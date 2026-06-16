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Sreemukhi Marriage: పెళ్లి పీటలు ఎక్కబోతున్న శ్రీముఖి.. అధికారిక ప్రకటన ఇచ్చేసిన నటి..?

Written ByVishnupriya
Published: Jun 16, 2026, 09:19 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 09:19 PM IST

Sreemukhi Marriage:తెలుగు బుల్లితెరపై తన చలాకీతనంతో, యాంకరింగ్‌తో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న శ్రీముఖి పెళ్లి గురించి మరోసారి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేసింది. దీంతో ఆమె పెళ్లి వార్తలు మరోసారి సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్‌గా మారాయి. ముఖ్యంగా ఆమె మా ఇంటి బంగారం సినిమా ఫ్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో చెప్పిన మాటలు కాస్త అందరినీ ఆకట్టుకున్నాయి.

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శ్రీముఖి పెళ్లి వార్తలు

సమంత హీరోయిన్ గా నందిని రెడ్డి దర్శకత్వంలో విడుదల కాబోతున్న సినిమా మా ఇంటి బంగారం. ఈ చిత్రంలో శ్రీముఖి కూడా ముఖ్యమైన పాత్రలో కనిపించనుంది. ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో శ్రీముఖి చేసిన వ్యాఖ్యలు అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాయి. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రముఖ యాంకర్ సుమా కనకాల సరదాగా "మీ పెళ్లి ఎప్పుడు?" అని ప్రశ్నించారు. దీనికి శ్రీముఖి కూడా అదే సరదా ధోరణిలో సమాధానం ఇచ్చింది.  

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శ్రీముఖి లేటెస్ట్ న్యూస్

"మా ఇంటి బంగారం సినిమా షూటింగ్ జరుగుతున్న సమయంలో సమంత పెళ్లి జరిగింది. ఇప్పుడు మా ఇంటి బంగారం సినిమా విడుదలై బ్లాక్‌బస్టర్ హిట్ సాధించిన తర్వాత నా పెళ్లి జరుగుతుంది" అంటూ శ్రీముఖి చెప్పింది. ఆమె చెప్పిన ఈ మాటలకు అక్కడున్న ప్రేక్షకులు, అభిమానులు చప్పట్లతో స్పందించారు.  

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శ్రీముఖి వెడ్డింగ్ రూమర్స్

అయితే శ్రీముఖి చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు కొత్త చర్చకు దారితీశాయి. చాలా కాలంగా శ్రీముఖి పెళ్లి ఎప్పుడు జరుగుతుందా అని అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలను కొందరు సీరియస్‌గా తీసుకుంటున్నారు.

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శ్రీముఖి పెళ్లి ఎప్పుడు

ముఖ్యంగా మా ఇంటి బంగారం చిత్రం జూన్ 19న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. సినిమా విడుదలై మంచి టాక్ వస్తే కొద్ది రోజుల్లోనే బ్లాక్‌బస్టర్‌గా నిలిచే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో శ్రీముఖి "సినిమా హిట్ అయిన తర్వాత నా పెళ్లి" అని చెప్పడం వెనుక ఏదైనా ప్రత్యేక కారణం ఉందా అనే అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.  

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మా ఇంటి బంగారం

ఇప్పటికే కుటుంబ సభ్యులు పెళ్లి సంబంధం చూసి ఫిక్స్ చేశారా? లేక అభిమానులను ఉత్సాహపరిచేందుకు సరదాగా చెప్పిందా? అనే ప్రశ్నలు సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. అయితే ఇప్పటివరకు శ్రీముఖి నుంచి లేదా ఆమె కుటుంబ సభ్యుల నుంచి పెళ్లిపై ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు.

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