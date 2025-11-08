Anushka: 44 ఏళ్లు వచ్చినా అనుష్క సింగిల్ గా ఉండడానికి ప్రభాస్ కారణమా? నిజమేంటో తెలుసా?

Prabhas Anushka: తెలుగు ప్రేక్షకులకు అనుష్క గురించి..కొత్త పరిచయాలు అవసరం లేదు.. హీరోయిన్ అనగానే.. హీరోలకు సాటిగా నటించగలడు అనే పేరు తెచ్చుకుంది అనుష్క. ఎన్నో సినిమాలు చేసి మంచి విజయాలు అందుకున్న ఈ హీరోయిన్ ప్రస్తుతం మాత్రం పెద్దగా సినిమాలు చేయడం లేదు.. ఈరోజుతో అనుష్కకు 44 ఏళ్లు వచ్చాయి.. అయినా కానీ ఈ హీరోయిన్ ఇంకా ఒంటరిగానే ఉంది..
అనుష్కకు ఈరోజుతో 44 ఏళ్లు వచ్చినా.. ఇప్పటికి కూడా పెళ్లి చేసుకోకుండా అలానే ఒంటరిగా ఉంది. దీనిపైన పలుమార్లు పలు వార్తలు వినిపిస్తూ వచ్చాయి. అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా అనుష్క, ప్రభాస్ తో ప్రేమలో ఉంది అన్న వార్త ఎన్నో రోజుల నుంచి వైరల్ అవుతుంది.
ఐదు పదుల దగ్గర పడుతున్న ప్రభాస్ కూడా ఇంకా పెళ్లి చేసుకోలేదు. మరో పక్కన 44 ఏళ్లు వచ్చినా అనుష్క కూడా సింగల్ గానే మిగిలిపోయి ఉంది.. మరి వీళ్లిద్దరి మధ్య ప్రేమ ఉంటే ఇప్పటివరకు పెళ్లి చేసుకోకుండా ఎందుకు ఇలానే ఉండిపోయారు అనేది కూడా ఎంతోమందిలో ఉన్న సందేహం.
ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో ఓ వార్త వైరల్ అవుతోంది. ప్రభాస్ను ప్రేమించి..ఒంటరిగా జీవనం కొనసాగిస్తున్న ఒక హీరోయిన్ ఉంది అని ఒక ఆంగ్ల మీడియా వెల్లడించింది. అయితే ఆ హీరోయిన్ మరెవరో కాదు అనుష్కనే అని కూడా వేశారు.
ప్రభాస్ అనుష్కతో బిల్లా, మిర్చి, బాహుబలి 1 & 2 వంటి హిట్ చిత్రాల్లో నటించాడు. ఈ జంటల కెమిస్ట్రీ అభిమానులకు చాలా నచ్చింది. అప్పట్లో చాలా మంది ఫ్యాన్స్ ..ఇద్దరూ పెళ్లి చేసుకుంటే బాగుంటుంది..అని కామెంట్లు చేశారు. ఆ తరువాత వీళ్ళిద్దరూ నిజంగానే ప్రేమలో ఉన్నారు అన్న వార్తలు వచ్చాయి. అలాగే అనుష్కతో కూడా ఆయన పేరును కలిపారు. అభిమానులు “ప్ర-నుష్క” అనే పేరు పెట్టారు. కానీ వీళ్ళిద్దరి జాతకాలు కలవక పోవడంతో ప్రభాస్ అమ్మ ఒప్పుకోలేదు అన్న రూమర్ కూడా వినిపించింది. అయితే..ఈ వార్తల్లో ఎంత నిజం ఉందో ఎవరికీ తెలియదు.
అనుష్క ప్రస్తుతం సినిమాలకు కొంత దూరంగా ఉంటూ సింగిల్ లైఫ్నే కొనసాగిస్తోంది. అలాగే ప్రభాస్ కూడా తన పెళ్లి గురించి ఎటువంటి ప్రకటన చేయలేదు. అభిమానులు మాత్రం ఇప్పటికీ.. అనుష్కతో డార్లింగ్ పెళ్లి ఎప్పుడు.. అని ఆశగా ఎదురు చూస్తున్నారు.