Isha Ambani Dazzled In Vintage Gown At Oscar 2026: లాస్ ఏంజెల్స్ డాల్బీ థియేటర్ వేదికగా జరుగుతున్న ఆస్కార్ 2026 అవార్డుల ప్రదానోత్సవంలో చాలామంది హాలీవుడ్ తారలు రెడ్ కార్పెట్పై నడిచి అబ్బుర పరిచారు. అయితే మన దేశం నుంచి ప్రియాంక చోప్రా కూడా తన భర్త నిక్ జోనస్తో కలిసి సందడి చేసింది. అయితే అపరకుబేరుడు ముఖేష్ అంబానీ తనయ ఇషా అంబానీ కూడా అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. అద్భుతమైన లుక్స్లో ఆమె ఆస్కార్ రెడ్కార్పెట్పై కనిపించింది. ఆ ఫోటోలు చూడండి.
ఆస్కార్ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం వేడుకల్లో ఇషా అంబానీ అందరిని ఫిదా చేసింది. తన భర్త ఆనంద్ పిరమల్తో కలిసి అవార్డుల ప్రదానోత్సవంలో పాల్గొంది. అంతే కాదు రెడ్ కార్పెట్ పై ఆమె ఫోటోలకు ఫోజులు ఇచ్చింది.
98వ అకాడమీ అవార్డ్స్ (Oscar 2026)లో ఇషా అంబానీ బ్లాక్, క్రీమ్ రంగులో ఉన్న వింటేజ్ గౌన్లో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. దానికి తగినట్టుగా డైమండ్ లాకెట్తో ఉన్న లోరైన్ స్క్వార్జ్ వెల్వెట్ చోకర్ ధరించింది. దీంతోపాటు డైమండ్ డ్రాప్ చెవి పోగులతో అద్భుతంగా కనిపిస్తోంది.
ఇషా అంబానీ ధరించిన ఈ బ్లాక్ అండ్ క్రీమ్ స్ట్రాప్లెస్ గౌను పేస్టల్ పూల ఎంబ్రాయిడరతో కూడి ఉంది. ఇక ఈ గౌను వాలంటీనో ఫాల్ 2006 కౌచర్ కలెక్షన్. ఇషా దీనికి తగిన విధంగా మేకప్ కూడా వేసుకుంది.
ఆస్కార్ వేడుకల్లో న్యూడ్ గ్లాసీ లిప్స్టిక్ ధరించి.. లైట్ బ్లషర్ అప్లై చేసి మృదువైన బేస్ అందంగా అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. అంతేకాదు కళ్లకు లైనర్, మస్కరా, కనుబొమ్మలు బోల్డ్గా ఉన్న ఫోటోలు వైరల్ అవుతున్నాయి.
ఇషా అంబానీ ఈ గౌనుకు తగ్గ మంచి హెయిర్ స్టైల్ కూడా వేసుకుంది. సింపుల్గా ..క్లాసిగా కనిపిస్తోంది. ఈ ఈవెంట్ లో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఇషా మరోసారి తన బలమైన ఫ్యాషన్ సెన్స్ను అంతర్జాతీయ వేదికపై ప్రదర్శించింది.