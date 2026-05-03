Jaanvi Swarup Photos: సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు మేనకోడలు జాన్వీ స్వరూప్ ఫొటోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి. ఆమె స్వయానా మహేష్ అక్క మంజుల కూతురు కావడం విశేషం. ఆమె త్వరలోనే హీరోయిన్గా పరిచయం కానుందని వార్తలు వస్తున్నాయి.
సూపర్ స్టార్ కృష్ణ, అతని కుమారుడు మహేష్ బాబు గురించి తెలియని తెలుగోడు ఉండడని చెప్పడంలో అతిశయోక్తి లేదు. మహేష్ బాబు సోదరి మంజుల, తన భర్త సంజయ్ స్వరూప్ ఇద్దరూ తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమే. అయితే వీరిద్దరికి ఓ కుమార్తె ఉంది.
ఘట్టమనేని ఫ్యామిలీ నుంచి కృష్ణ తర్వాత మహేష్ బాబు, మంజుల, సంజయ్ స్వరూప్, సుధీర్ బాబు తరం ప్రేక్షకులను అలరించింది. ఇప్పుడు ఆ ఫ్యామిలీ నుంచి మూడో తరం ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు సిద్ధమైంది.
ఇటీవలే హీరో సుధీర్ బాబు కుమారుడు అచ్చు తన మేనమామ మహేష్ బాబును పోలి ఉన్నాడని ఇటీవలే సోషల్ మీడియాలో తెగ చర్చ జరిగింది. ఇప్పుడు మంజుల కుమార్తె జాన్వీ స్వరూప్ గురించి తెగ చర్చించుకుంటున్నారు.
తాజాగా ఆమెకు సంబంధించిన కొన్ని ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అయ్యాయి. మంజుల కుమార్తె జాన్వీ స్వరూప్ హీరోయిన్లా ఉందని మహేష్ ఫ్యాన్స్ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. అయితే ఆమె సినిమా ఇండస్ట్రీలో హీరోయిన్గా అడుగుపెట్టే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు.
జాన్వీ స్వరూప్ అందంలో హీరోయిన్లను మించిపోయిందని ఫ్యాన్స్ అంటున్నారు. తాజాగా బ్లాక్ డ్రస్సులో సింపుల్ లుక్స్లో అలరిస్తుంది. అవసరమైతే ఆమె సినిమాల్లోకి వచ్చే ఛాన్స్ ఉందని ఆమె తల్లి మంజుల గతంలో ఓ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకొచ్చింది.