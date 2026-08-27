/Irumudi teachers controversy:ఇరుముడి సినిమాపై ముదురుతున్న టీచర్స్ వివాదం.. బయట కనిపిస్తే కొడతాం అంటూ మెసేజ్లు

Irumudi teachers controversy: రవితేజ హీరోగా శివ నిర్వాణ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఇరుముడి సినిమా ఇటీవల ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. సినిమాకు మంచి స్పందన వస్తున్నప్పటికీ.. ఇందులో చూపించిన కొన్ని సన్నివేశాలు ఇప్పుడు వివాదానికి కారణమవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులను సినిమాలో చూపించిన విధానంపై టీచర్స్ సంఘాలు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.
ఇరుముడి సినిమాలో టీచర్స్ సీన్లపై చాలామంది అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే APTF ఈ సినిమాలో ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులు, పాఠశాలలను చూపించిన తీరుపై అభ్యంతరం తెలిపినట్లు సమాచారం. తాజాగా UTF కూడా ఈ అంశంపై ఆందోళన వ్యక్తం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. సినిమాలోని కొన్ని సన్నివేశాలు ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులపై ప్రజల్లో తప్పుడు అభిప్రాయం కలిగించే అవకాశం ఉందని టీచర్స్ సంఘాలు భావిస్తున్నాయి.
‘ఇరుముడి’లో నటి స్వాసిక విజయ్ ధనలక్ష్మి అనే టీచర్ పాత్రలో కనిపించారు. ఈ పాత్రకు సినిమాలో నెగిటివ్ షేడ్స్ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. కొన్ని సన్నివేశాల్లో ఆమె ప్రవర్తన, పాత్ర తీరు ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుల ప్రతిష్ఠను దెబ్బతీసేలా ఉందని టీచర్స్ సంఘాలు అభ్యంతరం చెబుతున్నాయి. అంతేకాదు.. సినిమాలో ప్రభుత్వ పాఠశాల యూనిఫామ్లో ఉన్న విద్యార్థులతో పాటు టీచర్ పాత్రను కూడా చూపించడం వివాదాన్ని మరింత పెంచినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో అభ్యంతరకరంగా ఉన్న సన్నివేశాలను తొలగించాలని సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్నట్లు సమాచారం.
మరోవైపు స్వాసిక విజయ్ గతంలో తన పాత్రపై వచ్చిన స్పందన గురించి మాట్లాడారు. తన పాత్రను చూసి కొంతమంది ప్రేక్షకులు చాలా కోపంగా స్పందించారని ఆమె చెప్పారు. సోషల్ మీడియాలో తనకు మెసేజ్లు, మీమ్స్ కూడా వచ్చాయని తెలిపారు. ‘‘బయట కనిపిస్తే కొడతాం’’ అంటూ కొంతమంది మెసేజ్లు చేశారని ఆమె చెప్పినట్లు సమాచారం.
అయితే ఈ స్పందనను స్వాసిక తన నటనకు వచ్చిన ప్రశంసగానే భావించారు. పాత్రను ప్రేక్షకులు నిజంగా ద్వేషించే స్థాయిలో తాను నటించగలిగానని ఆమె సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. దర్శకుడు శివ నిర్వాణ ఇచ్చిన గైడెన్స్ వల్లే పాత్రను అలా చేయగలిగానని చెప్పారు.
సినిమాలోని పాత్రను విమర్శించడం ఒక విషయమైతే, నటీనటులకు బెదిరింపులు చేయడం మాత్రం సరైన పద్ధతి కాదు. ప్రస్తుతం ‘ఇరుముడి’పై టీచర్స్ సంఘాల అభ్యంతరాలు ఎలాంటి పరిణామాలకు దారితీస్తాయో ఆసక్తిగా మారింది. సినిమాలోని వివాదాస్పద సన్నివేశాలపై చిత్రబృందం ఎలా స్పందిస్తుందో చూడాలి.