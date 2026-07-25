/Cockroach Janata Party: కాక్రోచ్ జనతా పార్టీకి విదేశీ నుంచి నిధులు వచ్చాయా?

Cockroach Janata Party:నీట్ పేపర్ లీక్ నిరసనలకు విదేశీ నిధులు అందుతున్నాయనే ఆరోపణలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పందించింది. ఈ అంశంపై తమ వద్ద ఎలాంటి సమాచారం లేదని విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ స్పష్టం చేయగా, పరీక్షల సంస్కరణలపై చర్యలు కొనసాగుతున్నాయని తెలిపింది.
నీట్ (NEET) పరీక్ష పేపర్ లీక్ ఆరోపణలపై దేశవ్యాప్తంగా కొనసాగుతున్న నిరసనలు మరోసారి చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ఈ నిరసనలకు విదేశాల నుంచి నిధులు అందుతున్నాయనే ఆరోపణలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పందించింది.
విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ (MEA) అధికార ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ ఈ అంశంపై మీడియా ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇస్తూ, విదేశీ నిధులు లేదా విదేశాల ప్రమేయంపై తమ వద్ద ఎలాంటి సమాచారం లేదని స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ విషయంపై చెప్పడానికి తమ వద్ద వివరాలు లేవని తెలిపారు. నీట్ పేపర్ లీక్ ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఇటీవల ఏర్పడిన కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (CJP) దేశవ్యాప్తంగా ఆందోళనలు నిర్వహిస్తోంది. ఈ పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దిప్కే అమెరికా నుంచి భారత్కు వచ్చిన తర్వాత జూన్ 6 నుంచి నిరసనలు ప్రారంభించారు.
ఈ నిరసనల్లో కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని ప్రధానంగా డిమాండ్ చేస్తున్నారు. పరీక్షల నిర్వహణలో పారదర్శకత ఉండాలని, పేపర్ లీక్లను పూర్తిగా అరికట్టాలని, నియామక పరీక్షల్లో సంస్కరణలు తీసుకురావాలని కూడా ఆందోళనకారులు కోరుతున్నారు.ఈ ఉద్యమానికి ప్రముఖ విద్యావేత్త, పర్యావరణ కార్యకర్త సోనం వాంగ్చుక్ కూడా మద్దతు తెలిపారు. ఆయన జూన్ 28 నుంచి నిరవధిక నిరాహార దీక్ష చేపట్టారు. అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి లిఖితపూర్వక హామీలు రావడంతో జూలై 23న ఆయన తన దీక్షను విరమించారు. అయితే సోనం వాంగ్చుక్ దీక్ష ముగించినప్పటికీ, జంతర్ మంతర్ వద్ద తమ నిరసనలు కొనసాగుతాయని కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ ప్రకటించింది. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేసే వరకు ఉద్యమాన్ని ఆపబోమని పార్టీ నాయకులు చెబుతున్నారు.
ఇదిలా ఉండగా, పరీక్షలలో అక్రమాలను అరికట్టేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం కొన్ని కీలక చర్యలను ప్రకటించింది. పేపర్ లీక్ కేసుల విచారణ కోసం ఫాస్ట్ట్రాక్ కోర్టులు ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించింది. అలాగే పరీక్షలకు సంబంధించిన అక్రమాలను కఠినంగా నియంత్రించే కొత్త చట్టాన్ని తీసుకురావాలని కూడా ప్రతిపాదించింది.
మొదట చిన్న స్థాయిలో ప్రారంభమైన ఈ ఉద్యమం ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా చర్చకు దారి తీసింది. ప్రభుత్వం కూడా నిరసనకారులతో చర్చలు జరుపుతూ, పరీక్షల వ్యవస్థలో మార్పులు తీసుకురావడానికి చర్యలు చేపడుతోంది. అయితే విదేశీ నిధుల ఆరోపణలపై మాత్రం ఇప్పటివరకు తమ వద్ద ఎలాంటి సమాచారం లేదని కేంద్ర ప్రభుత్వం మరోసారి స్పష్టం చేసింది.