Prabhas marriage: ఆ హీరో తో ప్రభాస్ పెళ్లి.. రెబల్ స్టార్ ఏం చెప్పారో వింటే షాక్ అవ్వాల్సిందే..

Prabhas marriage with hero : ప్రభాస్ పెళ్లి గురించి తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ నే కాదు పాన్ ఇండియా మొత్తం ఎదురుచూస్తోంది. ఈ క్రమంలో.. కొద్ది రోజుల క్రితం ప్రభాస్ తన పెళ్లి గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలు విని అక్కడ ఉన్న యాంకర్ ఏ కాకుండా…ఆ ఇంటర్వ్యూ చూసిన వారందరూ కూడా ఆశ్చర్యపోయారు.. ఇంతకీ ప్రభాస్ ఏం చెప్పారంటే..
ప్రభాస్ చాలా తక్కువగా మాట్లాడుతాడు. కానీ ఇంటర్వ్యూలో ప్రభాస్ వచ్చారు అంటే ఆ ఇంటర్వ్యూ ఎంతో సరదాగా సాగుతూ ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో ఈ అప్పట్లో బాహుబలి.. సమయంలో ఎన్నో ఇంటర్వ్యూలు రానాతో కలిసి అటెండ్ అయ్యారు ప్రభాస్.
ఈ క్రమంలో ప్రభాస్ తన పెళ్లి గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలు వైరల్ అవుతూ అందరిని ఆకట్టుకున్నాయి. యాంకర్ ప్రభాస్ పెళ్లి ఎప్పుడు అని అడగగా.. చాలా ప్రపోసల్స్ వస్తున్నాయి కదా అనగానే అవును అని సమాధానం ఇచ్చారు ప్రభాస్.
ఇక వెంటనే రానా.. ప్రభాస్ మాట్లాడుతూ.. మా అమ్మ, వాళ్ళ అమ్మ కలవగానే.. మేమిద్దరం ఎప్పుడు పెళ్లి చేసుకుంటామో అనే మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు అన్నారు.
దీంతో యాంకర్ ఆశ్చర్యపోయారు. అదేమిటి మీ ఇద్దరూ పెళ్లి చేసుకుంటున్నారా అని అడిగారు. చాలాసేపు ప్రభాస్, రానా ఇద్దరు ఒకరినొకరు పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు అనే అర్థం వచ్చేలానే వీళ్ళందరి మాటలు సాగాయి.
ఆ తర్వాత మళ్లీ ప్రభాస్ నవ్వుతూ క్లారిటీ ఇచ్చారు తన పెళ్లి వేరుగా, నా పెళ్లి వేరుగా అని చెప్పుకొచ్చారు.. ఇక ఈ ఇంటర్వ్యూ పాతది అయినా కానీ.. ఇప్పటికీ కూడా ఈ క్లిప్ వైరల్ అవుతూ అందరికీ నవ్వులు పువ్వులు పూయిస్తోంది.