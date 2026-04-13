English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Anasuya: అనసూయ ఎవరో తెలీదు.. న్యాయంగా వచ్చే వాటిని స్వీకరిస్తాను.. యాంకర్ కీలక వ్యాఖ్యలు!

Anasuya: తెలుగు టెలివిజన్ ప్రపంచంలో యాంకర్లకు ప్రత్యేకమైన క్రేజ్ ఉంటుంది. అలాంటి వారిలో అనసూయ భరద్వాజ్ ఒకరు. యాంకర్‌గా ప్రారంభించి, తర్వాత సినిమాల్లో కూడా మంచి అవకాశాలు సంపాదించుకుని ప్రేక్షకుల మనసులో చోటు సంపాదించింది. ముఖ్యంగా జబర్దస్త్ షో ద్వారా ఆమెకు ఎంతో పేరు వచ్చింది. ఈ షో వల్లే ఆమెకు పెద్ద స్థాయిలో క్రేజ్ వచ్చింది.
 
1 /6

ఈమధ్య మరో యాంకర్ అయిన సౌమ్య రావు చేసిన కొన్ని వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఒక పాత ఇంటర్వ్యూలో ఆమె చెప్పిన మాటలు ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ముఖ్యంగా అనసూయ గురించి ఆమె చెప్పిన వ్యాఖ్యలు అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచాయి.

2 /6

ఆ ఇంటర్వ్యూలో సౌమ్య రావును ఒక ప్రశ్న అడిగారు. “మీరు జబర్దస్త్‌లో అనసూయ ప్లేస్‌లోకి వచ్చారు కదా.. ఆమె నుంచి మీకు ఎలాంటి సలహాలు వచ్చాయా?” అని అరగక... దీనికి సౌమ్య సమాధానం ఇస్ ఇస్తూ.. ఆమె అనసూయ వీడియోలు చూసి యాంకరింగ్ స్టైల్ గురించి తెలుసుకున్నానని చెప్పింది. కానీ తాను మాత్రం తన స్టైల్‌లోనే యాంకరింగ్ చేశానని స్పష్టం చేసింది.

3 /6

అయితే అందరిని షాక్‌కు గురిచేసిన విషయం ఏంటంటే, “ఆ సమయంలో నాకు అనసూయ ఎవరో కూడా తెలియదు” అని చెప్పడం. మిమ్మల్ని అప్పట్లో అనసూయ సిఫారసు చేసింది అని వార్తలు వచ్చాయి కదా అని అడిగితే అసలు అప్పట్లో తనకు అనసూయ ఎవరో కూడా తెలియదు అని చెప్పుకొచ్చింది.

4 /6

ఇప్పుడు అనసూయను.. తాను చాలా సార్లు ఈవెంట్స్‌లో కలిసిందని తెలిపింది. ఆమె చాలా టాలెంటెడ్ వ్యక్తి అని, వ్యక్తిగతంగా కూడా మంచి మనసున్నారని చెప్పింది. అలాగే తన కెరీర్‌లో అనసూయ నుంచి సపోర్ట్, ప్రోత్సాహం కూడా లభించిందని చెప్పింది. 

5 /6

ఇక తన కెరీర్ గురించి మాట్లాడిన సౌమ్య రావు ఒక ముఖ్యమైన విషయం చెప్పింది. తాను ఎప్పుడూ అవకాశాల కోసం ఎవరి దగ్గరకి వెళ్లలేదని తెలిపింది. “నాకు న్యాయంగా వచ్చే అవకాశాలనే నేను స్వీకరిస్తాను” అని ఆమె చెప్పింది.  అలాగే ఇండస్ట్రీలో సిఫార్సులు చేసుకోవడం తనకు ఇష్టం లేదని.. న్యాయంగా తనకోసం వచ్చే వాటిని మాత్రమే స్వీకరిస్తా.. తనకు వచ్చిన అవకాశాలను నిజాయితీగా ఉపయోగించుకుంటానని చెప్పింది.  

6 /6

ఇక మరో ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, టీవీ యాంకర్ అయిన రష్మీ గౌతమ్ గురించి కూడా ఆమె ఓపెన్‌గా మాట్లాడింది. తమ మధ్య పెద్దగా స్నేహం లేదని, కేవలం వర్క్ వరకే సంబంధం ఉంటుందని తెలిపింది. ఇండస్ట్రీలో నిజమైన స్నేహాలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయని కూడా చెప్పింది. జబర్దస్త్ షో నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత కూడా టీమ్‌తో తన అనుబంధం అలాగే కొనసాగుతోందని చెప్పింది. ఆ షోలో ఉన్న అందరూ తనకు చాలా సపోర్టివ్‌గా ఉన్నారని తెలిపింది.

Next Gallery

