  • ISRO Jobs:టెన్త్ పాసైన వారికి గోల్డెన్ ఛాన్స్.. రూ.లక్షన్నర జీతంతో ఇస్రోలో జాబ్స్.. వెంటనే అప్లయ్ చేసేయండి..!

ISRO Jobs:టెన్త్ పాసైన వారికి గోల్డెన్ ఛాన్స్.. రూ.లక్షన్నర జీతంతో ఇస్రోలో జాబ్స్.. వెంటనే అప్లయ్ చేసేయండి..!

ISRO Recruitment 2025: మీరు పదవ తరగతి పాసయ్యారా..? అయితే ఈ గోల్డెన్ ఛాన్స్ మీ కోసమే. వివిధ విభాగాల్లో ఖాళీగా ఉన్న టెక్నీషియన్‌, సైంటిస్ట్‌, ఇంజనీర్‌ ఉద్యోగాల భర్తీకి అర్హులైన అభ్యర్ధుల నుంచి దరఖాస్తులు కోరుతూ.. శ్రీహరి కోటలో ఉన్న సతీశ్‌ ధావన్‌ స్పేస్‌ సెంటర్‌ (ఇస్రో) నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది.
 
1 /6

శ్రీహరి కోటలోని ఇస్రో వివిధ రంగాల్లో ఖాళీగా ఉన్న టెక్నీషియన్ సైంటిస్ట్ ఇంజినీర్ ఉద్యోగాలకు.. అర్హులైన వారి నుంచి దరఖాస్తులు కోరుతోంది. ఈ నోటిఫికేషన్ కింద మొత్తం 141 పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. అర్హత, ఆసక్తి కలిగిన వారు అక్టోబర్ 16 నుంచి ఆన్‌లైన్‌లో అప్లయ్ చేసుకోవచ్చు.    

2 /6

మొత్తం పోస్టుల సంఖ్య 141. ఇందులో సైంటిస్ట్‌/ఇంజినీర్‌-ఎస్‌సీ పోస్టుల సంఖ్య: 23, టెక్నికల్ అసిస్టెంట్‌ పోస్టుల సంఖ్య: 28, సైంటిఫిక్‌ అసిస్టెంట్‌ పోస్టుల సంఖ్య: 3, లైబ్రరీ అసిస్టెంట్‌-ఏ పోస్టుల సంఖ్య: 1, రేడియోగ్రాఫర్‌-ఏ పోస్టుల సంఖ్య: 1.. టెక్నీషియన్‌-బీ పోస్టుల సంఖ్య: 70, డ్రాట్ర్స్‌మెన్‌-బీ పోస్టుల సంఖ్య: 2, కుక్‌ పోస్టుల సంఖ్య: 3, ఫైర్‌మెన్‌-ఏ పోస్టుల సంఖ్య: 6, లైట్‌ వెహికిల్‌ డ్రైవర్‌-ఏ పోస్టుల సంఖ్య: 3, నర్స్‌-బీ పోస్టుల సంఖ్య: 1 ఉన్నాయి.   

3 /6

ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్ధులు పోస్టును అనుసరించి సంబంధిత విభాగంలో 10వ తరగతి, ఐటీఐ, డిప్లొమా (నర్సింగ్‌), డిప్లొమా, డిగ్రీ, బీఎస్సీ, ఎంఈ, ఎంటెక్‌ లేదా తత్సమాన కోర్సులో ఉత్తీర్ణత పొంది ఉండాలి. అలాగే సంబంధిత పనిలో అనుభవం కూడా ఉండాలి. 

4 /6

అభ్యర్ధుల వయోపరిమితి 2025 నవంబర్‌ 14వ తేదీ నాటికి తప్పనిసరిగా సైంటిస్ట్‌/ఇంజినీర్‌-ఎస్‌సీ పోస్టులకు 18 నుంచి 30 ఏళ్లు, మిగతా పోస్టులకు 18 నుంచి 35 ఏళ్లు, ఓబీసీలకు మూడేళ్లు, ఎస్సీ, ఎస్టీ అభ్యర్థులకు ఐదేళ్లు, దివ్యాంగులకు పదేళ్ల వరకు వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది. ఈ అర్హతలు ఉన్నవారు ఎవరైనా ఆన్‌లైన్ విధానంలో నవంబర్‌ 14, 2025వ తేదీ వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.   

5 /6

దరఖాస్తు ఫీజు కింద సంబంధిత పోస్టులకు రూ.500 నుంచి 750 వరకు జనరల్‌ అభ్యర్ధులు చెల్లించవల్సి ఉంటుంది. ఎస్సీ, ఎస్టీ, పీడబ్ల్యూబీడీ, ఈఎస్‌ఎం అభ్యర్థులకు ఎలాంటి ఫీజు లేదు. రాత పరీక్ష, స్కిల్‌ టెస్ట్‌, ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా తుది ఎంపిక ఉంటుంది.    

6 /6

ఎంపికైన వారికి జీతాలు పోస్టుల ప్రకారం మారుతాయి. సైంటిస్ట్/ఇంజినీర్ పోస్టులకు నెలకు 56,100 నుంచి 1,77,500 రూపాయలు. టెక్నికల్ అసిస్టెంట్, సైంటిఫిక్ అసిస్టెంట్, లైబ్రరీ అసిస్టెంట్, నర్స్ పోస్టులకు 44,900 నుంచి 1,42,400 రూపాయలు. రేడియోగ్రాఫర్ పోస్టుకు 25,500 నుంచి 81,100 రూపాయలు. టెక్నీషియన్ బీ,  డ్రాట్స్‌మెన్ పోస్టులకు 21,700 నుంచి 69,100 రూపాయలు. కుక్, డ్రైవర్, ఫైర్‌మెన్ పోస్టులకు 19,900 నుంచి 63,200 రూపాయలు చెల్లిస్తారు.  

Isro Recruitment 2025 Isro Notification Isro jobs Isro Sdsc Shar Recruitment 2025 Isro Notification 2025 ISRO Jobs Latest Jobs In Isro Isro Sdsc Shar Notification Srihari Kota Isro Jobs

