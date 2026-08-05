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Jabardasth Satya Sri: జబర్దస్త్ సత్యశ్రీ లేటెస్ట్ పిక్స్.. హాట్ లుక్స్‌తో బుల్లితెర బ్యూటీ రచ్చ

Written ByAshok Krindinti
Published: Aug 05, 2026, 04:10 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 04:10 PM IST

Jabardasth Satya Sri: జబర్దస్త్ షోతో బుల్లితెరపై పాపులారిటీ సంపాదించుకుంది నటి సత్యశ్రీ. తనదైన కామెడీ టైమింగ్‌.. ఆకట్టుకునే స్టేజ్ ప్రెజెన్స్‌తో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ప్రస్తుతం సినిమా ఆఫర్లతో బిజీగా ఉంటునే.. సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్‌గా ఉంటోంది. ఎప్పటికప్పుడు లేటెస్ట్ పిక్స్‌ షేర్ చేస్తూ ఫ్యాన్స్‌ అలరిస్తోంది.
 

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జబర్దస్త్ షోలో చమ్మక్ చంద్ర ద్వారా ఎంట్రీ ఇచ్చిన సత్య శ్రీ.. స్కిట్ ఆరంభంలో డ్యాన్స్, కామెడీ టైమింగ్‌తో ప్రేక్షకులను నవ్వించింది.  

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ప.గో. జిల్లా తణుకు పట్టణం నుంచి వచ్చిన సత్యశ్రీ.. తన తల్లి బాటలోనే యాక్టింగ్‌ను కెరీర్‌గా ఎంచుకుంది.   

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ప.గో. జిల్లా తణుకు పట్టణం నుంచి వచ్చిన సత్యశ్రీ.. తన తల్లి బాటలోనే యాక్టింగ్‌ను కెరీర్‌గా ఎంచుకుంది.   

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సత్య శ్రీ చెల్లెలు కీర్తి శ్రీ.. స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్‌లో పనిచేసిన ఏరోస్పేస్ ఇంజనీర్‌గా గుర్తింపు పొందారు.  

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సత్యశ్రీ స్క్రీన్‌పై కనిపించే ప్రతి పాత్రలో సహజత్వం కనిపిస్తుందని ఫ్యాన్స్ అంటుంటారు. ఆమె హావభావాలు, మాట తీరు, కామెడీ టైమింగ్ ఆకట్టుకునేలా ఉంటాయని కామెంట్స్ చేస్తుంటారు. పాత్ర చిన్నదైనా, పెద్దదైనా దానిలో పూర్తిగా లీనమై నటించడం ఆమె ప్రత్యేకతగా చెప్పవచ్చు.  

TAGS:
Jabardasth Satya Sri
Jabardasth Satya Sri Movies
Jabardasth Satya Sri News
Jabardasth Satya Sri Biography

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