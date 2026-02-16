Ishan Kishan Aditi Hundia Wedding: టీమ్ ఇండియా స్టార్ క్రికెటర్ ఇషాన్ కిషన్ త్వరలో ఒక ఇంటివాడు కాబోతున్నారా? అంటే అవుననే అంటున్నాయి సోషల్ మీడియా వార్తలు. T20 ప్రపంచకప్ సందడి మధ్య ఇషాన్ కిషన్, ఆయన చిరకాల స్నేహితురాలు అదితి హుండియాల వివాహంపై అటు ఇషాన్ కుటుంబ సభ్యులు, ఇటు అభిమానుల మధ్య ఆసక్తికర చర్చ మొదలైంది.
ప్రస్తుతం జరుగుతున్న T20 ప్రపంచకప్లో ఇషాన్ కిషన్ తన బ్యాట్తో అదరగొడుతున్నారు. పాకిస్థాన్తో జరిగిన మ్యాచ్లో విధ్వంసకర బ్యాటింగ్తో మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్గా నిలిచాడు. ఈ క్రమంలోనే ఆయన వ్యక్తిగత జీవితం గురించి ఒక కీలక వార్త వెలుగులోకి వచ్చింది. ఇషాన్ కాబోయే భార్య గురించి కూడా చర్చ జరుగుతోంది.
ఇషాన్ కిషన్ తాతయ్య అనురాగ్ పాండే ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఇషాన్ వివాహానికి సంబంధించి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇషాన్ తనకిష్టమైన అమ్మాయిని వివాహం చేసుకునేందుకు కుటుంబ సభ్యులందరి మద్దతు ఉందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
ఇప్పటికే ఇషాన్ అన్నయ్య కూడా తన ఇష్టప్రకారమే పెళ్లి చేసుకున్నారని, ఇషాన్ విషయంలోనూ అలాగే జరుగుతుందని పేర్కొన్నారు. దీనితో అదితి హుండియాతో ఇషాన్ పెళ్లి దాదాపు ఖాయమని ఫ్యాన్స్ భావిస్తున్నారు.
ఇషాన్ కిషన్ ప్రేయసిగా సుపరిచితురాలైన అదితి హుండియా గురించి కొన్ని విశేషాలను తెలుసుకుందాం. అదితి హుండియా జైపూర్కు చెందిన ప్రముఖ మోడల్. ఆమె 2017లో మిస్ ఇండియా ఫైనలిస్ట్గా నిలిచారు. 2018లో 'మిస్ దివా సూపర్నేషనల్' టైటిల్ను గెలుచుకుని గ్లామర్ ప్రపంచంలో తనదైన ముద్ర వేశారు.
అదితి తరచుగా స్టేడియానికి వచ్చి ఇషాన్ మ్యాచ్లను చూస్తుంటారు. ముేఖ్యంగా 20ే22 ఐేపీఎల్ సమయంలో ఆమె ఫోటోలు వైరల్ అవ్వడంతో వీరిద్దరి ప్రేమ వ్యవహారం వెలుగులోకి వచ్చింది.
చాలా కాలం టీమ్ ఇండియాకు దూరంగా ఉన్న ఇషాన్ కిషన్, ప్రస్తుతం T20 ప్రపంచకప్లో సంచలన ఫామ్లో ఉన్నారు. పాకిస్థాన్తో జరిగిన హై-వోల్టేజ్ మ్యాచ్లో ఇషాన్ కిషన్ తన విధ్వంసకరమైన బ్యాటింగ్తో టీమ్ఇండియా విజయంలో కీలకపాత్ర పోషించి.. మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డును దక్కించుకున్నాడు.
అదితి హుండియా సోషల్ మీడియాలో కూడా చాలా యాక్టివ్గా ఉంటూ ఇషాన్ విజయాలను ఎప్పటికప్పుడు అభినందిస్తుంటారు. త్వరలోనే ఈ జంట తమ వివాహ తేదీని అధికారికంగా ప్రకటించే అవకాశం ఉందని నెటిజన్లు అంచనా వేస్తున్నారు.