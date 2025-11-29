English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Prabhas Anushka: వర్మనే షాకయ్యాడే..! ప్రభాస్‌, అనుష్కకు పెళ్లయ్యిందా? ఫొటోలు వైరల్

Prabhas Anushka: వర్మనే షాకయ్యాడే..! ప్రభాస్‌, అనుష్కకు పెళ్లయ్యిందా? ఫొటోలు వైరల్

Prabhas Get Marriage To Anushka AI Pics Viral: సినీ పరిశ్రమలో కలిసి నటించిన ప్రభాస్‌, అనుష్క శెట్టి ఇద్దరు పెళ్లి చేసుకున్నారా? ఏమిటి నిజమా? అని సందేహం వస్తోంది. బ్యాచిలర్‌గా ఉన్న వీరిద్దరూ ప్రేమలో ఉన్నారని చర్చ జరుగుతున్న సమయంలో అనూహ్యంగా ప్రభాస్‌, అనుష్క పెళ్లి చేసుకున్న ఫొటోలు లీకయ్యాయి. ఆ వివరాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం.
1 /6

సినీ పరిశ్రమలో ప్రభాస్‌, అనుష్క శెట్టి ఇద్దరు కలిసి నాలుగు సినిమాలు చేశారు. తొలి సినిమా నుంచి అనుష్క, ప్రభాస్‌కు మధ్య మంచి సాన్నిహిత్యం ఉంది. వీరిద్దరూ మంచి స్నేహితులుగా సినీ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. అయితే అభిమానులు, సోషల్‌ మీడియా మాత్రం వారిద్దరూ ప్రేమికులు అని చెబుతున్నాయి. వారిద్దరూ పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారని ఎప్పుడూ ఒక చర్చ నడుస్తూనే ఉంటుంది. 

2 /6

భారీ సినిమాలు చేసుకుంటూ వెళ్తున్న ప్రభాస్‌ వయస్సు 46 ఏళ్లు కాగా.. ప్రస్తుతం సినిమాలకు దూరంగా ఉన్న అనుష్క వయస్సు 42. పెళ్లి వయసు దాటిపోతుండడంతో వీరిద్దరి అభిమానులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ప్రేమలో ఉన్న వారు ఎందుకు పెళ్లి చేసుకోవడం లేదని ప్రశ్నలు వేస్తున్నారు. తరచూ వీరి పెళ్లి వార్తలపై పుకార్లు రావడం తప్ప ఒక్కటీ కూడా వాస్తవం కాకపోవడంతో అభిమానులు నిరాశ చెందుతున్నారు.

3 /6

తాజాగా సోషల్‌ మీడియాలో కొన్ని ఫొటోలు వైరల్‌గా మారాయి. ప్రభాస్‌, అనుష్క శెట్టి పెళ్లి చేసుకున్నట్లు ఫొటోలు బయటపడ్డాయి. ఆ ఫొటోలు చూస్తే నిజంగా పెళ్లయ్యిందా? అనే అనుమానం రాకపోదు. నెట్టింట్లో చక్కర్లు కొడుతున్న ఫొటోలు ఏఐ ద్వారా సృష్టించినవి. ఏఐతో తీసిన ఫొటోలు అందరినీ కట్టి పడేస్తున్నాయి.

4 /6

పెళ్లి దుస్తుల్లో అనుష్క, ప్రభాస్‌ చూడచక్కగా ఉన్నారు. వీరిద్దరూ ఇలా పెళ్లి చేసుకుంటే ఎంత బాగుంటుందోనని రెబల్‌ స్టార్‌, అనుష్క అభిమానులు భావిస్తున్నారు. తాళి కట్టడం, అరుంధతి నక్షత్రం చూపించడం.. సినీ పెద్దలు ఆశీర్వదించడం వంటి ఫొటోలు అద్భుతంగా ఉన్నాయి.

5 /6

ఏఐ జరిపించిన ప్రభాస్‌, అనుష్క పెళ్లి వీడియోను దర్శకుడు రామ్‌ గోపాల్‌ వర్మ 'ఎక్స్‌' వేదికగా పంచుకున్నారు. ఆ వీడియోలో వర్మ పురోహితుడిగా కనిపించగా.. సినీ పరిశ్రమ నుంచి అతిరథ మహారథులు తరలివచ్చారు. అతిథులకు స్వాగతం పలుకుతూ.. భోజనాలు వడ్డిస్తూ.. మేళతాళాలు వాయిస్తూ సినీ నటీనటులు కనిపించారు. ప్రభాస్‌, అనుష్క జంటను చిరంజీవి, వెంకటేశ్‌ ఆశీర్వదిస్తున్నట్టు ఏఐ ఫొటోలు ఉన్నాయి. ఆ ఫొటోలు సోషల్‌ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.

6 /6

నెట్టింట్లో చక్కర్లు కొడుతున్న ఆ వీడియోను అభిమానులు లైక్‌లు, కామెంట్లతో ముంచెత్తుతున్నారు. అన్నీ బాగున్నాయి కానీ ఆర్జీవీ అర్చకుడిగా ఉండడం హైలెట్‌గా ఉంది. ఏఐ ఏమిటిది? అని వర్మనే ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశాడు. సినీ పరిశ్రమ.. సినీ అభిమానులు అనుష్క, ప్రభాస్‌ పెళ్లి గురించి ఎదురుచూస్తుండగా.. వారికి ఏఐ వీడియో కొంత సంతృప్తినిచ్చింది.

Prabhas Anushka Shetty Marriage Tollywood prabhas and anushka marriage Prabhas and Anushka Shetty

Next Gallery

Ram Bhagyashri: అర్థరాత్రి ఫారెన్ వీధుల్లో కార్ లో.. రామ్, భాగ్యశ్రీ బోర్సే.. ప్రేమను కన్ఫామ్ చేసినట్టే..!