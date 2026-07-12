Akhil Akkineni Lenin:అఖిల్ నటించిన లెనిన్ మూవీ క్లైమాక్స్పై సోషల్ మీడియాలో ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతోంది. ఈ సన్నివేశం బాలకృష్ణ నటించిన సినిమాను గుర్తు చేస్తోందని నెటిజన్లు అభిప్రాయపడుతుండగా, మరికొందరు మాత్రం ఇది కేవలం ఇన్స్పిరేషన్ మాత్రమేనని చెబుతున్నారు.
అఖిల్ అక్కినేని హీరోగా, భాగ్యశ్రీ బోర్సే హీరోయిన్గా నటించిన లెనిన్ సినిమా జూలై 10న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. మురళీ కిషోర్ అబ్బూరు దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రాన్ని నాగార్జున నిర్మించారు. విడుదలైన తర్వాత ఈ సినిమాకు మంచి స్పందన లభించింది. ముఖ్యంగా క్లైమాక్స్లో వచ్చే ట్విస్టులు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి. దీంతో సోషల్ మీడియాలో కూడా ఈ సినిమా గురించి పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతోంది.
అయితే ఇప్పుడు లెనిన్ క్లైమాక్స్కు సంబంధించిన మరో విషయం వైరల్ అవుతోంది. ఈ సినిమా చివర్లో వచ్చే కీలక సన్నివేశం, 1999లో విడుదలైన నందమూరి బాలకృష్ణ నటించిన కృష్ణబాబు సినిమాలోని ఒక సన్నివేశాన్ని గుర్తు చేస్తోందని కొందరు నెటిజన్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఈ రెండు సినిమాల్లోని సన్నివేశాలను పోలుస్తూ వీడియోలు కూడా సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తున్నారు.
కృష్ణబాబు సినిమాలో విలన్ హీరో కళ్లకు హాని చేసి, అతనికి కనిపించకుండా చేస్తాడు. అదే సమయంలో హీరోయిన్ను కూడా అదుపులో పెట్టి, పరిస్థితుల కారణంగా హీరో చేతుల్లోనే విషాదం జరిగేలా ప్లాన్ చేస్తాడు. ఆ సన్నివేశం అప్పట్లో ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంది.
ఇప్పుడు లెనిన్ సినిమాలో కూడా దానికి దగ్గరగా ఉండే సన్నివేశం ఉందని కొందరు చెబుతున్నారు. ఇందులో కూడా విలన్ హీరో కళ్లపై కెమికల్ చల్లడం, హీరోయిన్ను కదలకుండా చేయడం, చివరకు విషాద సంఘటన జరగడం వంటి అంశాలు కనిపిస్తాయని సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు వైరల్ అవుతున్నాయి.
అయితే దీనిపై ప్రేక్షకుల అభిప్రాయాలు రెండు విధాలుగా ఉన్నాయి. కొందరు ఇది పాత సినిమా నుంచి ప్రేరణ పొందిన సన్నివేశంలా కనిపిస్తోందని అంటున్నారు. మరికొందరు మాత్రం కథలో అవసరానికి అనుగుణంగా దర్శకుడు అలాంటి ఎమోషనల్ సీన్ను కొత్తగా తెరకెక్కించారని అభిప్రాయపడుతున్నారు. సినిమాల్లో కొన్ని సన్నివేశాలు ఒకదానిని మరొకటి గుర్తు చేయడం సహజమేనని కూడా కొందరు చెబుతున్నారు. ఇప్పటి వరకు చిత్రబృందం ఈ పోలికలపై అధికారికంగా స్పందించలేదు. దీంతో సోషల్ మీడియాలో ఈ చర్చ మరింత కొనసాగుతోంది. అయితే ఈ విషయం ప్రేక్షకుల అభిప్రాయాల ఆధారంగానే ఉందని, అధికారికంగా ఇది కాపీ అని ఎలాంటి నిర్ధారణ లేదని గుర్తుంచుకోవాలి.