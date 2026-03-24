Sri Gouri Priya: ఈ తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్ అల్లు అర్జున్ భార్య స్నేహారెడ్డికి బంధువులు అన్న విషయం మీకు తెలుసా..?

Sri Gouri  Priya Relation : తెలుగు ప్రేక్షకులకు మ్యాడ్.. ట్రూ లవర్ సినిమాలతో పరిచయమైన హీరోయిన్ శ్రీ గౌరీ ప్రియ ప్రస్తుతం మంచి గుర్తింపు సంపాదిస్తోంది. తమిళంలో కూడా కొన్ని సినిమాలు చేసి తన నటనతో మంచి పేరు తెచ్చుకుంది. ఇప్పుడు ఈ హీరోయిన్ వరుస సినిమాలతో బిజీగా ఉంది.
త్వరలోనే హీరో కిరణ్ అబ్బవరం తో కలిసి సాయి రాజేష్ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న చెన్నై లవ్ స్టోరీ సినిమాలో శ్రీ గౌరీ ప్రియ నటిస్తోంది. ఈ సినిమా మీద ప్రేక్షకుల్లో మంచి అంచనాలు ఉన్నాయి. ఇదే సమయంలో ఆమె నటించిన హ్యాపీ రాజా సినిమా కూడా విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది.  

ఇటీవల హ్యాపీ రాజా సినిమా ప్రమోషన్ ఈవెంట్‌లో శ్రీ గౌరీ ప్రియ కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలను వెల్లడించింది. ముఖ్యంగా ఆమెకు అల్లు అర్జున్ కుటుంబంతో బంధం ఉందా అనే ప్రశ్న అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.

ఫిలింఫేర్ ఈవెంట్‌లో అల్లు అర్జున్‌ను కలిసినప్పుడు, మీకు ఆయనతో బంధం ఉందని వార్తలు వచ్చాయి, ఇది నిజమేనా అని అడిగారు. దీనికి శ్రీ గౌరీ ప్రియ చాలా క్లియర్‌గా సమాధానం ఇచ్చింది. ఆమె మాట్లాడుతూ, నిజానికి తనకు అల్లు అర్జున్ భార్య స్నేహా రెడ్డి తో బంధుత్వం ఉందని చెప్పింది.             View this post on Instagram                       A post shared by TeluguOne Cinema (@teluguonecinema)

అదే విషయాన్ని ఆ రోజున అల్లు అర్జున్‌తో కూడా మాట్లాడినట్లు తెలిపింది. అలాగే అల్లు అర్జున్ తన నటన గురించి మంచి మాటలు చెప్పి, తనను ప్రోత్సహించారని కూడా ఆమె చెప్పింది. ఇది తనకు చాలా ఆనందంగా అనిపించిందని తెలిపింది.

ఈ విషయాలు బయటకు రావడంతో అభిమానుల్లో మరింత ఆసక్తి పెరిగింది. ఒకవైపు తన కెరీర్‌లో మంచి అవకాశాలు వస్తుండగా, మరోవైపు ఈ బంధం విషయం కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

