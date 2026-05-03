Mother And Son Viral Photo: దేశాన్ని కదిల్చివేసిన అమ్మ-బాబు ఫోటో..జబల్‌పూర్ ట్రాజెడీ ఫోటో వెనుక అసలు నిజం ఇదే..!

Jabalpur Boat Tragedy:మధ్యప్రదేశ్‌లోని జబల్‌పూర్ జిల్లాలో జరిగిన పడవ ప్రమాదం దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర విషాదాన్ని మిగిల్చింది. బర్గీ డ్యామ్ వద్ద జరిగిన ఈ ప్రమాదంలో పలువురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు, ఇంకా కొంతమంది గల్లంతైనట్లు అధికారులు తెలిపారు. 
 
మధ్యప్రదేశ్‌లోని జబల్‌పూర్ జిల్లాలో జరిగిన పడవ ప్రమాదం ఘటన తర్వాత సోషల్ మీడియాలో ఒక భావోద్వేగ ఫోటో వైరల్ అయింది. ఆ ఫోటోలో ఒక తల్లి తన చిన్నపిల్లను కౌగిలించుకుని ఉన్న దృశ్యం కనిపించింది. చాలామంది ఈ ఫోటోను ఆ ప్రమాదానికి చెందినదిగా భావించి షేర్ చేశారు.  

జబల్‌పూర్ జిల్లా అధికారులు ఈ ఫోటోపై స్పష్టత ఇచ్చారు. వారి ప్రకారం, ఈ వైరల్ ఫోటోకు ఆ పడవ ప్రమాదంతో ఎలాంటి సంబంధం లేదని తెలిపారు. ఈ చిత్రం అసలు సంఘటనకు సంబంధించినది కాకపోవచ్చు లేదా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) ద్వారా తయారుచేసినదై ఉండవచ్చని చెప్పారు. దీనితో సోషల్ మీడియాలో వ్యాపిస్తున్న సమాచారం అంతా నిజం కాకపోవచ్చని స్పష్టమైంది.  

ఈ ఫోటో వైరల్ కావడంతో ప్రజలు తీవ్ర భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. చాలామంది దీనిని నిజమని నమ్మి బాధను వ్యక్తం చేశారు. కానీ అసలు విషయం బయటపడిన తర్వాత, సోషల్ మీడియాలో వచ్చే ప్రతి సమాచారం నిజం కాదని మరోసారి గుర్తు చేసింది. ముఖ్యంగా ఇలాంటి ప్రమాదాల సమయంలో తప్పుడు సమాచారం వేగంగా వ్యాపిస్తుంది.  

ప్రస్తుతం బర్గీ డ్యామ్ వద్ద రక్షణ చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. గల్లంతైన వారిని కనుగొనడానికి అధికారులు కృషి చేస్తున్నారు. మృతుల కుటుంబాలకు సహాయం అందించడానికి ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోంది. ఈ పరిస్థితుల్లో తప్పుడు సమాచారం ప్రజల్లో గందరగోళాన్ని సృష్టించడమే కాకుండా, బాధిత కుటుంబాలపై మరింత మానసిక ఒత్తిడిని పెంచుతుంది.  

అధికారులు ప్రజలకు ముఖ్యమైన సూచనలు చేశారు. సోషల్ మీడియాలో వచ్చే ఫోటోలు, వీడియోలు, వార్తలను వెంటనే నమ్మకూడదని, అవి నిజమా కాదా అనేది ధృవీకరించుకోవాలని చెప్పారు. ముఖ్యంగా అధికారిక వర్గాల నుంచి వచ్చే సమాచారాన్నే నమ్మాలని సూచించారు. తప్పుడు సమాచారాన్ని షేర్ చేయడం వల్ల అనవసరమైన భయం, అపోహలు పెరుగుతాయని హెచ్చరించారు.

