Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Bank Holiday: బ్యాంక్ అలర్ట్.. మే 16న ఆ బ్యాంకులకు సెలవు! RBI సంచలన నిర్ణయం వెనుక కారణం ఇదే!

Bank Holiday: బ్యాంక్ అలర్ట్.. మే 16న ఆ బ్యాంకులకు సెలవు! RBI సంచలన నిర్ణయం వెనుక కారణం ఇదే!

Written ByRenuka GoduguUpdated byRenuka Godugu
Published: May 15, 2026, 05:01 PM IST|Updated: May 15, 2026, 05:01 PM IST

Why Tomorrow Bank Holiday May 16: దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని బ్యాంకులు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) ఆదేశాల ప్రకారం బంద్‌ ఉంటాయి. ప్రతి ఆదివారం బ్యాంకులు పనిచేయవు, అలాగే రెండవ, నాల్గవ శనివారాల్లో కూడా బ్యాంకులు మూతపడతాయి. అయితే రేపు శనివారం మే 16న బ్యాంకులు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సెలవు దినంగా ఎందుకు ప్రకటించిందో తెలుసా? ఇది మూడవ శనివారం, దీనికి కారణాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం.
 

bank holiday 20261/6

దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న బ్యాంకుల్లో రేపు పనిచేయవా? మే 16వ తేదీ శనివారం, మూడవ శనివారం బ్యాంకులు ఎందుకు పనిచేయవు? మీ ప్రాంతంలో బ్యాంకులు పనిచేస్తాయా? పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.  

bank holiday 2026 may 162/6

సిక్కిం రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవం సందర్భంగా అక్కడ బ్యాంకులకు సెలవు ఉంది. కాబట్టి రేపు బ్యాంకులు పనిచేయవు. అదేవిధంగా ఢిల్లీ, ఉత్తరప్రదేశ్, బీహార్ వంటి ప్రాంతాల్లో పనిచేస్తాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా బ్యాంకులు మూతపడవు.  

tomorrow bank holiday3/6

1975 మే 16న రాచరికానికి ముగింపు పలికి సిక్కిం రాష్ట్రం ఏర్పడింది. దీనితో ప్రతి సంవత్సరం సిక్కిం రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటారు, ఆ రోజు సెలవు దినం.  

rbi bank holiday 4/6

ఈసారి సిక్కిం 50వ రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటుంది. ఆ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు కార్యాలయాలకు సెలవు ఉంటుంది. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా బ్యాంకు సెలవు దినంగా ప్రకటించింది.  

may 16 bank holiday5/6

2026 మే నెలలో మే 3, 10, 17, 24, 31 తేదీలు ఆదివారం సందర్భంగా బ్యాంకులు మూతపడతాయి. ఇక నాలుగవ శనివారం మే 23వ తేదీన రానుంది, ఆ రోజు కూడా బ్యాంకులకు సెలవు ఉంటుంది.  

sikkim statehood day6/6

బ్యాంకులు మూతపడినప్పటికీ, ఆన్‌లైన్ సేవలు యథావిధిగా కొనసాగుతాయి. థర్డ్ పార్టీ యాప్స్ ద్వారా కూడా చెల్లింపులు చేయవచ్చు. చెక్ డిపాజిట్, విత్ డ్రాయల్ వంటి పనుల కోసం బ్యాంకుకు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది.

Tags:
bank holiday may 16
why tomorrow bank holiday
rbi bank holiday rules 2026
is tomorrow bank holiday in india
may 16 bank holiday list

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Gold Operation: 1991లో భారతదేశం ఏం చేసింది..? 47 వేల కిలోల బంగారం తాకట్టు ఎందుకు?

Gold Operation: 1991లో భారతదేశం ఏం చేసింది..? 47 వేల కిలోల బంగారం తాకట్టు ఎందుకు?

gold reserves11 min ago
2

Snakes Facts: పాము సడెన్ గా మీకు ఎదురైందా..?..ఈ ఒక్క పనిచేస్తే కోబ్రా కాటు వేయకుండా

Snakes41 min ago
3

దాహంతో అలమటిస్తున్న కింగ్ కోబ్రా.. జగ్గుతో నీళ్లు తాగించిన యువకుడు..వీడియో..

King Cobra1 hr ago
4

కాంగోలో ఎబోలా కల్లోలం.. 65 మంది బలి, సరిహద్దులు దాటుతున్న మహమ్మారి!

Ebola Virus1 hr ago
5

యాక్టివాపై నాగుపాము హల్‌చల్.. ప్రాణాలకు తెగించి పట్టుకున్న స్నేక్ క్యాచర్.. వీడియో..

Snake Video2 hrs ago