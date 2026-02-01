English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Vijay Rashmika Wedding Venue: వైరల్ అయినా విజయ్ దేవరకొండ-రష్మిక పెళ్లి వేదిక ఎవరి కోసమో తెలుసా..?

Vijay Rashmika Wedding Venue : ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఒక వీడియో వేగంగా వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియో ఉదయపూర్‌లోని సిటీ ప్యాలెస్ బయట చిత్రీకరించబడింది. ఆ వీడియోలో పెళ్లికి సంబంధించిన డెకరేషన్ పనులు జరుగుతున్నట్లు కనిపిస్తున్నాయి. ఇదే వీడియో ఆధారంగా విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మండన్న పెళ్లి జరుగుతోందన్న వార్తలు మొదలయ్యాయి. కానీ ఈ వేదిక వీళ్ళ కోసం కాదంట..
 
ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఇద్దరు అమ్మాయిలు సిటీ ప్యాలెస్ దగ్గర నడుస్తూ వీడియో తీశారు. అక్కడ జరుగుతున్న అలంకరణలను చూపిస్తూ ఇక్కడ పెళ్లి జరుగుతోంది.. అని చెప్పడం ఆ వీడియోలో మనం చూడవచ్చు. అంతేకాదు, ఆ పెళ్లి విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మండన్నదే అంటూ కూడా మాట్లాడతారు. ఫిబ్రవరి 2న పెళ్లి జరుగుతుందని చెప్పడం.. వీడియోలో వినిపిస్తుంది.

అయితే ఈ వీడియోలో చెప్పిన మాటలకు ఎలాంటి ఆధారాలు లేవు. కేవలం డెకరేషన్ జరుగుతున్న దృశ్యాలు తప్ప, సెలబ్రిటీలకు సంబంధించిన స్పష్టమైన సమాచారం ఎక్కడా కనిపించలేదు.   

ఇప్పటివరకు విజయ్ దేవరకొండ గానీ, రష్మిక మండన్న గానీ, వారి కుటుంబ సభ్యులు లేదా టీమ్ నుంచి ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. పెళ్లి గురించి క్లారిటీ ఇచ్చే స్టేట్‌మెంట్ కూడా లేదు. అందువల్ల ఈ వార్తలను నిజమని చెప్పడానికి ఇప్పటికి ఆధారాలు లేవు.

ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, ఉదయపూర్ సిటీ ప్యాలెస్ ఒక ప్రముఖ వెడ్డింగ్ డెస్టినేషన్. అక్కడ తరచూ సినీ, రాజకీయ, వ్యాపార కుటుంబాల పెళ్లిళ్లు జరుగుతుంటాయి. డెకరేషన్ కనిపించిందంటే అది తప్పకుండా విజయ్, రష్మిక పెళ్లికే అన్న అర్థం కాదు. ప్రస్తుతం అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం.. ఇది ఉదయపూర్ కి చెందిన ఒక బిజినెస్ మాన్ పెళ్లి కోసం ఏర్పాటు చేసిన వేదిక అని తెలుస్తోంది.  

ఈ క్రమంలో సోషల్ మీడియాలో కొందరు అభిమానులు ఈ వీడియోని సరదాగా తీసుకుంటున్నారు. మరికొందరు మాత్రం నిజమేనా కాదా అని ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. కానీ కొంతమంది నెటిజన్లు మాత్రం ఆధారాలు లేని వార్తలను నమ్మవద్దని సూచిస్తున్నారు.

Vijay Deverakonda Wedding rashmika mandanna wedding viral wedding video Wedding Decoration Video Udaipur City Palace Wedding Celebrity Wedding Rumours

