Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /మీ పిల్లలకు 5 లేదా 15 ఏళ్లు నిండాయా? వెంటనే ఈ ఆధార్ పని పూర్తి చేయండి, లేదంటే అంతే!

మీ పిల్లలకు 5 లేదా 15 ఏళ్లు నిండాయా? వెంటనే ఈ ఆధార్ పని పూర్తి చేయండి, లేదంటే అంతే!

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 02, 2026, 11:01 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 11:01 AM IST

Aadhaar Card Update: ఆధార్‌ కార్డు మన దేశంలో తప్పనిసరిగా మారింది. అయితే, కేవలం పెద్దలకు మాత్రమే కాదు.. పిల్లలకు కూడా తప్పనిసరి. బాల్‌ ఆధార్‌, ఆ తర్వాత ఐదేళ్లు దాటిన తర్వాత ఆధార్‌ కార్డు మంజూరు చేస్తారు. అయితే, మీ పిల్లలకు ఆధార్‌ కార్డు ఉంటే ఐదేళ్లు, 15 ఏళ్లు దాటిన తర్వాత కచ్చితంగా బయోమెట్రిక్‌ చేయించాలి. ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
 

aadhaar card1/5

ఆధార్ కార్డ్

పిల్లలు ఉన్న ప్రతి ఒక్క తల్లిదండ్రులకు బిగ్‌ అలెర్ట్‌.. ఆధార్‌ కార్డుపై పిల్లల బయోమెట్రిక్‌ కచ్చితంగా అప్‌డేట్‌ చేయించాలి. సాధారణంగా చిన్న పిల్లలకు బాల్‌ ఆధార్‌ జారీ చేస్తారు.  

child aadhaar card biometric update2/5

పిల్లల ఆధార్ కార్డ్ బయోమెట్రిక్ అప్‌డేట్

ఆ తర్వాత ఐదేళ్లు దాటితే తర్వాత బయోమెట్రిక్‌ అప్‌డేట్‌ చేయించాల్సి ఉంటుంది. దీంతోపాటు పిల్లల వయస్సు మళ్లీ 15 ఏళ్లు దాటిన వెంటనే కూడా ఆధార్‌ బయోమెట్రిక్‌ అప్‌డేట్‌ చేయించాల్సి ఉంటుంది.  

mandatory aadhaar biometric update3/5

ఆధార్ మేండేటరీ బయోమెట్రిక్ అప్‌డేట్

ఉచితంగానే ఈ సేవలు పొందవచ్చు. మీ దగ్గరలో ఉన్న ఆధార్‌ కేంద్రానికి వెళ్లండి. 2026 సెప్టెంబర్‌ 30వ తేదీ వరకు ఉచితంగా అప్‌డేట్‌ చేయవచ్చు.  

free aadhaar biometric update4/5

ఉచిత ఆధార్ బయోమెట్రిక్

మీ పిల్లల ఆధార్‌ కార్డు, పుట్టిన ధ్రువీకరణ పత్రి కూడా తీసుకువెళ్లి ఆధార్‌ కార్డు బయోమెట్రిక్‌ అప్‌డేట్‌ చేసుకోవచ్చు. అధికారిక ఆధార్‌ సెంటర్‌ లొకేటర్‌ ఆధారంగా మీ దగ్గరలో ఉన్న ఆధార్‌ కేంద్రం వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు.  

aadhaar biometric update for child5/5

పిల్లల ఆధార్ కార్డు మార్పులు

5 ఏళ్ల నుంచి 15 ఏళ్ల మధ్య ఉన్న పిల్లలకు ఆధార్‌ అప్‌డేట్‌ అనేది ఉచితం. కాబట్టి ఈ రెండుసార్లు అప్‌డేట్‌ చేసుకోవాలి. ఐదేళ్లకు పిల్లల ఫింగర్‌ ప్రింట్‌, ఐరిస్‌ స్కాన్స్‌, కొత్త ఫోటక్ష ఉచితంగా అప్‌డేట్‌ చేయవచ్చు.  

TAGS:
mandatory aadhaar biometric update for child
child aadhaar card biometric update online

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
పుష్య నక్షత్రంలోకి సూర్యుడు.. ఆగస్టు 3 వరకు ఈ రాశుల జాతకం పూర్తిగా మారిపోతుంది!
Sun Transit13 min ago
2
EPFO online services suspension26 min ago
3
Contract Out Sourcing Employees37 min ago
4
Saturn Transit56 min ago
5
Ayodhya Ram Mandir1 hr ago