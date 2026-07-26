Sobhita Dhulipala:సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యే వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన వార్తలను అధికారిక ధృవీకరణ వచ్చే వరకు నిజమని భావించకూడదు. సెలబ్రిటీల గోప్యతను గౌరవిస్తూ, నిర్ధారిత సమాచారాన్నే నమ్మడం బాధ్యతాయుతమైన విధానం.
అక్కినేని నాగచైతన్య, శోభిత ధూళిపాళ జంట మరోసారి సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారింది. తాజాగా నాగచైతన్య సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసిన ఓ ఫోటో కారణంగా శోభిత గర్భవతి అనే ప్రచారం జోరందుకుంది. అయితే ఇప్పటివరకు ఈ వార్తలపై నాగచైతన్య లేదా శోభిత నుంచి ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు.
నాగచైతన్య తన ఇన్స్టాగ్రామ్లో శోభిత వండిన తొలి డిన్నర్కు సంబంధించిన ఫోటోలను అభిమానులతో పంచుకున్నారు. పెళ్లైన రెండేళ్ల తర్వాత నా భార్య తొలిసారి నా కోసం డిన్నర్ తయారు చేసింది. బహుశా నేను ఏదో మంచి పని చేసినట్టున్నాను అంటూ సరదాగా క్యాప్షన్ ఇచ్చారు. దీనికి శోభిత కూడా నన్ను ట్రోల్ చేస్తున్నావా? లేక పొగుడుతున్నావా? అంటూ చమత్కారంగా స్పందించారు. ఈ సరదా సంభాషణ అభిమానులను ఆకట్టుకుంది.
అయితే అదే ఫోటోల్లో శోభిత ధరించిన దుస్తులు, ఆమె నిలబడిన తీరు చూసి కొందరు నెటిజన్లు ఆమె బేబీ బంప్తో కనిపిస్తున్నారంటూ కామెంట్లు చేయడం ప్రారంభించారు. దీంతో శోభిత గర్భవతి అనే వార్త సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అయింది. అయితే ఇవన్నీ ప్రస్తుతం కేవలం సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న ఊహాగానాలు మాత్రమే. ఈ ప్రచారాన్ని నిర్ధారించే అధికారిక సమాచారం లేదు.
నాగచైతన్య, శోభిత ధూళిపాళ తమ వ్యక్తిగత జీవితాన్ని ఎప్పుడూ గోప్యంగానే ఉంచేందుకు ఇష్టపడతారు. ప్రేమలో ఉన్న సమయంలో కూడా ఇద్దరూ ఎలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయకుండా, నిశ్శబ్దంగా తమ సంబంధాన్ని కొనసాగించారు. అనంతరం 2024 డిసెంబర్లో హైదరాబాద్లో జరిగిన వేడుకలో వివాహ బంధంతో ఒక్కటయ్యారు.
పెళ్లి తర్వాత కూడా ఈ జంట తమ సినీ కెరీర్పై దృష్టి పెట్టింది. నాగచైతన్య వరుస సినిమాలతో బిజీగా ఉండగా, శోభిత కూడా ఎంపిక చేసిన కథల్లో మాత్రమే నటిస్తూ కెరీర్ను కొనసాగిస్తున్నారు. సోషల్ మీడియాలో అప్పుడప్పుడు వ్యక్తిగత క్షణాలను అభిమానులతో పంచుకుంటూ ఉంటారు.
ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న ప్రెగ్నెన్సీ ప్రచారంపై అధికారికంగా ఎలాంటి స్పష్టత లేకపోవడంతో దీనిని నిజమని చెప్పడం సాధ్యం కాదు. శోభిత లేదా నాగచైతన్య స్పందించిన తర్వాతే ఈ వార్తలపై స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది. అప్పటివరకు సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న చర్చలు కేవలం ఊహాగానాలుగానే పరిగణించాల్సి ఉంటుంది.