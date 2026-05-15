/Bank Holiday: బ్యాంక్ అలర్ట్.. మే 16న ఆ బ్యాంకులకు సెలవు! RBI సంచలన నిర్ణయం వెనుక కారణం ఇదే!

Why Tomorrow Bank Holiday May 16: దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని బ్యాంకులు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) ఆదేశాల ప్రకారం బంద్ ఉంటాయి. ప్రతి ఆదివారం బ్యాంకులు పనిచేయవు, అలాగే రెండవ, నాల్గవ శనివారాల్లో కూడా బ్యాంకులు మూతపడతాయి. అయితే రేపు శనివారం మే 16న బ్యాంకులు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సెలవు దినంగా ఎందుకు ప్రకటించిందో తెలుసా? ఇది మూడవ శనివారం, దీనికి కారణాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం.
సిక్కిం రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవం సందర్భంగా అక్కడ బ్యాంకులకు సెలవు ఉంది. కాబట్టి రేపు బ్యాంకులు పనిచేయవు. అదేవిధంగా ఢిల్లీ, ఉత్తరప్రదేశ్, బీహార్ వంటి ప్రాంతాల్లో పనిచేస్తాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా బ్యాంకులు మూతపడవు.
1975 మే 16న రాచరికానికి ముగింపు పలికి సిక్కిం రాష్ట్రం ఏర్పడింది. దీనితో ప్రతి సంవత్సరం సిక్కిం రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటారు, ఆ రోజు సెలవు దినం.
ఈసారి సిక్కిం 50వ రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటుంది. ఆ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు కార్యాలయాలకు సెలవు ఉంటుంది. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా బ్యాంకు సెలవు దినంగా ప్రకటించింది.
2026 మే నెలలో మే 3, 10, 17, 24, 31 తేదీలు ఆదివారం సందర్భంగా బ్యాంకులు మూతపడతాయి. ఇక నాలుగవ శనివారం మే 23వ తేదీన రానుంది, ఆ రోజు కూడా బ్యాంకులకు సెలవు ఉంటుంది.
బ్యాంకులు మూతపడినప్పటికీ, ఆన్లైన్ సేవలు యథావిధిగా కొనసాగుతాయి. థర్డ్ పార్టీ యాప్స్ ద్వారా కూడా చెల్లింపులు చేయవచ్చు. చెక్ డిపాజిట్, విత్ డ్రాయల్ వంటి పనుల కోసం బ్యాంకుకు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది.