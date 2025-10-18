Diwali School Holiday 2025: దీపావళికి రెండు రోజులు సెలవు ఉందా.. లేకపోతే ఒక్కరోజేనా..!

Deepavali Date: దీపావళి పండుగకు దేశవ్యాప్తంగా పాఠశాలలు ఏ తేదీకి సెలవు ప్రకటించాయనే.. విషయంలో కొంత గందరగోళం నెలకొంది. 2025లో దీపావళి అక్టోబర్ 20న, సోమవారం జరగనుంది. చాలా రాష్ట్రాల్లో పాఠశాలలు ఈ రోజున ప్రధాన పండుగగా సెలవు ప్రకటించాయి. అయితే, కొంతమంది రాష్ట్రాల్లో గోవర్ధన పూజను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకొని అక్టోబర్ 21న కూడా సెలవు ఇవ్వాలా అనే అంశంపై చర్చ నడుస్తోంది.
ప్రతి రాష్ట్రంలో విద్యా బోర్డుల నియమాలు వేర్వేరుగా ఉండటం వల్ల సెలవుల తేదీలు కూడా మారుతున్నాయి. సీబీఎస్ఈ (CBSE) మరియు ఐసీఎస్ఈ (ICSE) పాఠశాలలు సాధారణంగా దేశవ్యాప్తంగా ఒకే షెడ్యూల్ అనుసరిస్తాయి…రాష్ట్ర బోర్డులు తమ తమ సాంప్రదాయాల ప్రకారం అదనపు సెలవులు ప్రకటిస్తున్నాయి.
దీపావళి కాలంలో సాధారణంగా ధన్తేరస్, చిన్న దీపావళి (నరక చతుర్దశి), దీపావళి, గోవర్ధన పూజ, భాయ్ దూజ్ వంటి ప్రధాన పండుగలు ఉంటాయి. ఈ కారణంగా విద్యార్థులకు ఈ కాలంలో సుమారు వారం రోజుల విరామం దొరుకుతుంది.
దేశవ్యాప్తంగా చాలా పాఠశాలలు అక్టోబర్ 18 నుంచి అక్టోబర్ 23 వరకు సెలవులు ప్రకటించాయి. ఈ రోజుల్లో ధన్తేరస్ (అక్టోబర్ 18), చిన్న దీపావళి (అక్టోబర్ 19), దీపావళి (అక్టోబర్ 20), గోవర్ధన పూజ (అక్టోబర్ 22), భాయ్ దూజ్ (అక్టోబర్ 23) ఉంటాయి.
కొన్ని రాష్ట్రాల్లో అదనపు పండుగల కారణంగా సెలవులు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. రాజస్థాన్: అక్టోబర్ 13 నుంచి 23 వరకు 12 రోజుల సెలవు. బీహార్: అక్టోబర్ 18 నుంచి 29 వరకు, చఠ్ పూజ కూడా ఇందులో భాగం. కర్ణాటక: అక్టోబర్ 8 నుంచి 18 వరకు, కుల గణన కారణంగా అదనపు సెలవులు అక్టోబర్ 20, 22న. ఉత్తరప్రదేశ్: అక్టోబర్ 20 నుంచి 23 వరకు. దిల్లీ-ఎన్సీఆర్: అక్టోబర్ 19 నుంచి 23 వరకు, చఠ్ పూజ కారణంగా అక్టోబర్ 28 వరకు పొడిగించే అవకాశం. పశ్చిమ బెంగాల్: అక్టోబర్ 20 నుంచి 23 వరకు, కాళీ పూజ, దీపావళి, భాయ్ దూజ్ కలిపి. ఆంధ్రప్రదేశ్: అక్టోబర్ 20న ప్రధాన సెలవు, కొన్ని పాఠశాలలు అక్టోబర్ 18న కూడా మూసివేయనున్నాయి.
ప్రతి పాఠశాల తమ బోర్డు లేదా స్థానిక విద్యా అధికారుల మార్గదర్శకాలను అనుసరిస్తుంది. అందువల్ల తల్లిదండ్రులు, విద్యార్థులు తమ పాఠశాలలతో సెలవు తేదీలను నిర్ధారించుకోవడం మంచిది. కొన్ని ప్రైవేట్ పాఠశాలలు లేదా ప్రభుత్వ పాఠశాలలు పరిపాలనా నిర్ణయాల ఆధారంగా సెలవులను పొడిగించే అవకాశం ఉంది.