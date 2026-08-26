/Tomorrow Schools Holiday Update: ఆగస్టు 27న దేశవ్యాప్తంగా సెలవు ప్రకటించిన సుప్రీంకోర్టు.., స్కూళ్లు, కాలేజీలో పరిస్థితి ఇదే!

Tomorrow Schools Holiday Update: ఆగస్టు 27న సుప్రీంకోర్టు, దాని రిజిస్ట్రీకి ప్రత్యేక సెలవు ప్రకటించారు. అయితే ఈ సెలవు దేశవ్యాప్తంగా అందరికీ వర్తించదు. స్కూళ్లు, కాలేజీలు, బ్యాంకులు, స్టాక్ మార్కెట్లపై ఈ సెలవు ప్రభావం ఉంటుందా? ఎవరెవరికి సెలవు వర్తిస్తుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఆగస్టు 27న దేశవ్యాప్తంగా సెలవు అని సోషల్ మీడియాలో వార్తలు వస్తుండటంతో చాలామందిలో గందరగోళం నెలకొంది. అయితే ఈ సెలవు దేశం మొత్తానికి వర్తించదు. సుప్రీంకోర్టు తీసుకున్న ప్రత్యేక నిర్ణయం కారణంగా ఆగస్టు 27, గురువారం సుప్రీంకోర్టు, దాని రిజిస్ట్రీకి మాత్రమే సెలవు ప్రకటించారు. ఇతర సంస్థలు తమ సాధారణ క్యాలెండర్ ప్రకారమే పనిచేస్తాయి.
సుప్రీంకోర్టు అడ్వకేట్స్-ఆన్-రికార్డ్ అసోసియేషన్ (SCAORA) చేసిన అభ్యర్థనను పరిగణనలోకి తీసుకున్న సుప్రీంకోర్టు ఫుల్ కోర్టు ఆగస్టు 27న సెలవు ఇవ్వడానికి అంగీకరించింది. దీనికి సంబంధించి ఆగస్టు 14న అధికారిక సర్క్యులర్ కూడా జారీ అయింది. దీంతో ఆ రోజున సుప్రీంకోర్టులో సాధారణ న్యాయ కార్యకలాపాలు ఉండవు. అలాగే కోర్టు రిజిస్ట్రీలో భౌతికంగా దాఖలు చేసే పత్రాల ప్రక్రియ కూడా జరగదు.
అయితే ఈ అదనపు సెలవుకు బదులుగా ఆగస్టు 22, శనివారం సుప్రీంకోర్టు, రిజిస్ట్రీ పూర్తి పని దినంగా పనిచేశాయి. ఆ రోజు రిజిస్ట్రీ కార్యాలయాలు సాయంత్రం 5 గంటల వరకు పనిచేయాలని నిర్ణయించారు. అంటే ఆగస్టు 27న ఇచ్చిన సెలవును ముందుగానే ఒక శనివారం పని చేయడం ద్వారా సర్దుబాటు చేశారు. మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే ఆగస్టు 27 ఒక్కరోజే సుప్రీంకోర్టుకు సెలవు కాదు. ఆగస్టు 26న మిలాద్-ఉన్-నబీ సందర్భంగా సెలవు ఉంది. అలాగే ఆగస్టు 28న రక్షాబంధన్ సందర్భంగా సెలవు ఉంది. దీంతో ఆగస్టు 26 నుంచి ఆగస్టు 28 వరకు వరుసగా మూడు రోజుల పాటు సుప్రీంకోర్టు, దాని రిజిస్ట్రీ మూసి ఉంటాయి.
అయితే ఈ మూడు రోజుల సెలవు దేశంలోని ప్రతి ఒక్కరికీ వర్తిస్తుందని భావించకూడదు. ఆగస్టు 27 సెలవు ప్రధానంగా సుప్రీంకోర్టు మరియు దాని రిజిస్ట్రీకి సంబంధించినది మాత్రమే. బ్యాంకులు ఈ ఆదేశం కారణంగా సెలవు తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. బ్యాంకులు తమ సొంత సెలవుల జాబితా ప్రకారం పనిచేస్తాయి. అలాగే స్టాక్ మార్కెట్లపై కూడా ఈ సెలవు ప్రభావం ఉండదు. NSE, BSE వంటి మార్కెట్లు తమ ప్రత్యేక ట్రేడింగ్ క్యాలెండర్ ప్రకారం పనిచేస్తాయి. కాబట్టి షేర్ మార్కెట్లో లావాదేవీలు చేసే వారు ఆగస్టు 27న మార్కెట్కు సెలవు ఉందని భావించాల్సిన అవసరం లేదు.
ప్రైవేట్ కంపెనీలు, వ్యాపార సంస్థలు కూడా ఈ సుప్రీంకోర్టు సెలవు కారణంగా తప్పనిసరిగా మూసివేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆయా సంస్థలు తమ పని దినాలు, సెలవుల విధానం ప్రకారం నిర్ణయం తీసుకుంటాయి. పాఠశాలలు, కాలేజీలకు కూడా ఈ ఉత్తర్వు నేరుగా వర్తించదు. విద్యాసంస్థలు తమ రాష్ట్ర లేదా సంస్థకు సంబంధించిన అకడమిక్ క్యాలెండర్ను అనుసరిస్తాయి. ఇతర కోర్టుల విషయంలో కూడా ఇదే విషయం వర్తిస్తుంది. ఈ ప్రత్యేక ఉత్తర్వు సుప్రీంకోర్టు మరియు దాని రిజిస్ట్రీకి మాత్రమే సంబంధించినది. కాబట్టి ఇతర న్యాయస్థానాలకు ఆగస్టు 27న సెలవు ఉందని ముందుగానే నిర్ణయించుకోకుండా, సంబంధిత కోర్టు అధికారిక క్యాలెండర్ను పరిశీలించడం మంచిది.