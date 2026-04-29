DA Hike FAQ: DAపై ఇన్‌కమ్ ట్యాక్స్ పడుతుందా? ఇది CTCలో భాగమేనా?

Dearness Allowance tax: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లకు ప్రభుత్వం తాజాగా ఒక మంచి శుభవార్త ఇచ్చింది. డియర్‌నెస్ అలవెన్స్ (DA) ను 2 శాతం పెంచుతూ ప్రకటించింది. ఈ పెంపు 2026 జనవరి 1 నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది. దీంతో ఇప్పటివరకు 58%గా ఉన్న DA ఇప్పుడు 60%కి పెరిగింది. ఇది ఉద్యోగుల జీతంలో ఒక ముఖ్యమైన భాగం.
డియర్‌నెస్ అలవెన్స్ అంటే ఏమిటి అంటే, పెరుగుతున్న జీవన వ్యయాన్ని ఎదుర్కొనేందుకు ఇచ్చే అదనపు మొత్తం. ధరలు పెరుగుతున్నప్పుడు ఉద్యోగులపై భారం పెరుగుతుంది. అందుకే ఈ DA పెంపు ద్వారా కొంత ఉపశమనం కలిగించాలనే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంటుంది. దీని వల్ల ఉద్యోగులకు చేతికి వచ్చే జీతం కొంచెం పెరుగుతుంది.  

ఈ DA సాధారణంగా ప్రతి ఆరు నెలలకు ఒకసారి సవరించబడుతుంది. దీనికి ఆధారం ఆల్ ఇండియా కన్స్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ (AICPI). ధరల మార్పులను బట్టి DA పెరుగుతుంటుంది లేదా తగ్గుతుంటుంది. సాధారణంగా మార్చి, అక్టోబర్ నెలల్లో ప్రకటనలు చేస్తారు.  

DA పై పన్ను పడుతుందా అనే ప్రశ్న చాలా మందికి ఉంటుంది. సమాధానం ఏమిటంటే, అవును. DA మొత్తం ఆదాయంగా పరిగణించబడుతుంది కాబట్టి ఇది పూర్తిగా ఆదాయపు పన్ను పరిధిలోకి వస్తుంది. ఇన్‌కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ (ITR) ఫైల్ చేసేటప్పుడు DA ను వేరు చూపించాలి.

ఈ DA పెంపు వల్ల దాదాపు 50 లక్షల కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, 65 లక్షల పెన్షనర్లు లాభపడతారు. ఉద్యోగుల స్థాయి (లెవెల్) ఆధారంగా జీతం మారుతుంది కాబట్టి DA పెంపు కూడా ఒక్కొక్కరికి వేరువేరుగా ఉంటుంది. DA అనేది CTC (Cost to Company)లో భాగమే. ప్రతి నెల జీతంలో ఇది కలిపి వస్తుంది. అలాగే డెసిమల్ మొత్తాలను రౌండ్ చేసి రూపాయిలలో చెల్లిస్తారు.  

ప్రాంతాన్ని బట్టి కూడా DA లో కొంత మార్పు ఉండవచ్చు. పట్టణం, గ్రామం వంటి ప్రాంతాల జీవన ఖర్చులు వేరుగా ఉంటాయి. అందుకే DA కూడా కొంత మారుతూ ఉంటుంది.

ప్రైవేట్ ఉద్యోగుల్లో DA సాధారణంగా ఉండదు. ఇది ఎక్కువగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. పెన్షనర్లకు కూడా DA అందుతుంది. అయితే వారు తిరిగి ఉద్యోగంలో చేరితే కొన్ని సందర్భాల్లో DA ఉండకపోవచ్చు.

