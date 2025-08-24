Ticket Booking: దీపావళికి ఊరు వెళ్తున్నారా? ఇలా చేస్తే మీ ట్రైన్‌ టిక్కెట్‌ కన్ఫామ్‌..!

IRCTC Ticket Booking: మరికొన్ని రోజుల్లో దసరా దీపావళి వంటి పెద్ద పండుగలు రానున్నాయి. ఈ పండుగలకు కచ్చితంగా ఊరికి వారు చాలామంది ఉంటారు. అయితే చాలా మందికి ట్రైన్ టికెట్ బుకింగ్ కాకుండా చాలా ఇబ్బందులు పెడతారు. టికెట్ కన్ఫర్మ్ కావాలంటే కొన్ని ట్రిక్స్ ఉన్నాయి. అవి పాటిస్తే మీకు ట్రైన్ టికెట్ ఈజీగా బుక్ అవుతుంది. హాయిగా ఊరికి కూడా వెళ్తారు.
అయితే ఎక్కువ శాతం మంది రైలులోనే ప్రయాణం చేస్తారు. తద్వారా అందరికీ టికెట్ బుకింగ్ కన్ఫర్మ్ కాదు. అయితే కొన్ని ట్రిక్స్ పాటిస్తే సులభంగా మీరు టికెట్ బుకింగ్ కన్ఫర్మ్ అయిపోతుంది. ఈజీగా మీరు పండగకి ఊరు కూడా వెళ్లొచ్చు.
ఇటీవల రైల్వే టికెట్ బుకింగ్ రూల్స్ రెండు నెలలకు అంటే 60 రోజులు ముందుగా బుకింగ్ చేసుకునే సదుపాయం కల్పించింది. గతంలో అయితే 120 రోజులు ఉండేది. ఈసారి దీపావళి అక్టోబర్ 20వ తేదీ రానుంది. అంటే మీరు ఆగస్టు 20 నుంచే మీరు ట్రైన్ టిక్కెట్ బుక్ చేసుకునే సదుపాయం ఉంటుంది.
పండుగల సమయంలో చాలామంది ఊళ్లలోకి వెళ్తారు. అందరూ టికెట్ బుక్ చేసుకుంటారు. కాబట్టి టికెట్ కన్ఫామ్ కాకపోవచ్చు. సక్సెస్ఫుల్గా టికెట్ కన్ఫర్మ్ కావాలంటే కొన్ని ట్రిక్స్ ఉన్నాయి. ముందుగా రెండు నెలల ముందే టికెట్ త్వరగా బుక్ చేసుకోండి. ఐఆర్సీటీసీ వెబ్సైట్ ఉదయమే అందుబాటులో ఉంచుతుంది.
మీరు నేరుగా వెళ్లే ట్రైన్ కాకుండా ప్రత్యామ్నాయ ట్రైన్స్ కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. వాటిలో కూడా టికెట్ బుక్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. అది కాకుండా ఐఆర్సీటీసీ వాలెట్లో మీరు ముందుగానే మనీ కూడా క్రెడిట్ చేసి పెట్టుకుంటే. వెంటనే పేమెంట్ చేయడానికి కూడా ఈజీ అవుతుంది. త్వరగా మీ టికెట్ కన్ఫర్మ్ అవుతుంది.
అంతేకాకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం పెద్ద పండుగలు రానున్న నేపథ్యంలో ప్రత్యేక రైలు కూడా అందుబాటులో ఉంచనుంది. ఉత్తరాది రాష్ట్రాలలో అయితే దీపావళితో ఛత్ పూజ కూడా అక్టోబర్ 25న నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పెద్ద ఎత్తున బీహార్, యూపికి రైలు ద్వారా వెళుతూ ఉంటారు.