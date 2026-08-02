/Jabardasth Actress: 8 ఏళ్లు ప్రేమించి, వాడుకొని వదిలేసారు.. జబర్దస్త్ నటి ఎమోషనల్!

Jabardasth Actress:తెలుగు బుల్లితెరపై ప్రసారమవుతున్న కామెడీ షో జబర్దస్త్ ద్వారా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ట్రాన్స్జెండర్ ఆర్టిస్ట్ తన్మయ్ తాజాగా తన వ్యక్తిగత జీవితంలోని కొన్ని బాధాకరమైన విషయాలను పంచుకున్నారు. ఇటీవల ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఆమె తన చిన్ననాటి కష్టాలు, కెరీర్, ప్రేమలో ఎదురైన మోసం గురించి భావోద్వేగంగా మాట్లాడారు.
తన్మయ్ గుంటూరుకు చెందినవారు. చిన్నప్పటి నుంచే చదువులో మంచి ప్రతిభ చూపించినా కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితుల వల్ల ఉన్నత చదువులు పూర్తిచేయలేకపోయారు. తర్వాత జబర్దస్త్లో అవకాశం రావడంతో తన జీవితానికి కొత్త మలుపు తిరిగిందని చెప్పారు. కామెడీ స్కిట్లలో తన నటనతో ప్రేక్షకుల అభిమానాన్ని సంపాదించారు.
జబర్దస్త్లో చాలా సంవత్సరాలు పనిచేసి వచ్చిన సంపాదనతో కుటుంబాన్ని ఆదుకున్నానని ఆమె తెలిపారు. రూపాయి రూపాయి దాచుకుని గుంటూరులో ఒక మంచి ఇల్లు కూడా నిర్మించుకున్నానని చెప్పారు. ప్రస్తుతం ఈవెంట్లు, టెలివిజన్ కార్యక్రమాల ద్వారా జీవనం కొనసాగిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.
అయితే తన వ్యక్తిగత జీవితంలో మాత్రం చాలా బాధలు ఎదురయ్యాయని తన్మయ్ అన్నారు. తాను ఒక వ్యక్తిని ఎనిమిది సంవత్సరాలు ప్రేమించానని చెప్పారు. అతనిని మాత్రమే కాదు, అతని కుటుంబాన్ని కూడా తన సంపాదనతో చూసుకున్నానని తెలిపారు.
కానీ చివరకు అతను తనను నిజంగా ప్రేమించలేదని, తన డబ్బు కోసమే దగ్గరయ్యాడని తెలిసి తీవ్రంగా బాధపడ్డానని చెప్పారు. ఆ సంఘటన తర్వాత ప్రేమపై పూర్తిగా నమ్మకం పోయిందని వెల్లడించారు.ట్రాన్స్జెండర్ల జీవితంలో ప్రేమ, కుటుంబం, సమాజం నుంచి అంగీకారం పొందడం చాలా కష్టమని తన్మయ్ అన్నారు. చాలామంది తమను అర్థం చేసుకోకుండా చిన్నచూపు చూస్తారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ప్రేమ పేరుతో కొందరు మోసం చేసే పరిస్థితులు కూడా ఉంటాయని చెప్పారు.
చిన్నప్పటి నుంచి తాను అమ్మాయిలా ఉండాలని అనిపించేదని, అదే తన నిజమైన భావన అని తెలిపారు. తన కుటుంబం కూడా తనను కూతురిలా చూడాలని ఎప్పుడూ కోరుకునేదానినని చెప్పారు. ఈ మార్పు కోసం ఎన్నో కష్టాలు, శారీరక మరియు మానసిక బాధలు ఎదుర్కొన్నానని వెల్లడించారు. అయితే అన్ని సమస్యలను ఎదుర్కొంటూ కూడా కుటుంబాన్ని చూసుకోవడం తనకు ముఖ్యమని తన్మయ్ చెప్పారు. ప్రస్తుతం తాను తన పనిపై దృష్టి పెట్టి ముందుకు సాగుతున్నానని తెలిపారు.