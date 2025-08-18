ISRO Recruitment 2025: ఇస్రోలో ఉద్యోగాలు.. లక్షపైనే స్టార్టింగ్ శాలరీ.. క్వాలిఫికేషన్ ఏంటంటే..!

ISRO Jobs: ఇస్రో ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ని విడుదల చేసింది. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా లిక్విడ్ ప్రొపల్షన్ సిస్టమ్స్ సెంటర్ (LPSC) వివిధ విభాగాల్లోని మొత్తం 23 పోస్టులను భర్తీ చేయనుంది. దీనికి సంబంధించిన అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ ఇప్పటికే మొదలవ్వగా.. ఆగస్టు 26న చివరి తేదిగా ప్రకటించారు. కాబట్టి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న అభ్యర్థులు ఇస్రో అధికారిక వెబ్ సైట్ www.isro.gov.in ద్వారా ఆన్లైన్ లో అప్లై చేసుకోవచ్చు.
భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ (ఇస్రో) లిక్విడ్ ప్రొపల్షన్ సిస్టమ్స్ సెంటర్ (ఎల్పిఎస్సి)లో 23 ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయడానికి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు ప్రక్రియ ఇప్పటికే ప్రారంభం కాగా.. ఆగస్టు 26తో ముగియనుంది. ఆసక్తి ఉన్నవారు www.isro.gov.in వెబ్సైట్ ద్వారా ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
ఈ నోటిఫికేషన్లో టెక్నికల్ అసిస్టెంట్లకు 12 పోస్టులు, సబ్ ఆఫీసర్కు 1 పోస్టు, టెక్నీషియన్ బి కి 6 పోస్టులు, హెవీ వెహికల్ డ్రైవర్కు 2 పోస్టులు, లైట్ వెహికల్ డ్రైవర్కు 2 పోస్టులు ఉన్నాయి.
ఈ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేయాలంటే 10వ తరగతి, సంబంధిత ట్రేడ్లో ఐటీఐ లేదా డిప్లొమా (మెకానికల్, ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్) వంటి అర్హతలు ఉండాలి. అలాగే సంబంధిత ఉద్యోగంలో అనుభవం కూడా అవసరం. దరఖాస్తు చేసుకునే వారి వయసు కనీసం 18 సంవత్సరాలు ఉండాలి.
ఇక జీతం విషయానికొస్తే టెక్నికల్ అసిస్టెంట్లకు నెలకు 44,900 నుంచి 1,42,400 రూపాయలు.. సబ్ ఆఫీసర్కు 35,400 నుంచి 1,12,400 రూపాయలు.. టెక్నీషియన్ బి కి 21,700 నుంచి 69,100 రూపాయలు.. డ్రైవర్లకు 19,900 నుంచి 63,200 రూపాయలు జీతంగా వస్తుంది.
ఎంపిక ప్రక్రియలో మూడు దశలు ఉంటాయి. మొదట రాత పరీక్ష, ఆ తర్వాత స్కిల్ టెస్ట్, చివరగా డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ జరుగుతుంది.