Cobweb: ఇంట్లో సాలెగూడు ఉండడం అదృష్టమా.. దురదృష్టమా?

Cobweb Facts Telugu: చాలా మంది ఇళ్లలో సాలెగూడు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. నిజానికి ఇలా కనిపించడం అంత మంచిది కాదని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. దీని వల్ల అనేక సమస్యలకు దారి తీయవచ్చు. ఆర్థికంగా కూడా నష్టపోతారు. 

Cobweb Facts Telugu: వాస్తు శాస్త్రం అనేక అంశాల గురించి చాలా క్లుప్తంగా వివరించింది. అందుకే ఈ వాస్తు శాస్త్రానికి చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. వాస్తు ప్రకారం, ఇంట్లో సానుకూల ప్రభావం నిలవాలంటే తప్పకుండా కొన్ని చిట్కాలు పాటించాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇంట్లో ఉంటే అనేక అంశాల గురించి కూడా ఎంతో క్లియర్‌గా ఈ వాస్తు శాస్త్రంలో పేర్కొన్నారు. అలాగే ఇంట్లో పెట్టే సాలెగూడు ఉండడం శుభమా, అశుభమా అనే అంశం గురించి కూడా ఈ వాస్తు శాస్త్రంలో తెలిపారు..
 
చాలా మంది ఇళ్లలో సాలెగూడు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అక్కడక్కడ సాలెపురుగులు కూడా అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటాయి. అయితే, వీటి పట్ల చాలా మంది తరచుగా నిర్లక్ష్యం వహిస్తూ ఉంటారు. ఈ గూడ్లు, పురుగు కనిపించడం ఎన్నో రకాల సమస్యలకు సంకేతాలు.

వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం.. ఇంటి వాస్తు బాగాలేకుంటే అందులో జీవిస్తున్నవారు అనేక సమస్యలు ఎదుర్కొవాల్సి వస్తుంది. అలాగే ఆర్థికంగా కూడా తీవ్రంగా నష్టపోతారు. అయితే, ఇంట్లో కూడా ఈ సాలెగూడ్లు ఉంటే ఇలాంటి సమస్యలే వస్తాయని కొంతమంది నిపుణులు తెలుపుతున్నారు.   

సాలీడు వలలు ఇంట్లో ఉంటే ఇంట్లోకి లక్ష్మీదేవి రాకును నిరోధిస్తుందని వాస్తు శాస్త్రంలో ఎంతో క్లియర్‌గా పేర్కొన్నారు. దీని వల్ల తీవ్ర ఆటంకాలతో పాటు ఆర్థిక నష్టాలు కూడా వస్తాయి. అంతేకాకుండా ఎన్నో రకాల సమస్యలు కూడా తలెత్తే ఛాన్స్‌లు ఉన్నాయని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు..

ప్రస్తుతం చాలా మంది ఇళ్లలో సాలెగూడ్లు ఉన్నాయి. అయితే, ఇలా ఉన్నవాటిని ఎప్పటికప్పుడు బాగా శుభ్రం చేసుకుంటే చాలా మంచిది. లేదంటే గ్రహదోషాలు, చెడు దృష్టికి సంకేతాలు కూడా మారొచ్చు. దీని వల్ల ఇంటి యజమాని తీవ్ర ఇబ్బందులకు కూడా గురవ్వాల్సి వస్తుందని శాస్త్రంలో తెలిపారు. 

మీ ఇంట్లో కూడా ఇలాంటి సాలెగూడ్లు ఉంటే తప్పకుండా వాటిని శుభ్రం చేయించాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇంటి మూలలు, ప్రధాన ద్వారం దగ్గర సాలేపురుగులు ఉంటే వాటిని వెంటనే అక్కడి నుంచి తీసేయాల్సి ఉంటుంది. లేదంటే అనేక ఆర్థిక సమస్యలకు దారి తీసే ఛాన్స్‌లు ఉన్నాయి.  (నోట్‌ ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం వాస్తు శాస్త్రం నుంచి తీసుకుని రాసింది మాత్రమే.. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్‌ అస్సలు ధృవీకరించదు)

