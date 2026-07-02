/మీ పిల్లలకు 5 లేదా 15 ఏళ్లు నిండాయా? వెంటనే ఈ ఆధార్ పని పూర్తి చేయండి, లేదంటే అంతే!

Aadhaar Card Update: ఆధార్ కార్డు మన దేశంలో తప్పనిసరిగా మారింది. అయితే, కేవలం పెద్దలకు మాత్రమే కాదు.. పిల్లలకు కూడా తప్పనిసరి. బాల్ ఆధార్, ఆ తర్వాత ఐదేళ్లు దాటిన తర్వాత ఆధార్ కార్డు మంజూరు చేస్తారు. అయితే, మీ పిల్లలకు ఆధార్ కార్డు ఉంటే ఐదేళ్లు, 15 ఏళ్లు దాటిన తర్వాత కచ్చితంగా బయోమెట్రిక్ చేయించాలి. ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
పిల్లలు ఉన్న ప్రతి ఒక్క తల్లిదండ్రులకు బిగ్ అలెర్ట్.. ఆధార్ కార్డుపై పిల్లల బయోమెట్రిక్ కచ్చితంగా అప్డేట్ చేయించాలి. సాధారణంగా చిన్న పిల్లలకు బాల్ ఆధార్ జారీ చేస్తారు.
ఆ తర్వాత ఐదేళ్లు దాటితే తర్వాత బయోమెట్రిక్ అప్డేట్ చేయించాల్సి ఉంటుంది. దీంతోపాటు పిల్లల వయస్సు మళ్లీ 15 ఏళ్లు దాటిన వెంటనే కూడా ఆధార్ బయోమెట్రిక్ అప్డేట్ చేయించాల్సి ఉంటుంది.
ఉచితంగానే ఈ సేవలు పొందవచ్చు. మీ దగ్గరలో ఉన్న ఆధార్ కేంద్రానికి వెళ్లండి. 2026 సెప్టెంబర్ 30వ తేదీ వరకు ఉచితంగా అప్డేట్ చేయవచ్చు.
మీ పిల్లల ఆధార్ కార్డు, పుట్టిన ధ్రువీకరణ పత్రి కూడా తీసుకువెళ్లి ఆధార్ కార్డు బయోమెట్రిక్ అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. అధికారిక ఆధార్ సెంటర్ లొకేటర్ ఆధారంగా మీ దగ్గరలో ఉన్న ఆధార్ కేంద్రం వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు.
5 ఏళ్ల నుంచి 15 ఏళ్ల మధ్య ఉన్న పిల్లలకు ఆధార్ అప్డేట్ అనేది ఉచితం. కాబట్టి ఈ రెండుసార్లు అప్డేట్ చేసుకోవాలి. ఐదేళ్లకు పిల్లల ఫింగర్ ప్రింట్, ఐరిస్ స్కాన్స్, కొత్త ఫోటక్ష ఉచితంగా అప్డేట్ చేయవచ్చు.