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Sugar Patients: షుగర్ ఉన్నవాళ్లు ఉప్మా రవ్వ తింటే బ్లడ్ షుగర్ పెరుగుతుందా? డాక్టర్లు ఏం చెబుతున్నారంటే..!

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 10, 2026, 05:53 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 05:53 PM IST

Is semolina Good For Diabetes: షుగర్ ఉన్నవారు కొన్ని డైట్ నియమాలను కచ్చితంగా పాటించాలి. ముఖ్యంగా చక్కెర పదార్థాలను, కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్కువగా ఉండే ఆహారాలను దూరంగా ఉంచాలి, ఎందుకంటే ఇవి రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను అకస్మాత్తుగా పెంచుతాయి. అలాగే గ్లైసమిక్ ఇండెక్స్ (GI) తక్కువగా ఉన్న ఆహారాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. ప్రస్తుతం చాలామందిలో వస్తున్న సందేహం ఏమిటంటే, షుగర్ ఉన్నవారు ఉప్మా రవ్వ (Suji) తినవచ్చా? డైట్‌లో ఉప్మా రవ్వను చేర్చుకోవడం వల్ల షుగర్ లెవల్స్ పెరుగుతాయా? దీని గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
 

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షుగర్ ఉన్నవాళ్లు ఉప్మా రవ్వ తినొచ్చా?

దక్షిణ భారతదేశంలో ఉప్మా రవ్వను బ్రేక్‌ఫాస్ట్‌గా ఎక్కువగా తీసుకుంటారు. దీంతో రకరకాల వంటకాలు చేసుకోవచ్చు. ఉదయం పూట బిజీగా ఉండే సమయంలో ఉప్మా రవ్వను చాలా త్వరగా వండుకోవచ్చు, అలాగే దీంతో స్వీట్లు కూడా తయారు చేయవచ్చు. రకరకాల పదార్థాలను కలిపి మన రోజువారీ ఆహారంలో ఉప్మా రవ్వను భాగంగా చేసుకోవచ్చు.   

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షుగర్ ఉన్నవాళ్లు ఏం తినాలి?

చాలా ఇళ్లలో వారానికి ఒకసారైనా ఉప్మా రవ్వ తింటూ ఉంటారు. అయితే ఆయా ఇళ్లలో షుగర్ పేషెంట్లు కూడా ఉండవచ్చు, మరి వారు ఉప్మా రవ్వ తినవచ్చా? ఆరోగ్య నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం.. షుగర్ ఉన్నవారు ఉప్మా రవ్వను చాలా తక్కువ పరిమాణంలో మాత్రమే తీసుకోవాలి.   

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షుగర్ ఉన్నవాళ్లు తినాల్సిన ఆహారం..

ఎందుకంటే ఇందులో కార్బోహైడ్రేట్లు, క్యాలరీలు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల, ఇది రక్తంలోని గ్లూకోజ్ స్థాయిలను హఠాత్తుగా పెంచే అవకాశం ఉందని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు.  

Diabetic Diet4/5

డయాబెటిక్ డైట్..

సాధారణంగా ఉప్మా రవ్వను బాగా శుద్ధి చేసి తయారు చేస్తారు.. దీనివల్ల అందులో పీచు పదార్థం (ఫైబర్) తక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే ఉప్మా రవ్వ తీసుకున్నప్పుడు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు వేగంగా పెరిగే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.  

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డయాబెటిస్ ఫుడ్..

ఒకవేళ మీరు ఉప్మా రవ్వ తినాలనుకుంటే, దానితో పాటు ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండే కూరగాయలను కలిపి తీసుకోవాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల అది ఒక సమతుల్య ఆహారంగా మారుతుంది.(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)  

TAGS:
Diabetic diet
Is semolina Good For Diabetes
Is semolina Good For Diabetes and Cholesterol

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