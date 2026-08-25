/Irumudi Baby Nakshatra:ఇరుముడి మణమ్మ వెనుక ఇంత విషాదమా.. తెలిస్తే కన్నీళ్లు ఆగవు

Irumudi Baby Nakshatra:ఇరుముడిలో మణమ్మగా మెప్పించిన బేబీ నక్షత్ర గురించి దర్శకుడు శివ నిర్వాణ ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడించారు. చిన్న వయసులోనే తండ్రిని కోల్పోయిన నక్షత్రను ఆమె తల్లి ఎంతో కష్టపడి పెంచారని తెలిపారు. సెట్స్లో రవితేజ ఆమెను సొంత కూతురిలా చూసుకోవడంతో సినిమాలో తండ్రీకూతుళ్ల బంధం ఎంతో సహజంగా పండిందని చెప్పారు.
సినిమాలో ఒక్క మంచి పాత్ర దొరికినా నటుడి లేదా నటికి గుర్తింపు ఒక్కసారిగా మారిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇరుముడి సినిమాలో మణమ్మ పాత్ర చేసిన బేబీ నక్షత్ర విషయంలో కూడా ఇదే జరిగింది. సినిమా చూసిన ప్రేక్షకులు ఆమెను బేబీ నక్షత్రగా కాకుండా మణమ్మగానే గుర్తుపడుతున్నారు. ఆమె నటనకు మంచి ప్రశంసలు వస్తున్నాయి.
మాస్ మహారాజా రవితేజ, ప్రియ భవానీ శంకర్ జంటగా నటించిన ఇరుముడి సినిమాకు శివ నిర్వాణ దర్శకత్వం వహించారు. సినిమాలో రవితేజ కూతురిగా నక్షత్ర కనిపించింది. తండ్రీకూతుళ్ల మధ్య ఉండే అనుబంధాన్ని ఆమె చాలా సహజంగా చూపించింది. ముఖ్యంగా రవితేజతో కలిసి చేసిన భావోద్వేగ సన్నివేశాలు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి.
అయితే నక్షత్ర నిజ జీవితంలో కూడా ఒక బాధాకరమైన కథ ఉందని దర్శకుడు శివ నిర్వాణ ఇటీవల వెల్లడించారు. ఇరుముడి సక్సెస్ మీట్లో ఆమె గురించి మాట్లాడిన ఆయన, నక్షత్ర తండ్రిని చిన్న వయసులోనే కోల్పోయిందని చెప్పారు. తండ్రి లేకపోయినా ఆమె తల్లి ఎంతో కష్టపడి నక్షత్రను పెంచారని తెలిపారు.
శివ నిర్వాణ మాట్లాడుతూ, "ఈ సినిమా కోసం రవితేజ గారి కూతురిగా కనిపించే అమ్మాయి కోసం వెతుకుతున్నప్పుడు నక్షత్ర చేసిన ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్ చూశాను. ఆమె ముఖంలో రవితేజ గారి పోలిక కనిపించింది. వెంటనే ఈ పాత్రకు ఆమె సరిపోతుందని అనిపించింది" అని చెప్పారు. నక్షత్రలో చాలా ధైర్యం ఉందని కూడా దర్శకుడు ప్రశంసించారు. సినిమాలో అమ్మాయిలను ధైర్యంగా పెంచాలని చెప్పే భావనకు ఆమె నిజ జీవితమే ఒక ఉదాహరణగా అనిపించిందని అన్నారు.
శివ నిర్వాణకు నక్షత్ర కుటుంబ పరిస్థితి షూటింగ్ సమయంలో తెలిసిందట. తండ్రి ప్రేమకు దూరమైన నక్షత్రకు సెట్స్లో రవితేజ ఎంతో ఆప్యాయత చూపించారని చెప్పారు. రవితేజ ఆమెను తన సొంత కూతురిలా చూసుకున్నారని తెలిపారు. అందుకే సినిమాలో ఇద్దరి మధ్య తండ్రీకూతుళ్ల బంధం చాలా సహజంగా కనిపించిందని అన్నారు. ప్రస్తుతం నక్షత్రకు మరిన్ని సినిమా అవకాశాలు వస్తున్నాయి. ఆమె ఇప్పటికే పలు పెద్ద సినిమాల్లో నటిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఇరుముడితో వచ్చిన ఈ గుర్తింపును ఆమె ఎలా ఉపయోగించుకుంటుందో చూడాలి.