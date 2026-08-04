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WhatsApp: మీ వాట్సాప్ పరిస్థితి ఏంటి.. ఎలాంటి హెచ్చరిక లేకుండానే అకౌంట్లు మాయం.. అసలు ఏం జరుగుతోంది!

Written ByVishnupriya
Published: Aug 04, 2026, 11:18 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 11:18 AM IST

WhatsApp:కొంతమంది వాట్సాప్ వినియోగదారులు ఇటీవల ఊహించని సమస్యను ఎదుర్కొన్నారు. ఎలాంటి ముందస్తు హెచ్చరిక లేకుండానే వారి వాట్సాప్ అకౌంట్లు "రివ్యూలో" ఉన్నాయని యాప్‌లో సందేశం కనిపించింది. దీంతో వారు కొంతసేపు వాట్సాప్‌లోని కొన్ని ముఖ్యమైన ఫీచర్లను ఉపయోగించలేకపోయారు. ఈ ఘటన భారతదేశంతో పాటు మరికొన్ని ప్రాంతాల్లోని యూజర్లను కూడా ప్రభావితం చేసినట్లు సమాచారం.

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వాట్సాప్ అకౌంట్ బ్లాక్

సోమవారం రాత్రి సుమారు 8 గంటల సమయంలో ఈ సమస్య ఎక్కువగా కనిపించింది. అకౌంట్ ఓపెన్ చేసిన వెంటనే "మీ అకౌంట్‌ను మా నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఉందో లేదో పరిశీలిస్తున్నాం. సాధారణంగా 24 గంటల్లో ఫలితం తెలియజేస్తాం" అనే సందేశం యాప్‌లో ప్రత్యక్షమైంది. అలాగే అకౌంట్ సమస్యల గురించి తెలుసుకునే లింక్ కూడా చూపించబడింది.  

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వాట్సాప్ సమస్య

ఈ సందేశం వచ్చిన తర్వాత చాలామంది యూజర్లు సందేహానికి గురయ్యారు. తాము ఎలాంటి తప్పు చేయలేదని, అయినప్పటికీ అకౌంట్ రివ్యూలోకి ఎందుకు వెళ్లిందో అర్థం కావడం లేదని సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు చేశారు. కొందరు వెంటనే వాట్సాప్ నుంచి వివరణ ఇవ్వాలని కోరారు.  

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వాట్సాప్ తాజా వార్తలు

ఈ అంశంపై వాట్సాప్ స్పందించింది. తమ సేవలను దుర్వినియోగం చేసే అకౌంట్లను గుర్తించి ఇతర వినియోగదారులను రక్షించేందుకు నిరంతరం చర్యలు తీసుకుంటున్నామని తెలిపింది. అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో పొరపాటున నిజమైన యూజర్ల అకౌంట్లు కూడా రివ్యూకు వెళ్లే అవకాశం ఉంటుందని పేర్కొంది. అలాంటి పరిస్థితి ఎదురైతే వీలైనంత త్వరగా సమస్యను పరిష్కరించి, యూజర్లకు మళ్లీ సేవలు అందుబాటులోకి తీసుకువస్తామని వివరించింది.  

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వాట్సాప్ యూజర్లు

అయితే ఈ సమస్యకు అసలు కారణం ఏమిటన్నది ఇంకా స్పష్టంగా తెలియలేదు. ఇది సాంకేతిక లోపమా, ఆటోమేటిక్ సెక్యూరిటీ సిస్టమ్ వల్ల జరిగిందా, లేక స్పామ్ అకౌంట్లపై చేపట్టిన ప్రత్యేక చర్యల్లో భాగమా అనే విషయంపై కంపెనీ ఎలాంటి అధికారిక వివరాలు వెల్లడించలేదు. అలాగే మొత్తం ఎంతమంది యూజర్ల అకౌంట్లు రివ్యూలోకి వెళ్లాయో కూడా వెల్లడించలేదు. ఈ సమస్య కేవలం కొన్ని దేశాలకు మాత్రమే పరిమితమైందా లేదా ప్రపంచవ్యాప్తంగా యూజర్లను ప్రభావితం చేసిందా అన్నదానిపై కూడా స్పష్టత లేదు.  

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మెటా వాట్సాప్

ఇలాంటి పరిస్థితి ఎదురైతే యూజర్లు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. వాట్సాప్ నుంచి వచ్చే అధికారిక సమాచారం కోసం వేచి ఉండడం, అనుమానాస్పద యాప్‌లు లేదా లింక్‌లను ఉపయోగించకుండా ఉండడం మంచిదని చెబుతున్నారు. చాలా సందర్భాల్లో రివ్యూ పూర్తైన తర్వాత అకౌంట్ మళ్లీ సాధారణంగా పనిచేసే అవకాశం ఉంటుంది.

TAGS:
WhatsApp account under review
WhatsApp review issue
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WhatsApp users affected

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