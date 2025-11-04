Bank Holidays: రేపు తెలంగాణ, ఏపీలో బ్యాంకులకు సెలవు ఉందా..? లేదా..?

Bank Holiday Alert: నవంబర్ నెలలో కొన్ని ముఖ్యమైన పండుగల కారణంగా బ్యాంకులు బంద్ ఉండనున్నాయి. కాబట్టి మనకు అవసరమైన బ్యాంక్ సేవల కోసం ముందుగా ప్లాన్ చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. నవంబర్ 5, బుధవారం గురు నానక్ జయంతి, కార్తీక పౌర్ణమి సందర్భంగా.. బ్యాంకులు బంద్ ఉండనున్నాయి. మరి రేపు తెలంగాణ, ఏపీలో బ్యాంకులకు సెలవు ఉందో, లేదో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
రేపు అనగా నవంబర్ 5న గురు నానక్ జయంతి, కార్తీక పౌర్ణమి కారణంగా భారతదేశంలోని చాలా రాష్ట్రాల్లో హాలీడే ఉంది. ఈ సెలవుల జాబితాను ఏడాది ప్రారంభంలోనే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రచురిస్తుంది.
ఆ షెడ్యూల్ ప్రకారం హైదరాబాద్ రీజియన్ అంటే తెలంగాణలో నవంబర్ 5న సెలవు ఉంది. కాబట్టి రేపు బ్యాంకులు క్లోజ్ ఉంటాయి. విజయవాడ రీజియన్ అంటే ఏపీలో సెలవు లేదు. కాబట్టి రేపు ఆంధ్రప్రదేశ్లో బ్యాంకులు తెరిచే ఉంటాయి.
అలాగే కార్తీక పౌర్ణమి సందర్భంగా రేపు ఢిల్లీ, చండీగఢ్, ముంబై, జైపూర్, లక్నో, కోల్కతా, భోపాల్, రాంచీ, డెహ్రాడూన్, జమ్మూ నగరాల్లో కూడా బ్యాంకులు మూసి ఉంటాయి. ఆర్బీఐ షెడ్యూల్ ప్రకారమే ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ బ్యాంకులు సెలవుల్ని ఇస్తాయి.
ఇక బ్యాంకులకు సెలవు ఉన్నప్పుడు కంగారు పడాల్సిన పనిలేదు. బ్యాంకులు బంద్ ఉన్న కూడా వినియోగదారులు ఫండ్స్ ట్రాన్స్ఫర్, బిల్లు పేమెంట్స్ చేసుకోవచ్చు.
అలాగే నెట్ బ్యాంకింగ్, మొబైల్ బ్యాంకింగ్, UPI లావాదేవీలు ఎప్పుడూ పనిచేస్తాయి. దీంతో బ్యాంక్ హాలిడేస్ టైమ్లో కూడా మన ఆర్థిక లావాదేవీలు ఆగవు.