  • Jobs: టెన్త్, ఐటీఐ చదివినోళ్లకి బంపర్ ఛాన్స్.. ఇస్రోలో ఉద్యోగాలు.. లాస్ట్ డేట్ ఇదే..!

Jobs: టెన్త్, ఐటీఐ చదివినోళ్లకి బంపర్ ఛాన్స్.. ఇస్రోలో ఉద్యోగాలు.. లాస్ట్ డేట్ ఇదే..!

ISRO Jobs: భారత అంతరిక్ష సంస్థకు చెందిన స్పేస్ అప్లికేషన్ సెంటర్ (ISRO SAC) వివిధ విభాగాల్లో ఖాళీగా ఉన్న ఎలక్ట్రీషియన్, ల్యాబ్ అసిస్టెంట్, ఇతర పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. ఆసక్తి, అర్హత గల అభ్యర్థులు ఆన్‌లైన్ ద్వారా అప్లయ్ చేయవచ్చు. అప్లికేషన్లు సమర్పించడానికి చివరి తేదీ నవంబర్ 13. 
 
మొత్తం పోస్టులు 55 ఉండగా.. అందులో ఫిట్టర్ 4, మెషినిస్ట్ 3, ఎలక్ట్రానిక్స్ మెకానిక్ 15, ల్యాబ్ అసిస్టెంట్ కెమికల్ ప్లాంట్ 2, ఐటీ/ ఐసీటీఎస్ఎం/ ఐటీఈఎస్ఎం 15, ఎలక్ట్రీషియన్ 8, రిఫ్రిజిరేషన్ అండ్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ మెకానిక్ 7, ఫార్మాసిస్ట్ ఏ 1 ఉన్నాయి. 

గుర్తింపు పొందిన బోర్డు నుంచి పదవ తరగతి ఉత్తీర్ణతతో పాటు సంబంధిత ట్రేడులో ఐటీఐ పూర్తిచేసి ఉండాలి. ఫార్మాసిస్ట్–ఏ పోస్టుకు మొదటి శ్రేణిలో ఫార్మసీలో డిప్లొమా ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉండాలి.  

వయస్సు 18 నుంచి 35 ఏళ్ల మధ్యలో ఉండాలి. నిబంధనలను అనుసరించి సంబంధిత వర్గాలకు వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది. అప్లికేషన్స్ ఇప్పటికే అక్టోబర్ 24న మొదలవ్వగా.. చివరి తేది నవంబర్ 13. ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్, మహిళా అభ్యర్థులకు ఫీజు లేదు. ఇతరులకు రూ.500.   

రాత పరీక్ష, స్కిల్ టెస్ట్ ఆధారంగా అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు. రాత పరీక్షలో మల్టిపుల్ చాయిస్ రూపంలో ప్రశ్నలు ఇస్తారు. మొత్తం 80 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ఒక్కో ప్రశ్నకు ఒక మార్కు. 90 నిమిషాల్లో ఎగ్జామ్ పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. నెగెటివ్ మార్కులు ఉన్నాయి. ప్రతి తప్పుడు సమాధానానికి 0.33 మార్కులు కోత విధిస్తారు. 

రాత పరీక్షలో ఉత్తీర్ణులైన వారికి స్కిల్ టెస్ట్ నిర్వహిస్తారు. ఇది కేవలం అర్హత పరీక్ష మాత్రమే. ఇందులో సాధించిన మార్కులను తుది ఎంపికలో పరిగణనలోకి తీసుకోరు. కేవలం రాత పరీక్షలో సాధించిన మార్కుల ఆధారంగానే అభ్యర్థుల తుది ఎంపిక ఉంటుంది. పూర్తి వివరాలకు isro.gov.in వెబ్‌సైట్‌​ని సంప్రదించగలరు.

