Divorce Cases: 30 కి పైగా విడాకులను ఆపిన సినిమా.. భర్త అలాంటి పని చేసిన వదలకూడదు అంటూ మెసేజ్..!

తమిళ సినిమా.. ఆశ్చర్యకరంగా 38 విడాకుల కేసులను ఆపిందని సమాచారం. ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత త్రిచి ప్రాంతంలో కొన్ని జంటలు తమ విడాకుల కేసులను వెనక్కి తీసుకున్నట్లు హీరో వెల్లడించారు. ఇంతకీ అదేమి సినిమా అనే పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..
సినిమాలు ప్రేక్షకుల జీవితాలపై ఎంత ప్రభావం చూపుతాయో.. ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. మన దేశంలో క్రికెట్ తర్వాత ఎక్కువగా ప్రజలు ఇష్టపడేది సినిమా. మంచి కథతో వచ్చే సినిమాలు కొన్నిసార్లు మనుషుల ఆలోచనలను కూడా మార్చేస్తాయి. అలాంటి ఉదాహరణగా ఒక తమిళ సినిమా ఇప్పుడు వార్తల్లో నిలిచింది.
సినిమా చూసి నవ్వడం..ఏడవడం సాధారణమే. కానీ ఒక సినిమా కారణంగా విడిపోవాలని నిర్ణయించుకున్న భార్యాభర్తలు మళ్లీ కలిస్తే అది నిజంగా ఆశ్చర్యమే. అలాంటి ఘటన తమిళనాడులో జరిగింది. ఇరుగపట్రు అనే తమిళ సినిమా కారణంగా అక్కడి కొన్ని జంటలు తమ నిర్ణయాన్ని మార్చుకున్నాయని సమాచారం.
ఈ సినిమా విడుదలైన తర్వాత తమిళనాడులోని తిరుచిరాపల్లి (త్రిచి) ప్రాంతంలో జరిగిన ఒక ఆసక్తికర సంఘటన ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో చర్చగా మారింది. ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత విడాకులు తీసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్న కొన్ని జంటలు తమ కేసులను వెనక్కి తీసుకున్నారని తెలుస్తోంది. ఈ సినిమా కథ విషయానికి వస్తే.. ఇందులో ముగ్గురు భార్య, భర్తల కథలు ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ఒక కథలో భార్య చేసే చిన్న చిన్న తప్పులను భర్త పెద్దగా చూస్తూ ఉంటారు. అందువల్ల భార్య విడాకులు ఇవ్వాలని అనుకుంటుంది. కానీ చివరిగా అర్థం చేసుకుని అతనితోనే ఉంటుంది.
ఇక ఈ సినిమా వల్ల విరాకులు ఆగిపోయాయి అన్న విషయాన్ని.. ఆ సినిమా హీరో విక్రమ్ ప్రభు ఒక కార్యక్రమంలో వెల్లడించారు. ఆయన చెప్పిన వివరాల ప్రకారం, ఈ సినిమా విడుదలైన రెండో వారంలోనే త్రిచి ప్రాంతంలో 38 విడాకుల కేసులు వెనక్కి తీసుకున్నారని తెలిపారు. ఈ సినిమా వల్ల విడిపోవాలని భావించిన కొన్ని జంటలు మళ్లీ కలిసి జీవించాలని నిర్ణయించుకున్నాయని ఆయన అన్నారు.
సాధారణంగా సినిమాలు వినోదం కోసం తీస్తారు. కానీ కొన్ని సినిమాలు మనుషుల జీవితాలపై మంచి ప్రభావం చూపుతాయి. ఇరుగపట్రు కూడా అలాంటి సినిమాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది. ఈ సినిమా ప్రధానంగా వివాహ బంధం విలువ గురించి చెబుతుంది. 2023లో విడుదలైన ఈ సినిమాలో మూడు పెళ్లైన జంటల కథలు చూపించారు. వారి జీవితాల్లో వచ్చే సమస్యలు, అపార్థాలు, భావోద్వేగాలు మరియు చివరికి వారు ఎలా మళ్లీ కలిసి జీవించాలనుకుంటారో చాలా సహజంగా చూపించారు. ఈ కథ చాలా మంది ప్రేక్షకులను ఆలోచింపజేసిందని అంటున్నారు.
చిత్రబృందం కూడా ఈ విషయం తెలుసుకుని చాలా సంతోషం వ్యక్తం చేసింది. పెద్దగా ప్రచారం లేకుండా విడుదలైన ఈ సినిమా ఇలా మంచి ప్రభావం చూపడం తమకు గర్వంగా ఉందని వారు తెలిపారు. వివాహ బంధం ఎంత ముఖ్యమో గుర్తు చేసే సందేశంతో ఈ సినిమా తెరకెక్కింది. అందుకే ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత చాలా మంది తమ జీవితాన్ని మరోసారి ఆలోచించారని సినీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.