  • Health Tips: రుచిగా ఉన్నాయని అప్పడాలు ఎక్కువగా తింటున్నారా..? తస్మాత్ జాగ్రత్త.. ఈ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్‌కి వెల్‌కమ్ చెప్పినట్లే..!

Is it safe to eat papads daily for BP patients: భారతీయ ఆహార సంస్కృతిలో అప్పడాలకి చాలా ప్రత్యేకమైన చోటు ఉంది. వాటి కరకరలాడే రుచి చాలా మందిని ఆకర్షిస్తుంది. కానీ ఎక్కువగా తినడం ఆరోగ్యానికి మంచిదా..? కాదా..? అనేది చాలా మంది మనసులో ఉన్న సందేహం. ఇటీవలి పరిశోధనల ప్రకారం అప్పడాలు తినడం వల్ల బీపీ పెరిగే అవకాశం ఉందని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎలా అనేది ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం..
 
అప్పడాలు బియ్యం లేదా పప్పు పిండితో తయారు చేసే స్నాక్. వాటిలో ఎక్కువగా ఉప్పు, సోడా, నూనె వాడి వేయించి చేస్తారు. ఇవి రుచికరంగా ఉంటాయి కానీ ఆరోగ్యానికి కొన్ని సమస్యలు తెచ్చే అవకాశం ఉంది. అప్పడాలను తరచూ ఎక్కువగా తినడం వల్ల రక్తపోటు పెరగవచ్చు. ముఖ్య కారణం అవి అధిక ఉప్పు కలిగి ఉండటం. ఉప్పులోని సోడియం శరీరంలో పెరిగి రక్తనాళాలపై ఒత్తిడి చేస్తుంది.   

ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ప్రకారం రోజుకు ఐదు గ్రాములకు మించి ఉప్పు తినడం మంచిది కాదు. ఒక చిన్న అప్పడంలో 150 నుంచి 250 మిల్లీగ్రాముల సోడియం ఉంటుంది. కాబట్టి రోజుకు రెండు, మూడు అప్పడాలు తిన్నా రోజువారీ పరిమితి మించిపోతుంది. ఇది రక్తపోటు ప్రమాదానికి దారితీస్తుంది.  

అప్పడాలను నూనెలో వేయించడం వల్ల ట్రాన్స్ ఫ్యాట్స్ మరియు సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ శరీరంలో చేరుతాయి. ఇవి రక్తనాళాలను కఠినం చేసి రక్తపోటు పెరగడానికి కారణమవుతాయి. మార్కెట్‌లో లభించే ప్యాకెట్ అప్పడాల్లో MSG, సోడా బైకార్బొనేట్, రసాయన రంగులు వంటివి ఉంటాయి. ఇవి కొంతమందిలో రక్తపోటును హఠాత్తుగా పెంచే ప్రమాదం కలిగిస్తాయి. అలాగే అధిక ఉప్పు వల్ల శరీరంలో నీరు నిలిచి రక్తపోటు మరింత పెరగవచ్చు.  

ఇప్పటికే రక్తపోటు ఉన్నవారు లేదా డయాబెటిస్, కిడ్నీ సమస్యలు ఉన్నవారు అప్పడాలు తినడం మరింత ప్రమాదకరం. ప్రతిరోజూ తినడం వల్ల క్రమంగా రక్తపోటు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఇలాంటి వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి.  

అప్పడాలు తినాలంటే పరిమితంగా మాత్రమే తినాలి. వారానికి ఒకటి రెండు సార్లు చాలు. తక్కువ ఉప్పుతో ఇంట్లో తయారు చేసుకోవడం మంచిది. మార్కెట్ ప్యాకెట్లు వాడకూడదు. నూనెలో వేయకుండా పొయ్యిపై కాల్చడం లేదా గ్రిల్ చేయడం, ఎయిర్ ఫ్రైయర్ ఉపయోగించడం మంచిది. మన ఇంట్లోనే చేయడం వల్ల కెమికల్స్, సోడియం నియంత్రణలో ఉంచవచ్చు. మినుములు, జొన్నలాంటి మొలకెత్తిన ధాన్యాలతో చేసుకోవడం ఆరోగ్యకరం.  

