Anchor Pradeep: ఎమ్మెల్యే అని పెళ్లి చేసుకోనున్న యాంకర్ ప్రదీప్.. డేటింగ్ లో ఉన్నారా..?

Pradeep Machiraju Marriage
ప్రస్తుతం తెలుగు సినీ, టెలివిజన్ రంగంలో పెళ్లిళ్ల వార్తలు హాట్ టాపిక్గా మారాయి. స్టార్ సెలబ్రిటీల పెళ్లిళ్లపై సోషల్ మీడియాలో రోజుకో కొత్త చర్చ జరుగుతోంది. తాజాగా టాలీవుడ్లో సంచలనంగా మారిన విషయం ఏమిటంటే, ప్రముఖ యాంకర్ ప్రదీప్ మాచిరాజు పేరు మరోసారి పెళ్లి వార్తలతో వైరల్ అవుతోంది.
ఇటీవలే హీరో విజయ్ దేవరకొండ – హీరోయిన్ రష్మిక మందన్న వివాహం జరగిందనే ప్రచారం సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేసింది. అలాగే త్వరలోనే మరికొందరు సెలబ్రిటీలు పెళ్లి పీటలెక్కబోతున్నారన్న వార్తలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే ప్రదీప్ మాచిరాజు పేరు కూడా మరోసారి గాసిప్ కాలమ్స్లో కనిపిస్తోంది.
తెలుగు బుల్లితెరపై యాంకర్గా తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ప్రదీప్ మాచిరాజు, దాదాపు 15 ఏళ్లుగా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్నారు. చలాకీతనం, పంచ్ డైలాగ్స్, సమయస్ఫూర్తితో ఆయన యాంకరింగ్కు ప్రత్యేకమైన అభిమాన వర్గం ఉంది. అశ్లీలతకు దూరంగా, కుటుంబ ప్రేక్షకులకు నచ్చే విధంగా ప్రదీప్ షోలు నిర్వహించడం ఆయనకు మంచి పేరు తీసుకొచ్చింది. యాంకర్గా మాత్రమే కాకుండా, సినిమాల్లో హీరోగా కూడా తన సత్తా చూపించారు.
ఇంతటి కెరీర్ ఉన్నప్పటికీ, ప్రదీప్ ఇప్పటికీ మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్గా కొనసాగుతున్నారు. ఆయన పెళ్లిపై ఎప్పటి నుంచో సోషల్ మీడియాలో చర్చ జరుగుతూనే ఉంది. తాజాగా ఓ యువ ఎమ్మెల్యేతో ప్రదీప్ సీక్రెట్గా డేటింగ్లో ఉన్నారంటూ వార్తలు వైరల్ అవుతున్నాయి. రాజకీయ నేపథ్యం ఉన్న కుటుంబానికి చెందిన ఆ ఎమ్మెల్యే, ప్రస్తుతం తన నియోజకవర్గ అభివృద్ధి పనుల్లో బిజీగా ఉన్నారని ప్రచారం జరుగుతోంది.
ఈ వార్తలపై ప్రదీప్ ఇప్పటికే స్పష్టత ఇచ్చారు. తనకు ఇప్పట్లో పెళ్లి చేసుకునే ఆలోచన లేదని, కెరీర్పై పూర్తిగా ఫోకస్ పెట్టానని చెప్పారు. గతంలో రియల్ ఎస్టేట్ కుటుంబానికి చెందిన అమ్మాయి, ఇప్పుడు రాజకీయ నాయకురాలు అంటూ రకరకాల కథలు రాస్తున్నారని అన్నారు. తన లక్ష్యాలు పూర్తి అయిన తర్వాతే పెళ్లి గురించి ఆలోచిస్తానని ప్రదీప్ స్పష్టం చేశారు.
అంతేకాదు.. తన గురించి వస్తున్న డేటింగ్, పెళ్లి వార్తల్లో ఎలాంటి నిజం లేదని మరోసారి క్లారిటీ ఇచ్చారు. అయినప్పటికీ, ప్రదీప్ మాచిరాజు పెళ్లిపై గాసిప్స్ మాత్రం ఇంకా ఆగడం లేదు. అభిమానులు మాత్రం ఆయన పెళ్లి వార్త కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తూనే ఉన్నారు.