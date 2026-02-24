English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Star Heroine: 52 ఏళ్ల వయస్సులో హీరోయిన్ మళ్లీ ప్రేమా..మిస్టరీ మ్యాన్‌తో కనిపించిన ఫోటోలు కలకలం

Star Heroine: 52 ఏళ్ల వయస్సులో హీరోయిన్ మళ్లీ ప్రేమా..మిస్టరీ మ్యాన్‌తో కనిపించిన ఫోటోలు కలకలం

Star Heroine: 
52 ఏళ్ల వయస్సులో బాలీవుడ్ హీరోయిన్ తన వ్యక్తిగత జీవితం కారణంగా మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది. అర్జున్ కపూర్‌తో బ్రేకప్ తర్వాత ఆమె ఓ యువ వ్యాపారవేత్తతో కనిపించడంతో డేటింగ్ రూమార్స్ జోరందుకున్నాయి. ఇంతకీ ఆ హీరోయిన్ ఎవరు.‌.. అసలు ఏమైంది అన్న విషయానికి వెళితే..
బాలీవుడ్ స్టార్ డ్యాన్సర్‌.. హీరోయిన్ మలైకా అరోరా గురించి ప్రత్యేకంగా పరిచయం అవసరం లేదు. ఐటెం సాంగ్స్‌తో కెరీర్‌ను ప్రారంభించిన మలైకా, తన డ్యాన్స్‌, ఫిట్‌నెస్‌, స్టైల్‌తో భారీ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకుంది. బాలీవుడ్‌లో షారుక్ ఖాన్ సరసన వచ్చిన ఛల్ ఛయ్యా ఛయ్యా.. పాటతో ఆమెకు ప్రత్యేక గుర్తింపు వచ్చింది. ఆ తర్వాత సినిమాలు, టెలివిజన్ షోలు, రియాలిటీ షోలలో జడ్జ్‌గా కూడా మలైకా తనదైన మార్క్ వేసింది.

సినిమాల కంటే ఎక్కువగా ఆమె వ్యక్తిగత జీవితం కారణంగానే మలైకా తరచూ వార్తల్లో నిలుస్తుంటుంది. మలైకా ముందుగా నటుడు అర్బాజ్ ఖాన్‌ను వివాహం చేసుకుని, 2017లో విడాకులు తీసుకుంది. ఆ తర్వాత తనకంటే చిన్నవాడైన అర్జున్ కపూర్తో ప్రేమలో ఉన్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి. దాదాపు ఆరు సంవత్సరాలు వీరి రిలేషన్‌షిప్ కొనసాగిందని అప్పట్లో గట్టిగానే ప్రచారం జరిగింది. వయస్సు తేడా ఉన్నప్పటికీ వీరి జోడీకి మంచి ఆదరణ లభించింది. కానీ గత ఏడాది అకస్మాత్తుగా వీరిద్దరూ విడిపోయారు.

ఈ బ్రేకప్ తర్వాత మలైకా మళ్లీ ప్రేమలో పడిందా? అనే చర్చ సోషల్ మీడియాలో మొదలైంది. అర్జున్‌తో విడిపోయిన తర్వాత ఆమె ఒక యువ వ్యాపారవేత్తతో కలిసి ఎక్కువగా కనిపిస్తోందని నెటిజన్లు గమనించారు. ముంబైలో జరిగిన ఒక సంగీత కార్యక్రమంలో వీరిద్దరూ కలిసి కనిపించారని వార్తలు వచ్చాయి. అంతేకాదు, ఇటలీలోని ప్రసిద్ధ పర్యాటక కేంద్రం ట్రెవి ఫౌంటెన్ వద్ద మలైకా ఓ వ్యక్తితో ఉన్న ఫోటోలు వైరల్ అయ్యాయి.

ఆ ఫోటోల్లో మలైకాతో పాటు ఓ వ్యక్తి సెల్ఫీ తీసుకుంటూ కనిపించాడు. దీంతో “వాలెంటైన్స్ డే రోజున కొత్త బాయ్‌ఫ్రెండ్‌తో మలైకా కనిపించిందా?” అంటూ సోషల్ మీడియాలో చర్చ మొదలైంది. కొందరు ఇది కేవలం స్నేహమే అంటుండగా, మరికొందరు ఇది పీఆర్ స్టంట్ కావచ్చని అభిప్రాయపడుతున్నారు. మరోవైపు మలైకా నిజంగానే మూవ్ ఆన్ అయిందని కూడా కొంతమంది కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

ఈ అంశంపై గతంలో మలైకా స్పందిస్తూ, “నేను ఎవరి దగ్గర కనిపించినా వెంటనే లింక్ పెడతారు. పాత స్నేహితుడైనా, మేనేజర్ అయినా అనవసర కథలు సృష్టిస్తారు. బయట నవ్వుతూ మాట్లాడితే ప్రేమలో ఉన్నట్టేనా?” అంటూ స్పష్టత ఇచ్చింది. ప్రస్తుతం కొత్త రిలేషన్‌పై మలైకా లేదా ఆమె టీమ్ నుంచి ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన లేదు.  

మలైకా ప్రస్తుతం 52 ఏళ్ల వయస్సులో ఉన్నా, తన జీవితాన్ని తన ఇష్టానుసారం జీవిస్తోంది. కొత్త ప్రేమ నిజమా? లేక సోషల్ మీడియా ఊహాగానాలా? అన్నది అధికారిక ప్రకటన వచ్చే వరకు సస్పెన్స్‌గానే ఉంది.

