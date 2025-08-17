Interesting Facts: మీరు వెళ్లే దారికి నల్ల పిల్లి అడ్డంగా వచ్చిందా..? శుభమా..? అశుభమా..? అసలు నిజం ఇదే..!

Black cat myth: తరతరాలుగా మన చుట్టూ ఎన్నో మూఢ నమ్మకాలు పుట్టుకొస్తూనే ఉన్నాయి. వాటిలో ఒకటి మనం బయటికి వెళ్లేటప్పుడు నల్ల పిల్లి ఎదురు రావడం. అలా పిల్లి ఎదురురాగానే వెంటనే ఆగిపోవాలి.. లేదంటే శుభం జరగదు అనే విశ్వాసం ఇప్పటికీ చాలా మందిలో ఉంది. మరి ఇది శాస్త్రీయంగా సరైనదా..? లేక అపోహానా..? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
భారతదేశంలో ప్రజల జీవితాలు తరతరాలుగా వస్తున్న నమ్మకాల చుట్టూనే తిరుగుతాయి. అందులో ఒక ప్రసిద్ధ నమ్మకం ఏమిటంటే పిల్లి ఎదురొస్తే అది అశుభమని భావిస్తారు. ఎవరైన వెళ్లేటప్పుడు దారిలో పిల్లి ఎదురైతే ఆ రోజు చేసే పనులు సరిగా జరగవని లేదా ఏదో చెడు జరుగుతుందని అంటారు.
ముఖ్యంగా ఎడమ నుండి కుడి వైపు పిల్లి రోడ్డు దాటితే అది ఇంకా చెడ్డదని చెబుతారు. ఈ నమ్మకం ఎప్పుడు ఎలా వచ్చిందో ఎవరికీ స్పష్టంగా తెలియదు కానీ ఇది సమాజంలో బాగా పాతుకుపోయింది.
కొందరు పిల్లులకు అతీంద్రియ శక్తులు ఉన్నాయని చెబుతారు. కొన్ని సంప్రదాయాల్లో పిల్లులకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఒక పిల్లి ఇంట్లోకి వచ్చి ఏడిస్తే ఏదో సమస్య వస్తుందని అంటారు. అలాగే రెండు పిల్లులు ఒకదానితో ఒకటి పోట్లాడితే డబ్బు నష్టం జరుగుతుందని నమ్ముతారు.
జ్యోతిష్యం ప్రకారం పిల్లులు రాహు గ్రహంతో ముడిపడి ఉంటాయి. జాతకంలో రాహు సమస్యలు ఉన్నవారు పిల్లులను పెంచితే మంచిదని చెబుతారు. అయితే పిల్లి కనిపించడం ఎప్పుడూ చెడ్డది కాదు.
దీపావళి రోజు పిల్లి ఇంట్లోకి వస్తే అది లక్ష్మీదేవి రాకను సూచిస్తుందని అంటారు. అలాగే ఒక పిల్లి ఇంట్లో పిల్లలకు జన్మిస్తే అది అదృష్టాన్ని తెస్తుందని నమ్ముతారు.