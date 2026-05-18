/8th pay commission: కేంద్ర ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు .. జీతాల పెంపుకు ముందు కీలక ప్రక్రియ ప్రారంభం..!

Salary Hike: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు సంబంధించిన 8వ కేంద్ర వేతన సంఘం ప్రక్రియ వేగంగా కొనసాగుతోంది. ఉద్యోగుల జీతాలు, పెన్షన్లు, అలవెన్సులు పెంచే విషయంలో ఈ కమిషన్ కీలకంగా మారనుంది. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉద్యోగులు మరియు పెన్షనర్ల నుంచి సూచనలు స్వీకరిస్తోంది. ముందుగా ఏప్రిల్ 30 వరకు గడువు ఇవ్వగా, ఇప్పుడు దాన్ని మే 31, 2026 వరకు పొడిగించారు.
ప్రధాన మంత్రి Narendra Modi ప్రకటించిన ఈ 8వ వేతన సంఘానికి మాజీ సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి రంజనా ప్రకాశ్ దేశాయ్ ఛైర్పర్సన్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ కమిషన్ సిఫార్సులు కేంద్ర ఉద్యోగుల భవిష్యత్ జీతాలపై పెద్ద ప్రభావం చూపనున్నాయి.
ఈ సూచనలు ఎవరు పంపవచ్చు అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, రిటైర్డ్ పెన్షనర్లు, కుటుంబ పెన్షన్ పొందేవారు, రక్షణ శాఖ సిబ్బంది, మాజీ సైనికులు, ఉద్యోగ సంఘాలు మరియు ఇతర ఆసక్తి గల పౌరులు కూడా తమ అభిప్రాయాలను తెలియజేయవచ్చు.
సూచనలు పంపడానికి MyGov పోర్టల్లోకి వెళ్లాలి. అక్కడ 8వ పే కమిషన్ సెక్షన్ను ఓపెన్ చేసి మొబైల్ నంబర్ లేదా ఈమెయిల్తో లాగిన్ కావాలి. తర్వాత జీతాల పెంపు, డియర్నెస్ అలవెన్స్, ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్, పెన్షన్ విధానం లేదా సర్వీస్ నిబంధనలపై తమ అభిప్రాయాలను నమోదు చేసి సబ్మిట్ చేయాలి.
ఈ ప్రక్రియలో ఎలాంటి డాక్యుమెంట్లు అవసరం లేదు. ఒక వ్యక్తి ఒక్కటి కంటే ఎక్కువ సూచనలు కూడా పంపవచ్చు. అయితే పంపిన ప్రతి సూచనను ప్రభుత్వం తప్పనిసరిగా అమలు చేస్తుందనే హామీ లేదు.
ప్రస్తుతం కమిషన్ దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఉద్యోగ సంఘాలతో సమావేశాలు నిర్వహిస్తోంది. హైదరాబాద్లో మే 18 మరియు 19 తేదీల్లో సమావేశాలు జరగనున్నాయి. అలాగే జమ్మూ కాశ్మీర్, లడాఖ్ ప్రాంతాల్లో కూడా సమావేశాలు ప్లాన్ చేశారు.
ఈ 8వ వేతన సంఘం వల్ల దేశంలోని దాదాపు 50 లక్షల కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, 65 లక్షల పెన్షనర్లు లాభపడే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం కనీస ప్రాథమిక వేతనం ₹18,000 ఉండగా, అది ₹51,480 వరకు పెరిగే అవకాశం ఉందని ప్రచారం జరుగుతోంది. అయితే తుది నిర్ణయం ఉద్యోగ స్థాయి ఆధారంగా మారుతుంది. ఈ వేతన సంఘం సిఫార్సులు అమల్లోకి వస్తే కేంద్ర ఉద్యోగులకు భారీ ఆర్థిక ఊరట లభించే అవకాశముందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.