Shocking Video: పబ్లిక్ ఈవెంట్ కి బ్రా వేసుకొని వచ్చినా స్టార్ నటుడు.. ఈ కర్మ ఏమిటంటే..!

Viral Video: సెలబ్రిటీలు.. ఎలాంటి చిన్న వింత పని చేసిన.. చాలు.. అవి కాస్త వాళ్లను వార్తల్లో నిలుపుతూనే ఉంటాయి.‌ ఈ క్రమంలో ఒక స్టార్ సెలబ్రిటీ చేసిన వింత పని.. అందరినీ ఆశ్చర్యపరచడమే కాకుండా.. అతని మీద ఎన్నో అనుమానాలు కూడా తీసుకొచ్చి పెడుతోంది.. ఇంతకీ ఆ సెలబ్రిటీ ఎవరు అన్న వివరాలు లోకి వెళితే..
సాధారణంగా తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ కన్నా కూడా బాలీవుడ్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో సెలబ్రిటీ గాసిప్స్ ఎక్కువగా వినిపిస్తూ ఉంటాయి. అందుకు తగ్గట్టుగానే అక్కడ ఉన్న సెలబ్రిటీస్ కూడా వాళ్ళ పర్సనల్ లైఫ్ గురించి.. చాలా ఓపెన్ గా ఉంటారు. 

ఈ క్రమంలో ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి నిర్మాత కరణ్ జోహార్.. మూడో జెండర్ కి సంబంధించిన వ్యక్తి అని ఎన్నో వార్తలు వచ్చాయి. ఆయన పాపులర్ షో కాఫీ విత్ కరణ్ లో కూడా కొంతమంది సెలబ్రిటీలు ఈ విషయాన్ని చెప్పకనే చెప్పారు.

ఈ క్రమంలో తాజాగా ఈ సెలబ్రిటీ చేసిన ఒక పని ఆయనను వార్తల్లో నిలిపింది. కరణ్ జోహార్ ఒక పబ్లిక్ ఈవెంట్ కి వెళ్ళగా.. ఆ ఈవెంట్ లో వైట్ షర్ట్ పైన వైట్ కోట్ వేసుకొని కనిపించారు. ఇక సిద్ధార్థ మల్హోత్రా స్టేజ్ పైకి ఎక్కినప్పుడు కరణ్ కోట్ ని తీసేసారు. 

అలా తీయగానే.. ఈ సెలబ్రిటీ షర్టు లోపల బ్రా వేసుకున్నట్టు కనిపించింది. ఇక ఇదే వీడియోని ఇంస్టాగ్రామ్ మొత్తం వైరల్ చేస్తూ.. నిజంగానే ఇతను మూడో జెండర్ కి సంబంధించిన వ్యక్తి అనేది కన్ఫామ్ అని కామెంట్లు పెడుతున్నారు.              View this post on Instagram                       A post shared by Stuck in office (@corporate_labour_)

ఇక కరణ్ జోహార్.. ఎన్నో సినిమాలకు దర్శకత్వం కూడా వహించారు. ముఖ్యంగా ఆయన టాక్ షో ప్రపంచవ్యాప్తంగా.. ఎన్నో ప్రశంసలు అందుకుంది. అంతేకాకుండా.. కరణ్ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తూ అక్కడ సెలబ్రిటీల పిల్లలు ఎంతోమందిని పరిచయం చేశారు.

