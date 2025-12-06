Jackie Shroff Tabu Controversy: సినిమా ఇండస్ట్రీలోని ఓ స్టార్ హీరో ఒక పార్టీలో మద్యం తాగి ఉన్న హీరోయిన్ టబును బలవంతంగా ముద్దు పెట్టేందుకు ప్రయత్నించాడట. కానీ, వెంటనే ఆ పక్కన ఉన్నవాళ్లు అతడ్ని వారించారట. ఈ ఘటనపై సీరియస్ అయిన నటి టబు వారిద్దరూ కలిసి అస్సలు ఏ సినిమాలో నటించలేదు.
చిత్రసీమలో వివాదాలు ఎప్పుడూ జరుగుతూనే ఉంటాయి. హీరో, డైరెక్టర్ల మధ్య విభేదాలు.. హీరోహీరోయిన్ల మధ్య వివాదాలు, సీక్రెట్ పెళ్లిళ్లు, వివాహేతర సంబంధాలు వంటి ఎన్నో గాసిప్స్ ఇప్పుడు బయట చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. ఇప్పుడు అలాంటి ఓ వివాదం ఒకప్పటి గ్లామర్ హీరోయిన్ టబు, బాలీవుడ్ నటుడు జాకీ ష్రాఫ్ మధ్య జరిగింది.
చిత్రసీమలో విజయవంతమైన హీరోయిన్లలో నటీమణులు టబు ఒకరు. ఇండస్ట్రీలో పెద్ద పెద్ద హీరోలతో కలిసి పనిచేసింది. కానీ ఆమె ఇక ఎప్పటికీ నటుడు జాకీ ష్రాఫ్ తో కలిసి పనిచేయకూడదని నిర్ణయించుకుంది. దీని వెనుక బలమైన కారణంగా ఉంది.
నటుడు జాకీ ష్రాఫ్ ఓ ప్రైవేట్ పార్టీలో టబును బలవంతంగా ముద్దు పెట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించాడట. ఈ సంఘటన 1986లో జరిగిందని జాకీ ష్రాఫ్పై ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఆ సమయంలో జాకీ ష్రాఫ్ టబు సోదరి ఫరా నాజ్తో కలిసి 'దిల్జలా' చిత్రంలో నటించాడు. ఇందులో తనుజా, డానీ డెంజోంగ్పా కూడా నటించారు.
ఈ సినిమా షూటింగ్ కోసం మారిషస్ వెళ్లగా.. అక్కడే హీరోయిన్ ఫరా, తన సోదరి టబును తీసుకెళ్లిందట. షూటింగ్ తర్వాత ఏదో పార్టీకి వారిద్దరిని ఆహ్వానించారట. ఆ పార్టీలో తాగిన మైకంలో జాకీ ష్రాఫ్ టబును బలవంతంగా ముద్దు పెట్టబోయాట. అంతలోనే వారి పక్కన ఉన్నవాళ్లు జాకీని పక్కకు నెట్టి.. టబును దూరంగా తీసుకెళ్లారట.
ఆ రాత్రి టబు సోదరి సైలెంట్గా ఉన్నా.. ఆ తర్వాతి రోజు పెద్ద గొడవ చేసిందట. ఇదే విషయమై హీరోయిన్ ఫరా ఈ ఘటన గురించి మీడియాకు ఫిర్యాదు చేసిందట. దీనిపై హీరోయిన్ టబు స్పందించలేదట. కానీ, ఇప్పటి వరకు జాకీ ష్రాఫ్తో కలిసి ఈమె ఒక్క సినిమా కూడా కలిసి నటించలేదు.
టబు తన 11 ఏళ్ల వయసులో 'బజార్' చిత్రంతో హీరోయిన్గా పరిచయమైంది. 14 ఏళ్లకే 'హమ్ నౌజవాన్' చిత్రంలో దేవ్ ఆనంద్ కుమార్తెగా నటించింది. 1994లో విడుదలైన 'విజయపథ్' చిత్రంతో ఆమె నటనకు మంచి మార్కులు దక్కించుకుంది.
ఆ తర్వాత సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఆమె వెనక్కి తిరిగి చూసుకునే అవకాశం రాలేదు. హిందీలోనే కాకుండా.. దక్షిణాది చిత్రసీమలోనూ అనేక సినిమాల్లో నటించి మెప్పించింది టబు. 'మాచిస్', 'చాందిని బార్' వంటి చిత్రాల్లో తన పాత్రలకు ఆమె రెండు జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డులను కూడా గెలుచుకుంది.