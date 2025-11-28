English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Item Song Actress: ఒక్క ఐటెం సాంగ్‌ కోసం రూ.5 కోట్లు..3 నిమిషాల పాట కోసం కోట్లు తీసుకుంటున్న స్టార్ హీరోయిన్లు!

Highest Paid Actress In Tollywood: టాలీవుడ్‌లోనే కాదు, మొత్తం దక్షిణ భారత చిత్ర పరిశ్రమలో కొంతమంది నటీమణులు సినిమాల్లో ఒక స్పెషల్ సాంగ్ లేదా ఐటెం సాంగ్ కోసం మెరిసేందుకు ప్రముఖ హీరోయిన్లు అత్యధిక మొత్తంలో పారితోషకం తీసుకుంటున్నారు. కొన్నిసార్లు హీరోల కంటే ఎక్కువ పారితోషకాన్ని హీరోయిన్లు తీసుకుంటున్నారనే వార్త ఇప్పుడు సినిమా ఇండస్ట్రీలో చక్కర్లు కొడుతుంది. అయితే ఎక్కువ రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుంటున్న టాప్ 5 హీరోయిన్ల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
తన ప్రత్యేకమైన నృత్య శైలి, నటనా నైపుణ్యాలకు పేరుగాంచిన శ్రుతి హాసన్, సినిమాల్లో స్పెషల్ సాంగ్స్ కోసం ఎక్కువ మొత్తంలో ఛార్జ్ చేస్తుంది. నేచురల్ స్టార్ నాని హీరోగా నటించిన 'హాయ్ నాన్న' సినిమాలో 'ఓడియమ్మ' సాంగ్‌కు శ్రుతిహాసన్ రూ.90 లక్షలు వసూలు చేసినట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతం ఆమె రాజమౌళి, మహేష్ బాబు కాంబోలో తెరకెక్కుతోన్న 'వారణాసి' చిత్రంలోనూ ఓ పాట పాడింది ఈ అమ్మడు.

డ్యాన్స్ లో రాణించే పూజా హెగ్డే.. ఇటీవలే రజినీకాంత్ నటించిన 'కూలీ' సినిమాలోనూ ఓ స్పెషల్‌ సాంగ్‌లో సందడి చేసింది. అయితే ఈ పాట కోసం ఏకంగా రూ. 1.5 కోట్ల వరకు పారితోషకం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తుంది.

అందాల ఆరబోతలో క్రేజ్ సంపాదించున్న హీరోయిన్ కాజల్ అగర్వాల్.. ఇంతకు ముందు ఎన్టీఆర్ హీరోగా తెరకెక్కిన 'జనతా గ్యారేజ్'లోనూ ఓ స్పెషల్ సాంగ్‌లో డ్యాన్స్ చేసింది. ఈ పాట కోసం ఆమె రూ. కోటిన్నర నుంచి రూ.2 కోట్ల పారితోషకం తీసుకున్నట్లు సినీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. 

అనేక భాషల్లో తన అందచందాలకు పేరుగాంచిన తమన్నా భాటియా ప్రత్యేక నృత్యాలకు దాదాపు రూ. 2 కోట్లు పారితోషికం తీసుకుంటున్నట్లు చెబుతున్నారు. సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ హీరోగా నటించిన 'జైలర్' చిత్రంలో ఓ ఐటెం సాంగ్‌లో నటించి మెప్పించింది.

'పుష్ప' మొదటి భాగంలోని 'ఊ అంటావా మామా' పాట కోసం సమంత ఏకంగా రూ. 5 కోట్లకు పైగా పారితోషికం తీసుకున్నట్లు సమాచారం. ఐటెం సాంగ్ లో నటించేందుకు అత్యధిక పారితోషకం తీసుకున్న హీరోయిన్లలో ఆమె మొదటి స్థానంలో ఉన్నారు. 

