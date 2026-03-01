Jr NTR Update: డ్రాగన్ షూటింగ్ సమయంలో ఇరాన్ లో పెరిగిన ఉద్రిక్తతలు.. జూనియర్ ఎన్టీఆర్ పరిస్థితి ఏమంటే..!

Jr NTR Safety Update
ఇరాన్–ఇజ్రాయెల్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతున్న వేళ, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ సురక్షితంగానే ఉన్నారా? అనే ప్రశ్న అభిమానుల్లో ఆందోళన కలిగించింది. దీనికి కారణం ఆయన నటిస్తున్న కొత్త తెలుగు సినిమా *డ్రాగన్* షూటింగ్ ఇటీవల జోర్డాన్లో జరగడం.
డ్రాగన్ సినిమా యాక్షన్ ప్రధానంగా రూపొందుతున్న భారీ ప్రాజెక్ట్. ఈ సినిమాకు ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. కొన్ని కీలక యాక్షన్ సన్నివేశాలను చిత్రీకరించేందుకు చిత్రబృందం కొన్ని వారాల క్రితం జోర్డాన్కి వెళ్లింది. మొదట ఈ షెడ్యూల్ మార్చి మొదటి వారం వరకు కొనసాగాలని ప్లాన్ చేశారు.
అయితే, అదే సమయంలో మిడిల్ ఈస్ట్ ప్రాంతంలో పరిస్థితులు ఒక్కసారిగా మారాయి. ఇరాన్–ఇజ్రాయెల్ మధ్య రాజకీయ, సైనిక ఉద్రిక్తతలు పెరగడంతో పక్క దేశాల్లో కూడా భద్రతాపరమైన ఆందోళనలు మొదలయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో జోర్డాన్లో ఉన్న భారతీయ పౌరులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, వీలైతే తిరిగి భారత్కు రావాలని భారత దౌత్య కార్యాలయం సూచించింది.
అదృష్టవశాత్తు, డ్రాగన్ సినిమా యూనిట్కు ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదురుకాలేదు. దర్శకుడు ప్రశాంత్ నీల్ ముందుగానే ప్లాన్ చేసిన సన్నివేశాలను వేగంగా పూర్తి చేశారు. అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం, జోర్డాన్లో చివరి షెడ్యూల్ ఫిబ్రవరి 25 నాటికే పూర్తయింది. జూనియర్ ఎన్టీఆర్ తనకు సంబంధించిన షూటింగ్ భాగాన్ని పూర్తి చేసి ఫిబ్రవరి 26న భారత్కు తిరిగి వచ్చారు.
ఒకవేళ షూటింగ్ ఇంకా కొనసాగి ఉంటే, పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతల కారణంగా సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉండేదని సినీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అందుకే నిర్మాతలు ఎలాంటి రిస్క్ తీసుకోకుండా విదేశీ షూటింగ్ను సమయానికి ముగించారని సమాచారం.
ప్రస్తుతం డ్రాగన్ సినిమాకు సంబంధించిన షూటింగ్ మొత్తం భారత్లోనే పూర్తి చేయాలని నిర్ణయించారు. ఈ నిర్ణయం వల్ల షూటింగ్ ఆలస్యం కాకుండా, చిత్రబృందం సురక్షితంగా ఉండగలిగింది.
ఈ సినిమాలో రుక్మిణి వసంత్ హీరోయిన్గా నటిస్తుండగా, మలయాళ నటుడు టోవినో థామస్ ప్రతినాయక పాత్రలో కనిపించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సినిమా 2021లో ప్రకటించబడినప్పటికీ పలు కారణాలతో ఆలస్యం అయింది. దీంతో సినిమా ఆగిపోయిందన్న వార్తలు కూడా వినిపించాయి. కానీ తాజా అప్డేట్స్ చూస్తే..డ్రాగన్ సినిమా పూర్తిగా ట్రాక్లో ఉందని స్పష్టంగా తెలుస్తోంది.