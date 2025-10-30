English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Jaanvi Swarup: హీరోయిన్‌గా మహేష్ బాబు మేనకోడలు..ఘట్టమనేని వారసురాలు..అందంలో అప్సరస!

Jaanvi Swarup Ghattamaneni Instagram: ఇండస్ట్రీకి మరో కొత్త అందం పరిచయం కానుంది. టాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ కృష్ణకు ఆమె స్వయానా మనవరాలు కావడం విశేషం. అటు హీరో మహేష్ బాబుకు కూడా ఈమె మేనకోడలు కావడం వల్ల ఆమె హీరోయిన్‌గా మూవీ ఎంట్రీపై అందరిలోనూ ఆసక్తి నెలకొంది. ఆమె పేరు జాన్వీ స్వరూప్.
ఇండస్ట్రీకి మరో కొత్త అందం పరిచయం కానుంది. టాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ కృష్ణకు ఆమె స్వయానా మనవరాలు కావడం విశేషం.

అటు హీరో మహేష్ బాబుకు కూడా ఈమె మేనకోడలు కావడం వల్ల ఆమె హీరోయిన్‌గా మూవీ ఎంట్రీపై అందరిలోనూ ఆసక్తి నెలకొంది. ఆమె పేరు జాన్వీ స్వరూప్. మహేష్ బాబు అక్క మంజులా ఘట్టమనేని కూతురే ఈ జాన్వీ స్వరూప్.   

ఎన్నో రోజులుగా ఆమె సినీ ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెట్టాలని యోచిస్తున్న క్రమంలో తాజాగా ఆమె పుట్టినరోజును పురస్కరించుకొని.. సినిమాల్లోకి ఎంట్రీ ఇస్తున్నట్లు అధికారికంగా వారి కుటుంబం ప్రకటించింది. ఆమెకు సంబంధించిన కొన్ని ఫొటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. ప్రస్తుతం అవి విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి.

కూతురు సినిమా ఎంట్రీ పట్ల మంజుల ఘట్టమనేని ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు. తమ కుటుంబాన్ని అందరించునట్లుగానే తన కుమార్తె జాన్వీ స్వరూప్‌ను ఆశీర్వదించాలని మంజులా అన్నారు.   

అయితే జాన్వీ స్వరూప్ గతంలో 'మనసుకు నచ్చింది'లో బాలనటిగా అతిథి పాత్రలో కనువిందు చేసింది.  ఆ సినిమాలో సందీప్ కిషన్ హీరోయన్‌గా నటించగా.. జాన్వీ స్వరూప్ తల్లి మంజులా దర్శకత్వం వహించింది. ఈ సినిమాకు మహేష్ బాబు వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చారు. 

ఇప్పుడు జాన్వీ స్వరూప్ హీరోయిన్‌గా ఎంట్రీ ఇవ్వనున్న క్రమంలో ఫ్యాన్స్‌లో ఎంతో ఆసక్తి నెలకొంది. అయితే ఆమె హీరోయిన్‌గా ఎంట్రీ ఇవ్వనున్న సినిమా విశేషాలు ఇంకా బయటకు రావాల్సిఉంది.  

