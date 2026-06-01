Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /IRCTC Vs RailOne: రైలు ప్రయాణికులకు అలర్ట్.. నిమిషాల్లో కన్ఫర్మ్ టికెట్ కావాలా? ఈ యాప్ ట్రై చేయండి!

IRCTC Vs RailOne: రైలు ప్రయాణికులకు అలర్ట్.. నిమిషాల్లో కన్ఫర్మ్ టికెట్ కావాలా? ఈ యాప్ ట్రై చేయండి!

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 01, 2026, 01:33 PM IST|Updated: Jun 01, 2026, 01:33 PM IST

Which One Best IRCTC Vs RailOne To confirm Tickets: సాధారణంగా రైలు ప్రయాణానికి 60 రోజుల ముందుగానే రిజర్వేషన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దీని కోసం రైల్వే స్టేషన్‌లోని టికెట్ కౌంటర్లను ఉపయోగించవచ్చు.. అలాగే IRCTC తో పాటు వివిధ థర్డ్ పార్టీ యాప్స్ ద్వారా కూడా సులభంగా టికెట్లు బుక్ చేసుకోవచ్చు. అయితే, భారతీయ రైల్వే ఇప్పుడు IRCTC తో పాటు 'రైలు వన్' (RailOne) అనే సూపర్ యాప్‌ను కూడా అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఈ రెండింటిలో ఏది మెరుగైన ఫీచర్స్ కలిగి ఉంది? టికెట్ కన్ఫర్మ్ కావాలంటే దేనిలో బుక్ చేసుకోవాలి?
 

IRCTC1/6

ఐఆర్సిటిసి

ప్రతిరోజూ లక్షలాది మంది ప్రయాణికులు భారతీయ రైల్వేలో రాకపోకలు సాగిస్తుంటారు. అధికారిక వెబ్‌సైట్ IRCTC ద్వారా రైలు టికెట్లు బుక్ చేసుకునే సదుపాయం ఉంది, అలాగే చాలామంది నేరుగా టికెట్ కౌంటర్ల వద్ద కూడా బుక్ చేసుకుంటారు. రైల్వే సేవలను అన్నీ ఒకే చోట అందించాలనే ఉద్దేశంతో భారతీయ రైల్వే 'రైలు వన్' అనే సూపర్ యాప్‌ను ప్రవేశపెట్టింది.   

RailOne2/6

రైలు వన్

మరి రైలు వన్, IRCTC మధ్య తేడా ఏమిటి? ఏ యాప్ ద్వారా ఎక్కువ లాభం పొందవచ్చు? మరియు వీటిలో టికెట్ కన్ఫర్మ్ అయ్యే అవకాశం ఏది? భారతీయ రైల్వే రూపొందించిన ఈ సూపర్ యాప్‌ను సెంటర్ ఫర్ రైల్వే ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టం అభివృద్ధి చేసింది. దీని ద్వారా మీరు రైలు టికెట్లు బుక్ చేయడమే కాకుండా, రైలు ఎక్కడికి వచ్చిందో ట్రాక్ చేయవచ్చు..  

IRCTC Vs RailOne3/6

ఐఆర్సిటిసి వర్సెస్ రైలు వన్

ఆహారం ఆర్డర్ చేయవచ్చు.. ఏవైనా ఫిర్యాదులు ఉంటే సులభంగా తెలియజేయవచ్చు. IRCTC విషయానికి వస్తే, ఇక్కడ మీరు టికెట్లు బుక్ చేసుకోవచ్చు. దీనిని చాలా మంది ఉపయోగిస్తుంటారు. ముఖ్యంగా తత్కాల్ టికెట్లు, స్లీపర్ లేదా ఏసీ కోచ్ టికెట్లు బుక్ చేసుకోవడానికి ఇది ఉత్తమమైనది.

indian railways4/6

భారతీయ రైల్వే

అయితే రైల్వే యాప్ కేవలం రిజర్వేషన్ టికెట్లకు మాత్రమే పరిమితం కాలేదు. ఇందులో జనరల్ కోచ్ టికెట్లు, ప్లాట్‌ఫారమ్ టికెట్లు, లోకల్ టికెట్లతో పాటు రిజర్వేషన్ టికెట్లు కూడా కొనుగోలు చేయవచ్చు. గతంలో దీని కోసం UTS యాప్‌ను వాడేవారు, ఇప్పుడు దానిని రైలు వన్‌గా మార్చారు.  

indian railways new super app5/6

భారతీయ రైల్వే సూపర్ యాప్

రైలు వన్ యాప్ IRCTC కంటే వేగంగా పనిచేస్తుంది.. ఇందులో జనరల్ బుకింగ్ ఫీచర్లు కూడా ఉన్నాయి. తత్కాల్ టికెట్లు వేగంగా బుక్ చేసుకోవాలనుకుంటే, IRCTC బదులుగా రైలు వన్ ప్రయత్నించడం మంచిది. రైలు వన్ వాడటం వల్ల మరో లాభం ఏమిటంటే, స్టేషన్‌కు వెళ్లి గంటల తరబడి వేచి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. మీ ప్రొఫైల్‌లో వివరాలను సేవ్ చేసుకుని, లాగిన్ అయి సులభంగా బుక్ చేసుకోవచ్చు.  

train ticket Booking APP6/6

ట్రైన్ టికెట్ బుకింగ్ యాప్స్

PNR స్టేటస్, కోచ్ పొజిషన్, రైలు ట్రాకింగ్, ఫుడ్ ఆర్డర్ వంటి సదుపాయాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. భారతీయ రైల్వే దీనిని ఒక వన్ స్టాప్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌గా రూపొందించినప్పటికీ, ఇందులో బగ్స్‌, కొన్ని సమస్యలు కూడా ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ, రిజర్వ్, తత్కాల్ టికెట్ల కోసం IRCTC ఇప్పటికీ నమ్మదగిన ప్లాట్‌ఫారమ్‌గా కొనసాగుతోంది. రిజర్వేషన్ టికెట్లు అన్నీ ఒకే చోట కావాలనుకునే వారికి IRCTC ఇంకా బెస్ట్ అనిపించే అవకాశం ఉంది.

TAGS:
irctc vs railone
railone app indian railways
how to book ticket in railone app

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఐపీఎల్ ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో ఇవి గమనించారా? ఆర్సీబీ Vs జీటీ మ్యాచ్‌లో 5 వింత ఘటనలు!
IPL 2026 Final43 min ago
2
Brown Rice Benefits1 hr ago
3
tg tet 2026 schedule2 hrs ago
4
Karimnagar2 hrs ago
5
jagtial thar car accident2 hrs ago