Israel Female Soldiers: ఈ ముస్లిం దేశంలో అందమైన అమ్మాయిలను మాత్రమే సైన్యంలోకి తీసుకుంటారు.. అసలు మ్యాటర్ తెలిస్తే ఫ్యూజులౌట్..!!

Israel Female Soldiers: ఇజ్రాయెల్ సైన్యానికి సంబంధించిన ఫోటోలు లేదా వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో కనిపించిన ప్రతిసారి అవి విస్తృతంగా చర్చకు దారి తీస్తాయి. ముఖ్యంగా మహిళా సైనికులు ఆత్మవిశ్వాసంతో.. శారీరకంగా దృఢంగా కనిపించడం చాలా మందిని ఆకర్షిస్తుంది. అందుకే కొంతమంది ఇజ్రాయెల్ సైన్యంలో ఇంతమంది అందమైన మహిళలు ఎలా ఉన్నారు? ఇది ప్రత్యేకంగా చేసిన ఎంపికా? మోడలింగ్ లేదా సినిమా రంగం నుంచి వచ్చినవారా? అనే సందేహాలు వ్యక్తం చేస్తుంటారు. కానీ వీటి వెనుక ఎలాంటి గ్లామర్ కథ లేదు. ఇది పూర్తిగా దేశ చట్టాలు, భద్రతా పరిస్థితులు, జాతీయ బాధ్యతతో ముడిపడి ఉన్న వ్యవస్థ.
ఇజ్రాయెల్లో సైన్యం ఒక ఉద్యోగం కాదు.. అది ప్రతి పౌరుడిపై ఉన్న కర్తవ్యం. ప్రపంచంలోని చాలా దేశాల్లో సైన్యంలో చేరడం ఒక ఎంపికగా ఉంటే, ఇజ్రాయెల్లో మాత్రం ఇది తప్పనిసరి సేవ. 18 సంవత్సరాలు నిండిన ప్రతి యూదు పౌరుడు అబ్బాయి అయినా, అమ్మాయి అయినా జాతీయ సైనిక సేవ చేయాల్సిందే. ఇందులో వ్యక్తి అందం, కెరీర్ ఆశయాలు లేదా వ్యక్తిగత ఇష్టం వంటి అంశాలకు ప్రాధాన్యం ఉండదు. దేశ రక్షణే ప్రధాన లక్ష్యంగా ఈ విధానం అమలులో ఉంది.
మహిళల విషయంలో కూడా స్పష్టమైన నియమాలు ఉన్నాయి. పురుషులు సాధారణంగా రెండున్నర నుంచి మూడు సంవత్సరాల వరకు సైనిక సేవ చేయాల్సి ఉండగా, మహిళలు సుమారు రెండు సంవత్సరాల పాటు సేవలందించాలి. ఈ కాలమంతా వారు పూర్తిస్థాయి క్రమశిక్షణతో కూడిన సైనిక జీవితాన్ని గడుపుతారు. ఆరోగ్య సమస్యలు, మతపరమైన కారణాలు లేదా ప్రత్యేక కుటుంబ పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కొంతమందికి మినహాయింపులు లభిస్తాయి. అయితే ఎక్కువ మంది యువత ఈ సేవను తప్పనిసరిగా పూర్తి చేస్తారు.
ఇజ్రాయెల్ చిన్న దేశం కావడం, చుట్టూ భద్రతా సవాళ్లు ఉండటం వల్ల జాతీయ రక్షణకు ప్రతి పౌరుడి పాత్ర కీలకమని ప్రభుత్వం భావిస్తుంది. అందుకే మహిళలను సైన్యంలో భాగం చేయడం ఎప్పటి నుంచో అమల్లో ఉంది. ఇజ్రాయెల్ రక్షణ దళాలు ఏర్పడినప్పటి నుంచే మహిళలు సైనిక సేవలలో ఉన్నారు. ఇది ఆధునిక కాలంలో వచ్చిన ఆలోచన కాదు, దేశ ఆవిర్భావంతో పాటు ఏర్పడిన విధానం.
బాలికలకు చిన్న వయస్సు నుంచే మానసికంగా, శారీరకంగా బలంగా ఎదగేలా ప్రోత్సాహం ఇస్తారు. సైన్యంలో చేరిన తర్వాత, వారు కఠినమైన శిక్షణను ఎదుర్కొంటారు. విభిన్న వాతావరణాలు, ఒత్తిడిగల పరిస్థితుల్లో పనిచేయడం, ఆపదలోనూ నిర్ణయాలు తీసుకోవడం వారికి నేర్పిస్తారు. ఆయుధాల వినియోగంతో పాటు సాంకేతికత, సైబర్ భద్రత, ఇంజనీరింగ్, ఇంటెలిజెన్స్ వంటి రంగాల్లోనూ శిక్షణ అందుతుంది. ఈ శిక్షణ వారిని కేవలం సైనికులుగా కాకుండా, అన్ని రంగాల్లో నిలబడగల వ్యక్తులుగా తయారు చేస్తుంది.
చాలామంది మహిళా సైనికులు అందంగా కనిపించడం వెనుక ఎంపిక విధానం ఉందని అనుకుంటారు. కానీ వాస్తవానికి క్రమశిక్షణతో కూడిన జీవనశైలి, రోజువారీ శారీరక వ్యాయామం, మానసిక దృఢత్వం వారిని ఆరోగ్యంగా, ఆత్మవిశ్వాసంతో నిలబెడతాయి. సైనిక జీవితం వారి వ్యక్తిత్వాన్ని మార్చి, వారిలో సహజమైన ధైర్యం మరియు నమ్మకాన్ని పెంచుతుంది. అదే బయటకు కనిపించే ఆకర్షణగా మారుతుంది.
ఇజ్రాయెల్ రక్షణ దళాల్లో మహిళలు పురుషులతో భుజం భుజం కలిపి పని చేస్తారు. సరిహద్దు భద్రత, వైద్య సేవలు, సాంకేతిక విభాగాలు, సమాచార విభాగాలు, అలాగే కొన్ని పోరాట సహాయక పాత్రలలో కూడా మహిళల పాత్ర కీలకంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ లింగం కంటే సామర్థ్యానికే ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. దేశ భద్రతకు ఎవరు ఎంత ఉపయోగపడతారనే అంశమే ప్రధానంగా చూస్తారు.
సైనిక సేవ పూర్తయ్యాక కూడా మహిళలకు ఆ అనుభవం జీవితాంతం ఉపయోగపడుతుంది. నాయకత్వ లక్షణాలు, క్రమశిక్షణ, సాంకేతిక నైపుణ్యాలు, ఒత్తిడిని తట్టుకునే సామర్థ్యం వంటి గుణాలు వారి చదువు, ఉద్యోగం, వ్యక్తిగత జీవితంలో బలమైన ఆధారంగా నిలుస్తాయి. అందుకే సైన్యం నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇజ్రాయెల్ మహిళలు స్వావలంబనతో, ఆత్మవిశ్వాసంతో కనిపిస్తారు. ఇది గ్లామర్ ఫలితం కాదు, జాతీయ బాధ్యతను నెరవేర్చిన అనుభవం ఇచ్చిన బలం అని చెబుతుంటారు.