆర్సీటీసీ నిబంధనలు కఠినతరం చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఆధార్ను ఐఆర్సీటీసీ అకౌంట్కు లింక్ చేసిన వారికి ఇండియన్ రైల్వేస్ అనేక ప్రయోజనాలను కల్పిస్తోంది. టికెట్ల బుకింగ్ ప్రక్రియ మరింత సులభంగా మారింది. ఆధార్ లింక్తో కలిగే ఐదు కీలక ప్రయోజనాలు గురించి ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
IRCTC అకౌంట్కు ఆధార్ను లింక్ చేసిన వినియోగదారులు అడ్వాన్స్ బుకింగ్ సమయంలో (ఉదయం 8 నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు) రెగ్యులర్ రిజర్వ్డ్ టిక్కెట్లను బుక్ చేసుకునేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. ఫేక్ అకౌంట్లు, ఏజెంట్ల నుంచి తక్కువ పోటీ ఉంటుంది. నిజమైన ప్రయాణీకులకు ధృవీకరించిన టిక్కెట్లకు ప్రాధాన్యత ఉంటుంది.
రైల్వే టికెట్ బుకింగ్లలో ఏజెంట్ల జోక్యం లేకుండా.. తత్కాల్ టికెట్ బుకింగ్లకు ఆధార్ ఆధారిత ప్రామాణీకరణ తప్పనిసరి చేసింది రైల్వే శాఖ. IRCTC అకౌంట్ను ఆధార్తో లింక్ చేస్తే చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
మీ IRCTC ప్రొఫైల్ను మీ గుర్తింపుతో నేరుగా లింక్ చేయవచ్చు. అకౌంట్ హ్యాకింగ్, నకిలీ బుకింగ్లు, అనధికార యాక్సెస్కు అవకాశం ఉండదు.
అంతేకాకుండా టికెట్ బుకింగ్ సమయంలో పదే పదే వెరీఫై చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. చివరి నిమిషంలో ఇబ్బందిని తగ్గిస్తుంది. టిక్కెట్ల ప్రక్రియను వేగవంతం చేస్తుంది.
తత్కాల్ టిక్కెట్లలో బ్రోకర్లు ఫేక్ అకౌంట్ల ద్వారా టికెట్లు బ్లాక్ కాకుండా చూసేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. అంతేకాకుండా మీ పేరు మీద ఎవరూ ఫేక్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసేందుకు అవకాశం ఉండదు. IRCTC ఖాతాను దుర్వినియోగం అవ్వదు.