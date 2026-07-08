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Prabhas Marriage: ప్రభాస్ రూ.200 కోట్ల బంగ్లా ఆమె కోసమేనా!

Written ByVishnupriya
Published: Jul 08, 2026, 09:03 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 09:03 PM IST

Prabhas Marriage:పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ గురించి సోషల్ మీడియాలో మరో ఆసక్తికరమైన వార్త చక్కర్లు కొడుతోంది. హైదరాబాద్‌లోని కోకాపేట, ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ ప్రాంతంలో ఆయన అత్యంత విలాసవంతమైన కొత్త ఇంటిని నిర్మిస్తున్నారని ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈ భవనం మొత్తం విలువ దాదాపు రూ.200 నుంచి రూ.250 కోట్ల వరకు ఉండొచ్చని సినీ వర్గాల్లో చర్చ సాగుతోంది. అయితే దీనిపై అధికారికంగా ప్రభాస్ లేదా ఆయన కుటుంబ సభ్యులు ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు.

Prabhas Hyderabad house1/5

ప్రభాస్ కొత్త ఇల్లు

ప్రభాస్ ఒక ఇల్లు కట్టించుకుంటున్నారు. అయితే ఆ ఇంటి గురించి ప్రస్తుతం కొన్ని వార్తలు సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ ఇంటి నిర్మాణం కోసం రెండు ఎకరాల స్థలాన్ని ఎంపిక చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఆధునిక సౌకర్యాలతో ఈ ఇంటిని రూపొందించనున్నారని సమాచారం. ఇందులో ప్రైవేట్ థియేటర్, జిమ్, స్విమ్మింగ్ పూల్, అందమైన తోటలు, విశాలమైన ఓపెన్ స్పేస్ వంటి ఎన్నో ప్రత్యేక సదుపాయాలు ఉండేలా ప్లాన్ చేస్తున్నారని వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి.  

Prabhas bungalow2/5

ప్రభాస్ డ్రీమ్ హౌస్

ఈ కొత్త ఇంటి గురించి మరో ఆసక్తికరమైన ప్రచారం కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ప్రభాస్ పెళ్లిని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ ఇంటిని నిర్మిస్తున్నారని కొందరు అంటున్నారు. భవిష్యత్తులో తన జీవిత భాగస్వామితో ఈ ఇంట్లోనే కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించాలని ఆయన కుటుంబం భావిస్తోందని వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే ఇవన్నీ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వినిపిస్తున్న ప్రచారాలు మాత్రమే. దీనికి సంబంధించి ఎలాంటి అధికారిక ధృవీకరణ లేదు.  

Prabhas Rs 200 crore house3/5

ప్రభాస్ 200 కోట్ల ఇల్లు

ఇక ప్రభాస్ వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన వార్తలు ఎప్పుడూ అభిమానుల్లో ఆసక్తిని కలిగిస్తుంటాయి. ఆయన పెళ్లిపై గతంలో కూడా అనేక రకాల వార్తలు వచ్చాయి. కానీ వాటిలో ఏదీ అధికారికంగా నిజమని ప్రకటించలేదు. అందుకే ఇప్పుడు వస్తున్న ఈ వార్తలపై కూడా అభిమానులు అధికారిక సమాచారం కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు.  

Prabhas dream home4/5

ప్రభాస్ బంగ్లా

సినిమాల విషయానికి వస్తే ప్రభాస్ ప్రస్తుతం వరుస ప్రాజెక్టులతో చాలా బిజీగా ఉన్నారు. ఇటీవల కొన్ని చిత్రాల పనులు పూర్తి చేసిన ఆయన ఇప్పుడు స్పిరిట్ మరియు ఫౌజీ సినిమాల షూటింగ్‌లో పాల్గొంటున్నారు. దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా తెరకెక్కిస్తున్న స్పిరిట్ సినిమాలో ప్రభాస్ పవర్‌ఫుల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ నటి త్రిప్తి దిమ్రి హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. భారీ స్థాయిలో రూపొందుతున్న ఈ సినిమా అనేక భారతీయ భాషలతో పాటు అంతర్జాతీయ భాషల్లో కూడా విడుదల చేయాలని నిర్మాతలు ప్లాన్ చేస్తున్నారు.  

Prabhas new house5/5

ప్రభాస్ హైదరాబాద్ ఇల్లు

ప్రస్తుతం ప్రభాస్ కొత్త ఇంటి వార్త నిజమా కాదా అన్నది పక్కన పెడితే, ఆయన కొత్త సినిమాలపై అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు మాత్రం కొనసాగుతున్నాయి.

TAGS:
Prabhas
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Prabhas Rs 200 crore house
Prabhas bungalow
Prabhas Hyderabad house

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