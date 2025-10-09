Virat Kohli: ఆస్తిపాస్తుల్లో నంబర్‌ వన్‌ క్రికెటర్‌ విరాట్‌ కోహ్లీ? అతడి ఆస్తులెన్నో తెలుసా?

Is Virat Kohli Top Richest Cricketer In The World: పరుగుల వీరుడు విరాట్ కోహ్లీ దాదాపు రెండు దశాబ్దాలుగా భారత క్రికెట్కు విలువైన సేవలు అందిస్తున్నాడు. ఆటగాడిగా.. కెప్టెన్గా రాణిస్తున్న విరాట్ కోహ్లీ మరి ఆస్తిపాస్తులు ఎంత సంపాదించాడో తెలుసా? భారత క్రికెటర్లలో ఆస్తులపరంగా విరాట్ కోహ్లీ ఎక్కడ ఉన్నాడో తెలుసుకుందాం.
భారత క్రికెట్ జట్టులో స్టార్ ఆటగాడు విరాట్ కోహ్లీ. దాదాపు 18 సంవత్సరాలుగా రారాజుగా కొనసాగుతున్నాడు. పరుగులపరంగా సచిన్ టెండూల్కర్ తర్వాత.. కెప్టెన్ పరంగా ధోనీ తర్వాత విజయవంతమైన ఆటగాడు కోహ్లీ. మరి ఆస్తుల్లో కూడా ఏ స్థాయిలో ఉన్నాడు? విరాట్ కోహ్లీ ఆస్తులెన్నో తెలుసుకుందాం.
అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన క్రికెటర్లలో విరాట్ కోహ్లీ ఒకడిగా కొనసాగుతున్నాడు. 2025 నాటికి కోహ్లీ ఆస్తుల నికర విలువ దాదాపు రూ.1,050 కోట్లు ఉంటుందని అంచనా. క్రికెట్పరంగానే కాకుండా వ్యాపారాలు, వాణిజ్య ప్రకటనల్లో నటిస్తూ కోట్లు సంపాదిస్తున్నాడు.
విరాట్ కోహ్లీకి బీసీసీఐ నుంచి వార్షిక జీతం రూ.7 కోట్లు. ఐపీఎల్లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరుతో కోహ్లీ సుమారు రూ.15 కోట్లు పొందుతున్నాడు. వ్యాపార ప్రకటనల ద్వారా సంపాదిస్తున్నాడు. ఒక ఎండార్స్మెంట్ కోసం దాదాపు రూ.7 కోట్ల నుంచి రూ.10 కోట్ల వరకు సంపాదిస్తాడు. ప్రకటనల ద్వారానే కోహ్లీ సంవత్సరానికి రూ.200 కోట్లకు పైగా సంపాదిస్తాడని తెలుస్తోంది.
సోషల్ మీడియా ద్వారా కూడా కోహ్లీ భారీగా ఆర్జిస్తున్నాడు. ఇన్స్టాగ్రామ్లో 250 మిలియన్లకు పైగా ఫాలోవర్లు ఉండగా అక్కడ వేసే పోస్టులకు భారీ స్పందన వస్తుంది. స్పోర్ట్స్, దుస్తులు, జిమ్, రియల్ ఎస్టేట్ ఇలా అనేక బిజినెస్లు కోహ్లీ చేస్తున్నాడు. ఇక స్టాక్ మార్కెట్లో కూడా కోహ్లీ పెట్టుబడులు పెట్టాడు. వాటితోపాటు తన భార్య అనుష్క శర్మ ఆస్తులు కలిపితే మరింత రెట్టింపు ఆస్తులు కోహ్లీకి ఉన్నాయి.
స్థిరాస్తులపరంగా చూస్తే విరాట్ కోహ్లీకి రూ.34 కోట్ల విలువైన ఇల్లు ముంబైలో ఉంది. గుర్గావ్లో దాదాపు రూ.80 కోట్ల విలువైన మరో ఇల్లు ఉంది. కోహ్లీ గ్యారేజ్లో అత్యంత విలాసవంతమైన కార్లు ఉన్నాయి. ఆడి, బీఎమ్డబ్ల్యూతో సహా మొత్తం 12 లగ్జరీ కార్లు ఉన్నాయి.
క్రికెట్పరంగా చూస్తే బీసీసీఐ ఏ ప్లస్ గ్రేడ్ ఆటగాడిగా సంవత్సరానికి సుమారు రూ.7 కోట్లు సంపాదిస్తున్న కోహ్లీ.. టెస్ట్ మ్యాచ్లకు రూ.15 లక్షలు అందుకుంటున్నాడు. వన్డేలకు రూ.6 లక్షలు, టీT20 మ్యాచ్లకు రూ.3 లక్షలు కోహ్లీ అందుకుంటున్నాడు.